Bất ngờ chiếc bánh sinh nhật 'không kem bơ, không lò nướng' gây sốt: Sự tinh tế nằm ở đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ Hà Nội

Hà Nội chuyển mùa luôn mang trong mình một màu sắc rất riêng: dịu dàng và đầy tinh tế. Giữa vòng quay hối hả của nhịp sống hiện đại, đôi khi người ta thường bị cuốn vào những thứ nhanh gọn, tiện lợi. Thế nhưng, chị Vũ Ngọc Bích (SN 1988, đến từ Hà Nội) lại chọn cho mình một lối đi chậm hơn, đầm ấm và nhiều cảm xúc hơn.

Những chiếc bánh, tháp trái cây bàn tiệc do chính tay chị hoàn thiện khiến bất cứ ai sành sỏi làm nghệ thuật ẩm thực cũng phải dừng lại vài nhịp. Đó không đơn thuần là một món quà cho người thưởng thức mà còn là kết hợp của sự kiên nhẫn, gu thẩm mỹ tinh tế và tình cảm đặc biệt.

Một tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ, nơi từng lát cam vàng được xếp lớp tỉ mẩn như dải lụa ôm trọn thân bánh, điểm xuyết những cánh hoa tươi và vút cao lên bằng "tòa tháp" táo đỏ hình cánh quạt sắc sảo. Câu chuyện về chiếc bánh ấy, suy cho cùng, chính là câu chuyện về cách một người phụ nữ Hà Nội gìn giữ sự an yên trong từng chi tiết nhỏ của cuộc sống.

Để làm ra những chiếc bánh và tháp trái cây bàn tiệc, người ta không chỉ dựa vào công thức hay kỹ thuật thông thường. Đằng sau lớp vỏ bọc mượt mà và bố cục vững chãi ấy là tư duy của một người thực sự am hiểu cái đẹp.

Trao đổi với PV, chị Bích chia sẻ: "Nhiều người hỏi mình sao không mua đại một chiếc bánh ngoài hàng cho nhanh, vừa đẹp lại nhàn hạ. Nhưng thú thực, khi tự tay gọt tỉa từng nguyên liệu, mình thấy lòng tĩnh lại. Chiếc bánh ngoài tiệm có thể hoàn hảo về công nghiệp, nhưng chiếc bánh làm bằng tay mình mới có 'hồn' và mang câu chuyện riêng của người tặng."

Chị Vũ Ngọc Bích (SN 1988, đến từ Hà Nội), tác giả của những thành phẩm bánh trái cây đặc biệt.

"Làm phần tháp táo xoắn ốc này đòi hỏi sự kiên nhẫn tuyệt đối. Chỉ cần lệch tay một chút là lát táo đứt gãy hoặc không ôm đều vào nhau. Mình phải chọn những quả táo tươi giòn, dùng dao sắc lẹm và làm thật chậm rãi. Đôi khi, sự tỉ mẩn ấy chính là món quà lớn nhất dành cho người nhận."- Chị Bích tâm sự thêm.

Sắc cam vàng rực rỡ của những lát cắt đều đặn ở chân bánh tạo điểm nhấn vững chãi, làm nền cho sắc đỏ của hình trái tim được cắt từ trái táo. Nhưng hơn cả là sự thu hút thị giác nằm ở phần đỉnh bánh - nơi những lát táo mỏng tang được uốn lượn thành hình xoắn ốc uyển chuyển, thanh thoát như một đoá hoa đang bung nở.

Không cần đến những lớp kem bơ nặng nề hay phẩm màu nhân tạo, chiếc bánh trái cây vẫn ghi điểm tuyệt đối bởi nguyên liệu thuần mộc: trái cây tươi mọng nước, vị ngọt thanh mát tự nhiên và sự giao thoa hoàn hảo

"Có những hôm công việc bận rộn, đầu óc căng thẳng, mình chỉ muốn trốn vào căn bếp. Đứng thái cam, ngửi hương thơm thanh dịu của tinh dầu cam chanh bay lên, mọi mệt mỏi tự khắc tan biến hết. Bếp với mình không chỉ là nơi nấu nướng, mà là không gian thiền định thu nhỏ" chị Bích chia sẻ.

Một chiếc bánh mua sẵn ở tiệm có thể sang trọng, đắt tiền, nhưng chắc chắn không thể chứa đựng hơi ấm đôi bàn tay và tâm tư của người làm.

Khi chiếc bánh được thắp nến lên, người nhận không chỉ thưởng thức hương vị ngọt lành mà còn cảm nhận được sức nặng của tình cảm – thứ tình cảm chỉ có thể được đong đếm bằng thời gian và sự chú tâm tuyệt đối. Đó là thứ giá trị không tiền bạc nào mua được trong thời đại công nghiệp hóa này.

Không chỉ là những chiếc bánh sinh nhật 1 tầng, 2 tầng, những hộp trái cây được kết hợp rực rỡ sắc màu để mang làm quà biếu trong những ngày lễ quan trọng cũng khiến không ít người phải dừng lại vì sự tinh tế.

Vị ngọt thanh mát của trái cây tươi quyện cùng cốt bánh mềm dịu, nhâm nhi cùng ngụm trà ấm trong một chiều Hà Nội trở gió — sự xa hoa đôi khi chỉ đơn giản là thế.

Cuộc sống ngoài kia có thể vội vã, những lo toan thường nhật có thể cuốn con người ta đi bất cứ lúc nào, nhưng căn bếp của những người phụ nữ khéo léo vẫn luôn là chốn bình yên để trở về. Chiếc bánh trái cây nghệ thuật ấy không chỉ làm thỏa mãn thị giác hay vị giác trong một ngày đặc biệt, mà còn là lời nhắc nhở nhẹ nhàng về giá trị của sự chỉn chu trong lối sống.

Giữa lòng Thủ đô ngàn năm văn hiễu, những người như chị Bích vẫn đang âm thầm giữ gìn nét thanh lịch qua từng việc nhỏ nhặt nhất. Họ biến những nguyên liệu bình dị của thiên nhiên thành tác phẩm nghệ thuật, và biến mỗi ngày trôi qua thành một chương sách đẹp đẽ của sự yêu thương, dung dị mà sâu lắng.

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