Công an Quảng Ngãi thông tin vụ anh cầm ghế đánh em gái tới tấp

Ngày 12/8, Công an phường Nghĩa Lộ cho biết đã vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc anh ruột dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người em gái xảy ra trên địa bàn phường.

Tân cầm ghế đánh tới tấp bà H. (Ảnh: Cắt từ clip)

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, ngày 18/6, ông Huỳnh Thanh Tân (SN 1991) cùng với mẹ ruột là bà N.T.H (SN 1969, cùng trú thôn Đồng Vinh, xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi) đến phòng trọ chị H.T.T.K.T (SN 1995, em ruột Tân) tại phường Nghĩa Lộ. Tại đây, bà H và Tân khuyên T về nhà (T thuê nhà trọ ở với người yêu).

Trong lúc nói chuyện, Tân và T xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm, Tân dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người T.

Vụ việc xảy ra vào ngày 18/6 nhưng đến ngày 11/8, T mới đăng tải thông tin vụ việc lên mạng xã hội, kèm đoạn clip ghi lại cảnh Tân dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu mình. Đoạn clip thu hút hàng nghìn lượt xem, chia sẻ, gây phẫn nộ trên mạng xã hội.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Nghĩa Lộ đã vào cuộc xác minh, làm rõ và thụ lý theo thẩm quyền, đồng thời khuyến cáo người dân khi xảy ra mâu thuẫn cần kiềm chế, không sử dụng bạo lực, tránh vi phạm pháp luật; kịp thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết.