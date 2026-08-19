Người đàn ông 47 tuổi phát hiện ung thư gan thừa nhận sai lầm khi mắc viêm gan B

Bỏ điều trị viêm gan B, phát hiện ung thư gan dù không có triệu chứng

Hai năm trước phát hiện ung thư gan, trong một lần khám tại cơ sở y tế gần nhà, ông Sáng phát hiện mắc viêm gan B mạn tính và được chỉ định điều trị bằng thuốc. Tuy nhiên, khoảng một năm trở lại đây, ông tự ý ngừng thuốc và không tái khám định kỳ.

Đáng nói, ông không có biểu hiện đau bụng, vàng da hay sụt cân nên vẫn cho rằng sức khỏe ổn định. Gần đây, ông cùng gia đình đi khám sức khỏe tổng quát tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM.

Bác sĩ thực hiện đốt sóng cao tần triệt căn ung thư gan cho ông Sáng. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Nguyễn Đăng An, Đơn vị Siêu âm can thiệp, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, cho biết qua siêu âm ổ bụng, bác sĩ phát hiện một khối u ở gan phải nhưng chưa thể xác định bản chất, chưa loại trừ ung thư biểu mô tế bào gan (HCC).

Để làm rõ chẩn đoán, người bệnh được chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI) bụng bằng hệ thống MRI 3 Tesla MAGNETOM Lumina. Kết quả ghi nhận tổn thương choán chỗ tại hạ phân thùy V-VI của gan, kích thước 16 x 15 x 18 mm, có nhiều đặc điểm gợi ý ung thư biểu mô tế bào gan giai đoạn sớm.

Sau hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ thống nhất sinh thiết để xác định bản chất khối u, đồng thời đốt sóng cao tần (RFA) ngay trong cùng phiên can thiệp, giúp người bệnh không phải trải qua thêm một lần thủ thuật. Kết quả giải phẫu bệnh sau đó xác nhận khối u là ung thư biểu mô tế bào gan.

Điều trị ung thu gan: Khối u gan khoảng 2cm, được đốt sóng cao tần

Theo bác sĩ Võ Mai Khanh, Trưởng Đơn vị Siêu âm can thiệp, khối u của ông Sáng chỉ khoảng 2 cm, được phát hiện ở giai đoạn rất sớm nên đáp ứng tốt với phương pháp đốt sóng cao tần.

"Nếu trì hoãn, khối u có thể phát triển nhanh, tăng kích thước, xâm lấn mạch máu hoặc xuất hiện thêm các ổ ung thư trong gan hay di căn ngoài gan. Khi đó, người bệnh có thể phải phẫu thuật cắt gan hoặc điều trị bằng thuốc để kiểm soát bệnh và kéo dài thời gian sống", bác sĩ Khanh cho biết.

Dưới hướng dẫn của siêu âm, bác sĩ đưa kim điện cực xuyên qua da vào đúng vị trí khối u. Dòng điện tần số cao tạo nhiệt khoảng 60-100 độ C, tác động trực tiếp vào tổn thương, làm hoại tử tế bào ung thư trong khi bảo tồn tối đa nhu mô gan lành xung quanh.

Người bệnh được tiền mê để tạo sự dễ chịu trong quá trình can thiệp. Toàn bộ thủ thuật kéo dài khoảng một giờ, sau đó ông được theo dõi qua đêm và xuất viện.

Qua các lần tái khám, kích thước khối u ác tính giảm dần, không còn hiện tượng tưới máu mô u, cho thấy khối u đáp ứng hoàn toàn với phương pháp đốt sóng cao tần. Hiện ông chưa cần can thiệp hay điều trị thêm nhưng vẫn phải duy trì tái khám, theo dõi định kỳ 6 tháng/lần.

Ảnh minh họa.

Viêm gan B có thể âm thầm tiến triển thành ung thư gan

Bác sĩ Khanh cho biết ung thư gan giai đoạn đầu thường diễn tiến âm thầm, hầu như không gây triệu chứng rõ rệt. Người bệnh vẫn sinh hoạt bình thường nên dễ chủ quan và chỉ phát hiện bệnh khi đi khám sức khỏe định kỳ hoặc khi ung thư đã tiến triển.

Theo Báo cáo Viêm gan Toàn cầu 2024 của WHO, Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia chiếm gần 2/3 gánh nặng toàn cầu của bệnh viêm gan virus B và C, với 6,5 triệu ca nhiễm viêm gan B ở tất cả các nhóm tuổi trong năm 2022.

Viêm gan B hoặc C là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ung thư gan. Người mắc viêm gan B hoặc C trong nhiều năm có thể vẫn cảm thấy sức khỏe bình thường, không xuất hiện triệu chứng rõ rệt. Vì vậy, một số người chủ quan, tự ý ngừng thuốc hoặc bỏ tái khám khi thấy sức khỏe ổn định, làm tăng nguy cơ bệnh tiến triển mà không được phát hiện kịp thời.

Người bệnh viêm gan B cần làm gì để ngừa ung thư?

Bác sĩ An khuyến cáo người mắc viêm gan B hoặc viêm gan C cần tuân thủ điều trị và tái khám theo hướng dẫn, tuyệt đối không tự ý ngừng thuốc. Những người thuộc nhóm nguy cơ cao như mắc viêm gan B, viêm gan C, xơ gan, thường xuyên uống rượu bia, hút thuốc lá, thuốc lào… nên khám sức khỏe định kỳ, kết hợp siêu âm và các phương pháp chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu khi có chỉ định.

Việc phát hiện ung thư gan ở giai đoạn sớm giúp người bệnh có thêm cơ hội lựa chọn các phương pháp điều trị hiệu quả, hạn chế can thiệp lớn và cải thiện tiên lượng.