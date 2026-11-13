Món ăn trong câu hỏi khiến Phương Oanh phải dừng chân ở Ai là triệu phú, có gì đặc biệt?
GĐXH - Câu hỏi thứ 10 mà Phương Oanh gặp phải là: "Phố Chả Cá (Hà Nội) trước đây có tên là gì?". Khi không còn quyền trợ giúp và không đủ tự tin lựa chọn đáp án, cô quyết định dừng cuộc chơi.
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