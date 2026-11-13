Món ăn trong câu hỏi khiến Phương Oanh phải dừng chân ở Ai là triệu phú, có gì đặc biệt?

Thứ sáu, 13:00 13/11/2026 | Ăn
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GĐXH - Câu hỏi thứ 10 mà Phương Oanh gặp phải là: "Phố Chả Cá (Hà Nội) trước đây có tên là gì?". Khi không còn quyền trợ giúp và không đủ tự tin lựa chọn đáp án, cô quyết định dừng cuộc chơi.

Phương Oanh và câu hỏi khó ở Ai là triệu phú về phố Chả cá Hà Nội - Ảnh 1.

Mới đây, đoạn clip Phương Oanh trên ghế nóng Ai là triệu phú vô tình được gợi lại. Theo đó, vào tối 26/3/2019, nữ diễn viên khi ấy đang vô cùng nổi tiếng qua bộ phim Quỳnh búp bê xuất hiện với tư cách người chơi trong chương trình. Trước khi bước vào phần thi, Phương Oanh cho biết cô đã xem Ai là triệu phú từ lâu nhưng chưa từng nghĩ có ngày mình được trực tiếp ngồi trên ghế nóng. Khi nhận được lời mời từ ê-kíp, cô đồng ý ngay, dù không khỏi lo lắng về vốn kiến thức của bản thân. Thông tin trên Phụ Nữ Mới cho hay.

Phương Oanh và câu hỏi khó ở Ai là triệu phú về phố Chả cá Hà Nội - Ảnh 2.

Phương Oanh dễ dàng vượt qua 5 câu hỏi đầu tiên trước khi phải sử dụng đến các quyền trợ giúp ở những câu tiếp theo. Tuy nhiên, càng tiến sâu, những câu hỏi càng trở thành thử thách đối với nữ diễn viên.

Phương Oanh và câu hỏi khó ở Ai là triệu phú về phố Chả cá Hà Nội - Ảnh 3.

Câu hỏi thứ 10 mà Phương Oanh gặp phải là: "Phố Chả Cá (Hà Nội) trước đây có tên là gì?". Khi không còn quyền trợ giúp và không đủ tự tin lựa chọn đáp án, cô quyết định dừng cuộc chơi. Khi nhận thấy bản thân không chắc chắn với đáp án, Phương Oanh quyết định dừng cuộc chơi và nhận số tiền thưởng 14 triệu đồng. Giải thích lựa chọn này, cô cho rằng việc đánh cược khi chưa nắm chắc câu trả lời là điều không nên. Nữ diễn viên cũng tự nhận kiến thức của mình còn hạn chế.

Phương Oanh và câu hỏi khó ở Ai là triệu phú về phố Chả cá Hà Nội - Ảnh 4.

Thông tin từ Lao Động cho biết: Chả cá Lã Vọng ra đời từ năm 1871, do gia tộc họ Đoàn sáng chế. Từ món ăn dân dã, chả cá dần trở thành tinh hoa ẩm thực Hà Thành đến ngày nay. Người Hà Nội từ xưa vốn coi trọng ẩm thực, nhất là những món ăn thết đãi khách phải ngon và sang trọng. "Chả cá" được chế biến từ những loại cá ngon nhất, đặc biệt là cá lăng, như vậy mới thể hiện hết ý vị trong món ăn này. "Lã Vọng" là hình tượng vị tướng thời xưa, người tài giỏi có ý chí đợi thời cơ lớn.

Phương Oanh và câu hỏi khó ở Ai là triệu phú về phố Chả cá Hà Nội - Ảnh 5.

Nhà hàng Chả cá Lã Vọng của họ Đoàn mở cửa qua 5 thế hệ, tồn tại hơn một thế kỷ và nổi tiếng trong, ngoài nước. Theo VnExpress, phố Chả Cá, thuộc khu phố cổ Hà Nội, trước đây có tên Hàng Sơn, bởi nơi này từng tập trung các cửa hàng buôn bán sơn từ thế kỷ XIX. Theo Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long, thời ấy, sơn được đưa từ vùng Phú Thọ về kinh thành, trở thành mặt hàng đặc trưng của con phố dài khoảng 180 m, nối phố Hàng Mã với phố Lãn Ông. Đầu thế kỷ XX, gia đình họ Đoàn ở số 14 Hàng Sơn mở quán bán món chả cá do mình sáng tạo. Món ăn nhanh chóng được thực khách yêu thích, tiếng tăm lan rộng đến mức người dân dần quen gọi nơi đây là phố Chả Cá thay cho tên cũ. Đến năm 1945, tên phố Chả Cá được chính thức hóa và lưu giữ đến ngày nay.

Phương Oanh và câu hỏi khó ở Ai là triệu phú về phố Chả cá Hà Nội - Ảnh 6.

Không chỉ phố Hàng Sơn đổi tên thành phố Chả Cá, Hà Nội còn có nhiều tuyến phố từng mang tên gắn với nghề nghiệp, mặt hàng buôn bán xưa nhưng nay không còn trên bản đồ. Hàng Bột trở thành phố Tôn Đức Thắng, Hàng Đẫy đổi thành Nguyễn Thái Học, Hàng Sũ mang tên Lò Sũ, trong khi hai phố Hàng Mây và Hàng Mã Vĩ được ghép thành phố Mã Mây. Tuy nhiên, phố Chả Cá là trường hợp khá đặc biệt trong lịch sử Hà Nội khi tên một món ăn, vốn xuất phát từ một cửa hàng gia đình, dần thay thế tên phố gắn với nghề buôn bán truyền thống.

Phương Oanh và câu hỏi khó ở Ai là triệu phú về phố Chả cá Hà Nội - Ảnh 7.

Chả cá Lã Vọng - sự kết hợp độc đáo của món chả cá tạo nên mỹ vị khó quên. Thịt cá được lọc kỹ xương, ngọt dịu, vàng thơm và thấm gia vị. Rau thì là, hành hoa cắt khúc đảo lẫn trong chảo cá nóng. Khi ăn kết hợp với bánh đa nướng, bún và mắm tôm - thứ không thể thiếu giúp tạo hương vị đậm đà.

Phương Oanh và câu hỏi khó ở Ai là triệu phú về phố Chả cá Hà Nội - Ảnh 8.

Chả cá Lã Vọng trở thành đặc sản đậm nét văn hoá, thu hút người yêu ẩm thực tìm đến. Món ăn được đưa vào cuốn sách "1.000 nơi nên biết trước khi chết", thuộc top 5 trong 10 điểm nên đến trên thế giới. Năm 2016, chả cá Lã Vọng được lên sóng là một trong những món Việt ngon nhất thế giới.

Phương Oanh và câu hỏi khó ở Ai là triệu phú về phố Chả cá Hà Nội - Ảnh 9.

Theo những người sáng lập thương hiệu, trong tương lai, chả cá Lã Vọng kỳ vọng phát triển hơn nữa, trở thành món ăn đặc sắc mang phong vị của một "Thủ đô hoà bình", mang cung cách người Việt Nam "chân thành, giản dị nhưng sâu sắc, tinh tế" lan tỏa thế giới.

Phương Oanh và câu hỏi khó ở Ai là triệu phú về phố Chả cá Hà Nội - Ảnh 10.

Dù có nhiều thương hiệu chả cá ra đời ở Hà Nội, hương vị bí truyền qua nhiều thế hệ của gia tộc họ Đoàn vẫn khiến thực khách nhớ mãi.

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