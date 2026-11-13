Món ăn trong câu hỏi khiến Phương Oanh phải dừng chân ở Ai là triệu phú, có gì đặc biệt?

Mới đây, đoạn clip Phương Oanh trên ghế nóng Ai là triệu phú vô tình được gợi lại. Theo đó, vào tối 26/3/2019, nữ diễn viên khi ấy đang vô cùng nổi tiếng qua bộ phim Quỳnh búp bê xuất hiện với tư cách người chơi trong chương trình. Trước khi bước vào phần thi, Phương Oanh cho biết cô đã xem Ai là triệu phú từ lâu nhưng chưa từng nghĩ có ngày mình được trực tiếp ngồi trên ghế nóng. Khi nhận được lời mời từ ê-kíp, cô đồng ý ngay, dù không khỏi lo lắng về vốn kiến thức của bản thân. Thông tin trên Phụ Nữ Mới cho hay.