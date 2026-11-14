Đầu bếp bật mí quy tắc 3-2-1 giúp sườn nướng mềm mọng, róc xương, không bị khô
GĐXH - Sườn nướng thường bị khô, dai hoặc thịt vẫn bám chặt vào xương nếu nướng ở nhiệt độ quá cao. Một trong những kỹ thuật được nhiều người yêu thích là quy tắc 3-2-1: Nướng mở, bọc kín rồi nướng mở lần cuối để thịt mềm mọng bên trong và có lớp vỏ đậm vị bên ngoài.
Điểm quan trọng của phương pháp này là nướng chậm ở nhiệt độ tương đối thấp, tạo đủ thời gian để các mô liên kết trong thịt mềm dần mà không khiến phần bên ngoài bị cháy trước khi bên trong đạt độ chín. VTC News dẫn lời chuyên gia ẩm thực Jack Rose từ chuyên trang Food Republic cho biết, nhiệt độ lò nướng lý tưởng nhất để chế biến sườn non (baby back ribs) là 120 độ C. Ở mức nhiệt này, các mô liên kết (collagen) có đủ thời gian để tan chảy, giúp thịt đạt độ mềm mà không bị khô xơ.
3 giờ đầu: Nướng mở để tạo lớp vỏ
2 giờ tiếp theo: Bọc giấy bạc để giữ độ ẩm
1 giờ cuối: Mở giấy bạc, phết sốt và nướng lại
Đây là bước giúp món sườn có màu sắc hấp dẫn và lớp ngoài đậm vị.
Không nhất thiết phải áp dụng đủ 6 giờ cho mọi loại sườn
Muốn sườn ngon, đừng bỏ qua lớp màng ở mặt dưới
Trước khi ướp, hãy dùng đầu dao nhỏ tách một góc lớp màng bạc bám ở mặt dưới dải sườn, sau đó dùng khăn giấy kéo ra. Nếu lớp màng quá trơn, có thể dùng khăn giấy để tăng độ bám. Bỏ lớp màng này giúp gia vị tiếp xúc trực tiếp với thịt và cải thiện cảm giác khi ăn. Đây là bước khá đơn giản nhưng có thể tạo khác biệt rõ rệt đối với món sườn nướng. Kinh nghiệm nấu ăn được chia sẻ trên VOV.
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