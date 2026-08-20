Người bệnh tiểu đường đo đường huyết cần tuân thủ nguyên tắc này để có chỉ số đường huyết chính xác nhất

Theo BS CKI Nguyễn Thị Loan, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, ở người bệnh tiểu đường, kiểm soát nồng độ đường trong máu là nền tảng cốt lõi để quản lý sức khỏe và ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm. Việc nắm rõ cách tính chỉ số đường huyết giúp người bệnh chủ động điều chỉnh lối sống, chế độ dinh dưỡng và theo dõi hiệu quả điều trị ngay tại nhà.

Người bệnh tiểu đường xác định chỉ số đường huyết chính xác quan trọng thế nào?

Việc hiểu và áp dụng đúng cách xác định chỉ số đường huyết mang lại giá trị to lớn trong việc quản lý sức khỏe cá nhân. Khi người bệnh tự theo dõi được các chỉ số này, họ có thể nhận biết sớm những dấu hiệu bất thường như tăng đường huyết quá cao hoặc hạ đường huyết đột ngột. Điều này giúp can thiệp kịp thời về mặt y tế, giúp phòng ngừa các biến chứng nghiêm trọng lên tim mạch, hệ thần kinh và thận.

Ngoài ra, việc ghi chép lại kết quả đo giúp bác sĩ có cái nhìn tổng quan về diễn biến bệnh theo thời gian. Điều này giúp bác sĩ có phác đồ điều trị và liều lượng insulin sát với nhu cầu thực tế của từng cá nhân, nâng cao hiệu quả điều trị. Nắm vững thang đo bệnh tiểu đường cũng giúp giảm bớt tâm lý lo lắng và làm chủ lộ trình điều trị của chính bản thân mình.

Ảnh minh họa.

4 Yếu tố ảnh hưởng đến cách tính chỉ số đường huyết

Kết quả từ phương pháp đo đường huyết không phải lúc nào cũng cố định mà chịu tác động bởi nhiều yếu tố nội sinh và ngoại sinh.

Thời gian đo: Đây là yếu tố quan trọng nhất. Chỉ số khi đói (sau ít nhất 8 tiếng không ăn) sẽ khác biệt hoàn toàn so với chỉ số sau ăn 1-2 giờ. Việc hiểu rõ cách đo lượng đường trong máu vào các thời điểm khác nhau giúp bạn thấy được khả năng xử lý đường của cơ thể.

Thực phẩm và đồ uống: Cách tính chỉ số đường huyết của thực phẩm (chỉ số GI) đóng vai trò then chốt. Những thực phẩm có GI cao sẽ khiến đường huyết tăng vọt ngay sau khi ăn, trong khi thực phẩm GI thấp giúp duy trì mức đường ổn định.

Thể dục thể thao: Vận động giúp cơ thể sử dụng glucose để tạo năng lượng mà không cần quá nhiều insulin, từ đó làm giảm mức đường trong máu. Tuy nhiên, nếu tập luyện quá sức khi chưa ăn đủ, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ hạ đường huyết.

Tình trạng sức khỏe: Căng thẳng (stress), thiếu ngủ hoặc đang mắc các bệnh nhiễm trùng khác cũng có thể khiến cách tính lượng đường huyết cho ra kết quả cao hơn bình thường do cơ thể tiết ra các hormone đối kháng insulin.

Nguyên tắc người bệnh tiểu đường cần biết khi đo đường huyết

Để cách đo đường huyết trong máu đạt độ tin cậy cao nhất, người bệnh cần tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc đo đường huyết.

Vệ sinh tay sạch sẽ: Luôn rửa tay bằng xà phòng và lau khô hoàn toàn trước khi lấy máu. Các tạp chất hoặc đường dính trên da có thể làm sai lệch hoàn toàn chỉ số đường trong máu.

Kỹ thuật lấy máu: Nên lấy máu ở cạnh bên của đầu ngón tay để giảm cảm giác đau. Bạn nên để tay thõng xuống dưới tim khoảng 30 giây để máu lưu thông tốt hơn trước khi châm kim.

Bảo quản dụng cụ: Que thử phải được bảo quản trong lọ kín, tránh ánh nắng trực tiếp và hơi ẩm. Một chiếc que bị hỏng sẽ khiến việc tính chỉ số tiểu đường trở nên sai lệch.

Kiểm tra máy đo: Định kỳ kiểm tra máy bằng dung dịch chứng theo hướng dẫn của nhà sản xuất để đảm bảo thiết bị vẫn hoạt động ổn định.

Việc nắm vững cách tính chỉ số đường huyết chính xác sẽ giúp bảo vệ sức khỏe bền vững. Thông qua các số liệu cụ thể, người bệnh không chỉ hiểu rõ cơ thể mình mà còn phối hợp hiệu quả với bác sĩ trong quá trình điều trị. Hãy duy trì thói quen đo đường huyết đều đặn và xây dựng lối sống khoa học để kiểm soát tốt các bệnh về chuyển hóa đường.