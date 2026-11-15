Đừng chỉ nấu cà chua với trứng, đây là 8 món siêu ngon sẽ khiến cả nhà ăn hết sạch cơm

Cà chua là thực phẩm không thể trong gian bếp của mọi nhà. Đây là một loại trái cây và cũng là nguyên liệu nấu ăn có giá rất rẻ, có sẵn quanh năm và vị chua ngọt tự nhiên - một hương vị mà trẻ em rất thích. Nhiều bậc phụ huynh lo lắng rằng con cái họ không thích ăn rau hoặc cơm. Thực ra, hãy thử một cách tiếp cận khác: Sử dụng cà chua làm nền, kết hợp với các nguyên liệu thực phẩm khác. Như vậy trẻ em sẽ dễ dàng chấp nhận rau hơn.

Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ 8 cách để nấu món ăn với cà chua. Trước khi nấu, bạn cần lưu ý: Cà chua phải được nấu chín đến khi tiết ra nước, mềm nhuyễn trước khi cho thêm bất cứ thứ gì khác vào. Cà chua chưa chín kỹ chỉ có vị chua chứ không ngọt, sẽ làm cho món ăn kém ngon. Ngay dưới đây chúng ta cùng theo dõi các công thức món ăn với cà chua nhé!

1. Nấm kim châm xào cà chua

Món ăn này sử dụng 2 nguyên liệu đơn giản và sơ chế cũng rất nhanh, chỉ cần rửa sạch. Thời gian nấu cũng chỉ trong vòng khoảng 12 phút. Cắt cà chua thành miếng nhỏ rồi xào trong dầu cho đến khi mềm nhuyễn. Thêm một ít nước, đun sôi, sau đó cho nấm kim châm vào và nấu trong 10 phút cho đến khi mềm. Thêm chút muối cho vừa ăn.

Khi nấu ăn cho trẻ em, hãy nhớ 2 điều: Dùng ít muối hơn và cắt nấm kim châm thành những miếng ngắn hơn. Nấm kim châm quá dài nên trẻ em khó nhai kỹ và có thể dễ bị nghẹn, vì vậy hãy cắt chúng thành 2-3 đoạn.

2. Thịt heo sốt cà chua

Món ăn này nấu nhanh và đơn giản mà có cà thịt và rau, ăn kèm với cơm rất ngon. Ướp thịt đã thái lát với một ít nước tương và bột bắp trong 5 phút trước khi xào để thịt mềm hơn. Xào cà chua cho đến khi mềm nhuyễn, thêm một ít nước và đun sôi, sau đó cho thịt thái lát vào nấu cho đến khi thịt chín.

3. Cà chua nấu cải thảo non và miến

Món ăn này, với cả nước dùng và rau rất đưa vị, thích hợp cho bữa cơm mùa đông. Ngâm miến trong nước lạnh cho đến khi mềm, không nên ngâm trong nước nóng, nếu không miến sẽ bị nhão. Xào cà chua đã thái nhỏ cho đến khi mềm nhuyễn, sau đó cho cải thảo non cắt miếng nhỏ vào, thêm nước và đun sôi. Cuối cùng, cho miến vào và đun nhỏ lửa cho đến khi miến chính, nước dùng hơi sánh lại.

Hầu hết chúng ta đều thích phần nước dùng cà chua trộn với cơm, món ăn này thỏa mãn tiêu chí vừa có rau lại có nước dùng rất đưa vị.

4. Trứng bác cà chua

Đây là món ăn kinh điển, quen thuộc với mọi gia đình. Nhưng bạn phải lưu ý làm đúng trình tự để món ăn ngon chuẩn vị. Hãy chiên trứng trước, đợi cho đến khi trứng hơi đông thì dùng phới dẹt đảo đều để trứng tơi thành các miếng nhỏ, lấy ra để riêng. Xào cà chua riêng cho đến khi chúng tiết ra nước, sau đó cho chúng vào cùng nhau ở cuối. Nhiều người cố gắng tiết kiệm thời gian bằng cách cho tất cả nguyên liệu vào nồi cùng một lúc, nhưng trứng sẽ bị nhão do nước cà chua, khiến chúng không ngon miệng.

Khi làm món này, hãy chiên trứng cho đến khi phần rìa trứng chỉ vừa chín tới, phần trong mới đông đặc. Nếu chiên quá chín, trứng sẽ bị khô và vị kém ngon, không còn ngậy mướt.

5. Món thịt băm hầm cà chua và đậu phụ

Món ăn này nấu nhanh mà siêu đưa cơm. Trước tiên, xào thịt băm cho đến khi tơi, sau đó cho cà chua vào xào đến khi cà chua mềm nhuyễn. Thêm nước và đậu phụ cắt miếng nhỏ, rồi đun nhỏ lửa trong vài phút.

Hãy dùng đậu phụ non và cắt thành từng miếng nhỏ. Cả đậu phụ và cà chua đều mềm, dễ nuốt đặc biệt thích hợp với người già và trẻ em. Phần thịt băm sẽ giúp món ăn thêm phần đậm đà, .

6. Salad cà chua

Hãy làm món này khi trời nóng hoặc khi bạn đã chán ăn thịt. Cắt cà chua đã rửa sạch thành từng miếng vừa ăn, rắc một chút muối hoặc sốt salab mà bạn yêu thích rồi trộn đều.

Khi nấu ăn cho trẻ em, không nên cho quá nhiều gia vị. Chỉ cần một chút muối là đủ, hoặc thậm chí có thể ăn không cần nêm nếm gì cả. Món này ngon nhất khi ăn ngay sau khi trộn; nếu để quá lâu, nước sẽ tiết ra.

7. Trứng đậu phụ sốt cà chua

Món này tương tự như món đậu phụ trước. Bạn cắt đậu phụ thành các miếng vừa ăn. Đun nóng dầu ăn trong chảo sau đó cho đậu phụ vào chiên sơ cho đến khi hơi vàng các mặt. Tiếp đó đổ trứng đã đánh tan vào, chiên đến khi chín vàng. Xào cà chua cho đến khi chúng tiết ra nước, thêm nước, sau đó đổ sốt vào phần trứng đậu phụ chiên và đun sôi.

Khi nấu món này phần trứng phải mềm và không nên nấu quá lửa. Món ăn với phần nước sốt đậm đà, trứng chín mềm, đậu phụ cũng mềm tan. Ngay cả đứa trẻ biếng ăn cũng khó cưỡng lại.

8. Tôm viên hầm cà chua

Đây là món ăn tươi ngon, rất đưa cơm. Bóc vỏ và bỏ chỉ lưng tôm, băm nhỏ, thêm một ít nước gừng và lòng trắng trứng gà, trộn đều, rồi vo thành những viên nhỏ. Xào cà chua cho đến khi chúng tiết ra nước, thêm nước, một chút nước tương rồi đun sôi. Cho nấm kim châm thái khúc vào nấu một lúc rồi thêm viên tôm vào và nấu cho đến khi chín.

Trong 8 món ăn này, trứng bác cà chua và nấm kim châm cà chua là những món nấu nhanh nhất, rất phù hợp khi tan làm về muộn. Cà chua nấu cải thảo non và miến; tôm viên hầm cà chua ngon nhất khi ăn kèm với cơm, và trẻ em sẽ ăn rất nhanh. Bạn hãy luân phiên nấu 8 món ăn này cho gia đình thưởng thức nhé!