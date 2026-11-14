Đầu bếp bật mí quy tắc 3-2-1 giúp sườn nướng mềm mọng, róc xương, không bị khô

Điểm quan trọng của phương pháp này là nướng chậm ở nhiệt độ tương đối thấp, tạo đủ thời gian để các mô liên kết trong thịt mềm dần mà không khiến phần bên ngoài bị cháy trước khi bên trong đạt độ chín. VTC News dẫn lời chuyên gia ẩm thực Jack Rose từ chuyên trang Food Republic cho biết, nhiệt độ lò nướng lý tưởng nhất để chế biến sườn non (baby back ribs) là 120 độ C. Ở mức nhiệt này, các mô liên kết (collagen) có đủ thời gian để tan chảy, giúp thịt đạt độ mềm mà không bị khô xơ.

3 giờ đầu: Nướng mở để tạo lớp vỏ

Sau khi sơ chế và tẩm ướp, đặt sườn lên vỉ nướng, phần xương hướng xuống dưới. Nướng ở nhiệt độ thấp, khoảng 120°C, trong 3 giờ đầu. Trong giai đoạn này, bề mặt thịt dần khô lại, gia vị bám chắc hơn và hình thành lớp vỏ thơm đặc trưng. Không nên liên tục mở cửa lò hoặc lật sườn quá nhiều vì sẽ làm nhiệt độ trong lò dao động. Trước khi nướng, nên bóc lớp màng mỏng ở mặt dưới của dải sườn. Đây là phần khá dai, có thể khiến miếng thịt kém ngon và cản trở quá trình gia vị tiếp xúc với bề mặt thịt.

2 giờ tiếp theo: Bọc giấy bạc để giữ độ ẩm

Sau 3 giờ, đặt sườn lên giấy bạc, có thể thêm một lượng nhỏ nước dùng, nước táo, giấm táo hoặc phần nước sốt phù hợp rồi bọc kín. Tiếp tục nướng khoảng 2 giờ ở nhiệt độ tương tự. "Việc bọc kín giúp hạn chế hơi nước thoát ra ngoài, tạo môi trường ẩm để thịt tiếp tục mềm. Đây cũng là giai đoạn các mô liên kết trong thịt được làm mềm dần, giúp cấu trúc sườn trở nên mềm mại hơn". Tuy nhiên, không nên cho quá nhiều chất lỏng. Sườn cần được giữ ẩm chứ không phải ngập trong nước, bởi quá nhiều chất lỏng có thể khiến phần thịt bị nhão và làm mất lớp vỏ đã hình thành trước đó.

1 giờ cuối: Mở giấy bạc, phết sốt và nướng lại

Đây là bước giúp món sườn có màu sắc hấp dẫn và lớp ngoài đậm vị.

Mở giấy bạc, phết một lớp sốt BBQ lên bề mặt rồi tiếp tục nướng mở trong khoảng 1 giờ. Có thể điều chỉnh thời gian tùy kích thước dải sườn và nhiệt độ thực tế của lò. Nếu không muốn nướng thêm quá lâu, có thể tăng nhiệt ở giai đoạn cuối trong thời gian ngắn để sốt caramel hóa và tạo lớp vỏ bóng đẹp. Tuy nhiên, cần theo dõi sát vì các loại sốt BBQ thường chứa đường và có thể cháy nhanh.

Không nhất thiết phải áp dụng đủ 6 giờ cho mọi loại sườn

Đây là điểm người nội trợ nên lưu ý. Quy tắc 3-2-1 là một khung phương pháp, không phải công thức bắt buộc cho mọi loại sườn. Nếu thịt nạc nhiều hơn có thể cần thời gian ngắn hơn. Nếu áp dụng nguyên 6 giờ cho dải sườn nhỏ, nguy cơ thịt bị khô hoặc quá mềm là có thể xảy ra. Vì vậy, thay vì chỉ nhìn đồng hồ, nên kết hợp quan sát độ mềm của thịt và nhiệt độ bên trong để quyết định thời điểm hoàn thành. Một dấu hiệu dễ nhận biết là khi nhấc dải sườn bằng kẹp, phần thịt có độ mềm và hơi võng xuống. Xương cũng có thể lộ ra rõ hơn khi thịt co lại. Tuy nhiên, đây chỉ là dấu hiệu tham khảo, không nên dùng nó thay thế hoàn toàn việc kiểm tra độ chín.

Muốn sườn ngon, đừng bỏ qua lớp màng ở mặt dưới Trước khi ướp, hãy dùng đầu dao nhỏ tách một góc lớp màng bạc bám ở mặt dưới dải sườn, sau đó dùng khăn giấy kéo ra. Nếu lớp màng quá trơn, có thể dùng khăn giấy để tăng độ bám. Bỏ lớp màng này giúp gia vị tiếp xúc trực tiếp với thịt và cải thiện cảm giác khi ăn. Đây là bước khá đơn giản nhưng có thể tạo khác biệt rõ rệt đối với món sườn nướng. Kinh nghiệm nấu ăn được chia sẻ trên VOV.

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