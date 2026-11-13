Lễ hội Bia Hà Nội 2026 'chơi lớn', đưa dàn sao V-Pop về Mỹ Đình cuối tháng 11 này

Lễ hội Bia Hà Nội 2026 có gì vui?

Tiếp nối sức hút từ những mùa lễ hội trước, Lễ hội Bia Hà Nội 2026 chính thức trở lại với sự nâng cấp quy mô toàn diện, lần đầu tiên tổ chức tại Trường đua F1 (Khu liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình), hứa hẹn mang đến điểm hẹn văn hóa và ẩm thực bùng nổ dịp cuối năm.

Là sự kiện thường niên do HABECO tổ chức, Lễ Hội Bia Hà Nội từ lâu đã trở thành nét văn hóa ẩm thực quen thuộc của người dân Thủ đô và du khách bốn phương. Trải qua gần hai thập kỷ gắn bó, sự kiện năm nay tiếp tục khẳng định vị thế của một thương hiệu khi không ngừng làm mới mình, hòa quyện nhịp nhàng giữa giá trị truyền thống và tinh thần thời đại phóng khoáng, trẻ trung.

Lễ hội Bia Hà Nội chính thức quay trở lại với quy mô hoành tráng tại Đường đua F1 vào cuối tháng 11 này (Ảnh: BTC)

Lễ hội Bia Hà Nội - điểm hẹn văn hóa ẩm thực quen thuộc của người dân Thủ đô mỗi dịp cuối năm. (Ảnh: BTC)

Không gian trải nghiệm mang đậm dấu ấn ba dòng sản phẩm trứ danh

Đến với Lễ hội Bia Hà Nội 2026 tại Trường đua F1, thực khách sẽ được bước vào một không gian văn hóa sống động với sức chứa ấn tượng, được chia thành ba khu vực mang bản sắc riêng biệt:

Đại lộ Bia Hơi Hà Nội: Tái hiện không gian quán bia hơi nhộn nhịp, thân thuộc của Hà Nội xưa nơi góc phố cổ. Quảng trường Bia Hà Nội: Nơi tôn vinh niềm tự hào về nét văn hóa truyền thống được gìn giữ qua dòng chảy thời gian. Hanoi Premium Tower: Không gian thời thượng, hiện đại dành riêng cho giới trẻ cùng trải nghiệm vị bia độc đáo.

Đêm nhạc "Premium Night" bùng nổ cùng RHYDER, Captain Boy và LyLy

Điểm nhấn đáng mong chờ nhất tại mùa lễ hội năm nay chính là sân khấu ngoài trời đầu tư quy mô lớn, kết hợp hệ thống âm thanh và ánh sáng hiện đại. Tâm điểm của chương trình là đêm đại nhạc hội Premium Night với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ trẻ đang được yêu thích bậc nhất hiện nay như RHYDER, Captain Boy và LyLy. Những màn trình diễn sôi động hứa hẹn sẽ khuấy động bầu không khí, mang đến những khoảnh khắc thăng hoa cho hàng nghìn khán giả.

Thông tin chi tiết sự kiện:

- Địa điểm: Trường đua F1 - Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình, P. Từ Liêm, Hà Nội (cạnh SVĐ Mỹ Đình - lối vào từ đường Lê Quang Đạo).

- Thời gian:

+ Thứ Sáu, ngày 20/11/2026: Từ 16h00 - 20h00

+Thứ Bảy, ngày 21/11/2026: Từ 10h00 - 20h00

Ban Tổ Chức khuyến cáo: Chương trình chỉ dành cho khách hàng từ 18 tuổi trở lên và thực hiện nghiêm túc thông điệp "Đã uống rượu bia không lái xe".

Vé tham dự Lễ hội Bia Hà Nội 2026 được gửi mã QR check-in và áp dụng cho khách hàng từ 18 tuổi trở lên. (Ảnh: BTC)

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