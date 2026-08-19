Loại quả ngon ngọt đang bán đầy chợ Việt, người bệnh tiểu đường ăn theo cách này để ổn định đường huyết

Người bệnh tiểu đường ăn quả lê có tốt không?

Theo Lao động, quả lê có chỉ số GI (chỉ số đường huyết) thấp là 38 và chứa đến 87% nước, chứa nhiều vitamin, chất xơ giúp kiểm soát đường huyết, đặc biệt là lê có vỏ màu đỏ. Đặc biệt, hợp chất thực vật polyphenol trong loại quả này giúp hạ đường huyết rất tốt.

Vì chỉ số GI thấp nên quả lê giúp kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn, ít gây tác động đến lượng đường huyết sau khi ăn.

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Lê chứa nhiều chất xơ hòa tan, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa carbohydrate. Do đó giúp kiểm soát lượng đường trong máu hiệu quả hơn. Chất xơ trong quả lê cũng giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ giảm cân và kiểm soát lượng calo nạp vào.

Bổ sung quả lê trong chế độ ăn còn cung cấp cho người bệnh tiểu đường các hoạt chất như Anthocyanin, Vitamin C, Vitamin K, Vitamin A, cùng nhiều chất oxy hóa khác để giúp ngăn ngừa chứng viêm nhiễm, tổn thương do stress oxy hóa tế bào. Các tác động này góp phần hỗ trợ làm giảm tối đa nguy cơ mắc các biến chứng về viêm, loét của bệnh tiểu đường.

Ngoài ra các chất như Zeaxanthin, Lutein trong quả lê là hoạt chất tốt cho mắt, giúp cải thiện thị lực, cải thiện các biến chứng về mắt ở người tiểu đường.

Công dụng của lê đối với người bệnh tiểu đường

Một nghiên cứu tìm hiểu về lợi ích của flavonoid, bao gồm anthocyanin có trong các loại trái cây như lê, cho thấy tiêu thụ thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2, theo Sức khỏe và Đời sống.

Ngăn ngừa biến chứng: Bằng cách kiểm soát đường huyết, lê giúp ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm của bệnh đái tháo đường như bệnh tim mạch, tổn thương thần kinh, suy thận.

Cải thiện sức khỏe tổng thể: Lê cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể, giúp tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết: Lê chứa nhiều chất chống oxy hóa như quercetin, giúp bảo vệ các tế bào beta trong tuyến tụy sản xuất insulin, từ đó hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Ảnh minh họa.

Người bệnh tiểu đường ăn quả lê thế nào tốt nhất?

Cũng theo Lao động, một số nghiên cứu chỉ ra rằng ăn quả lê 5 lần/tuần cũng giúp cải thiện độ nhạy của insulin và ngăn ngừa biến chứng của bệnh tiểu đường tuýp 2.

Thời điểm ăn quả lê tốt: Có thể chia nhỏ lượng lê trong ngày và ăn vào các bữa phụ như ăn 1 - 2 miếng lê sau khi ăn sáng 30 phút và 2 - 3 miếng còn lại vào bữa phụ buổi chiều.

Mặc dù lê tốt cho người tiểu đường nhưng cần lưu ý ăn với lượng vừa phải. Theo khuyến cáo, người tiểu đường nên ăn khoảng 1 quả lê cho mỗi lần ăn, tức là khoảng 125g.

Khi ăn lên nên ăn cả quả, không nên uống nước ép lê. Vì nước ép lê sẽ làm tăng nồng độ đường và giảm lượng chất xơ cần thiết.