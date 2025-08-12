Công an Quảng Ngãi thông tin vụ anh cầm ghế đánh em gái tới tấp
Công an phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi thông tin kết quả xác minh ban đầu vụ người đàn ông cầm ghế đánh tới tấp em gái khiến dư luận phẫn nộ.
Ngày 12/8, Công an phường Nghĩa Lộ cho biết đã vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc anh ruột dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người em gái xảy ra trên địa bàn phường.
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, ngày 18/6, ông Huỳnh Thanh Tân (SN 1991) cùng với mẹ ruột là bà N.T.H (SN 1969, cùng trú thôn Đồng Vinh, xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi) đến phòng trọ chị H.T.T.K.T (SN 1995, em ruột Tân) tại phường Nghĩa Lộ. Tại đây, bà H và Tân khuyên T về nhà (T thuê nhà trọ ở với người yêu).
Trong lúc nói chuyện, Tân và T xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm, Tân dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người T.
Vụ việc xảy ra vào ngày 18/6 nhưng đến ngày 11/8, T mới đăng tải thông tin vụ việc lên mạng xã hội, kèm đoạn clip ghi lại cảnh Tân dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu mình. Đoạn clip thu hút hàng nghìn lượt xem, chia sẻ, gây phẫn nộ trên mạng xã hội.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Nghĩa Lộ đã vào cuộc xác minh, làm rõ và thụ lý theo thẩm quyền, đồng thời khuyến cáo người dân khi xảy ra mâu thuẫn cần kiềm chế, không sử dụng bạo lực, tránh vi phạm pháp luật; kịp thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết.
Một hãng luật đã nhận bào chữa miễn phí trong vụ án một người nông dân nuôi, bán 13 con gà lôi trắng lĩnh án 6 năm tù.
GĐXH - Chiều ngày 12/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an phường Ninh Xá đang điều tra làm rõ nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí chém biển số xe, livestream tiktok.
Trạm CSGT Krông Búk (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) vừa phát hiện, lập biên bản xử lý đối với tài xế không có GPLX, lái xe chở dư 21 hành khách.
Trong quá trình triệt phá đường dây lừa đảo bằng hình thức đầu tư tiền ảo lên đến hàng tỷ USD, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã đồng loạt khám xét nhiều địa điểm ở Phú Thọ, Hà Nội và TPHCM.
GĐXH - Liên quan vụ người phụ nữ bị hành hung tại chung cư Sky Central (số 176 Định Công), luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đã chia sẻ về mức hình phạt đối tượng gây rối có thể phải đối mặt.
Các đối tượng trong đường dây mang thai hộ do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, chỉ đạo sang Trung Quốc cấy phôi, dưỡng thai ở Camphuchia rồi đưa về Việt Nam.
Bị tòa án tuyên phạt 7 năm 3 tháng tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Mai Việt Hoàng bỏ trốn, không chấp hành việc thi hành án.
Đặng Chí Thành - kẻ hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư tại Hà Nội - bị tạm giữ để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.
Hai kẻ mang còng số 8 giả danh công an xông vào sới bạc ở Đà Nẵng cướp tiền, bị bắt sau 3 ngày lẩn trốn.
GĐXH - Sáng 10/8, Công an phường Phương Liệt, TP Hà Nội đã triệu tập người đàn ông có hành vi hành hung một phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư để điều tra.
