Dùng chìa khóa xe máy đánh chết người ở Kiên Giang, lãnh 14 năm tù

Ngày 21-5, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Nhã (SN 1995; ngụ thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận) 14 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, tối 2-2-2022, Nhã đang chạy xe máy thì gặp cha và mẹ đang cãi nhau trên đường. Nhã dừng xe lại tìm hiểu nguyên nhân thì Nguyễn Văn Thừa điều khiển xe máy chở Võ Phước Yên chạy đến. Yên chửi thề và nói "đậu xe như vậy ai chạy qua được", rồi Thừa chở Yên chạy xe ngang qua. Yên còn dùng tay ra dấu và nói "muốn gì thì chạy theo".

Khoảng 5 phút sau, khi giải quyết xong chuyện nhà, Nhã liền điều khiển xe rượt theo Thừa và Yên.

Yên thấy Nhã chạy đến nên phóng xuống xe, xông lại đánh. Nhã cũng rồi rút chìa khóa xe đánh vào người và đầu Yên nhiều cái. Yên té xuống bất tỉnh rồi tử vong khi điều trị tại bệnh viện do bị chấn thương sọ não.

Sau khi gây án, Nhã đến Công an huyện Vĩnh Thuận đầu thú.

Nhã có 2 tiền án về tội "Chống người thi hành công vụ" và "Cố ý gây thương tích", chưa được xóa án tích thì tiếp tục tái phạm.

Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an TX.Tân Châu (An Giang) cho biết đã khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 2002, ngụ Đồng Tháp) về tội cố ý gây thương tích.