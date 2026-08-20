Người đàn ông 54 tuổi phát hiện ung thư bàng quang từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Phát hiện ung thư bàng quang từ dấu hiệu tiểu ra máu

Trước khi phát hiện ung thư bàng quang, bệnh nhân T.V.T. (54 tuổi, ngụ Vĩnh Long) xuất hiện tình trạng tiểu ra máu, tiểu gắt buốt khoảng một tháng. Dù đã đi khám và điều trị nhưng các triệu chứng không cải thiện nên đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long thăm khám.

Qua siêu âm ổ bụng, nội soi bàng quang và chụp MSCT, các bác sĩ phát hiện khối u bàng quang kích thước 106 x 70 mm, xâm lấn niệu quản phải, kèm tình trạng ứ nước độ II ở cả hai thận.

Người bệnh được chẩn đoán có bướu bàng quang trên nền tăng huyết áp, rối loạn lipid máu và đái tháo đường type 2.

Sau khi đánh giá tình trạng bệnh, các bác sĩ hội chẩn và quyết định phẫu thuật cắt bỏ bàng quang tận gốc nhằm điều trị triệt căn khối u, qua đó kéo dài thời gian sống cho người bệnh.

Ảnh ghi nhận trong ca phẫu thuật cắt bỏ bàng quang. Ảnh: BVCC

Phẫu thuật ung thư bàng quang: Ca khó vì khối u xâm lấn

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận khối u dính vào các mô xung quanh và vách chậu. Việc bóc tách gặp nhiều khó khăn do khối u dính chặt vào mạch máu trước xương cùng. Cuộc phẫu thuật kéo dài và người bệnh mất nhiều máu, song ca mổ vẫn diễn ra thành công.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định người bệnh mắc ung thư bàng quang, carcinom niệu mạc độ cao, xâm nhập hết lớp cơ bàng quang và quanh dây thần kinh.

BS.CKI Lê Minh, Phó Trưởng Khoa Ngoại Tiết niệu của bệnh viện cho biết đây là một trong những phẫu thuật đặc biệt khó và chuyên sâu trong lĩnh vực tiết niệu.

Theo bác sĩ, khối u xâm lấn vào các mô xung quanh, đặc biệt là mạch máu trước xương cùng. Đây là vị trí rất nguy hiểm bởi việc kiểm soát và cầm máu gặp nhiều khó khăn, thậm chí có trường hợp không thể cầm máu được.

"Phẫu thuật này đòi hỏi phải được tiến hành tại bệnh viện có trang thiết bị y tế hiện đại, đội ngũ phẫu thuật viên giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn vững vàng để kiểm soát tốt các tai biến trong và sau mổ", BS.CKI Lê Minh chia sẻ.

Người bệnh ung thư bàng quang cần biết điều này

Sau phẫu thuật, người bệnh được hồi sức tại Khoa Hồi sức tích cực. Ngày hôm sau, ông được chuyển về Khoa Ngoại Tiết niệu để tiếp tục theo dõi và chăm sóc. Sau thời gian điều trị, người bệnh ổn định và được xuất viện.

Bác sĩ cho biết, việc triển khai và làm chủ các kỹ thuật phẫu thuật chuyên sâu như nội soi cắt toàn bộ bàng quang, tạo hình bàng quang trực vị bằng đoạn hồi tràng… mở thêm cơ hội điều trị cho nhiều người bệnh ung thư bàng quang.

Các phương pháp này giúp người bệnh được tiếp cận những kỹ thuật phẫu thuật ít xâm lấn trong điều trị ung thư, đồng thời góp phần giảm gánh nặng và chi phí điều trị.