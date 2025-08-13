Thông tin sai sự thật trong sự việc taxi công nghệ bị chặn xe, người đàn ông ở Thái Nguyên bị phạt

Chiều ngày 13/8, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh vừa tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với V.V.T (SN 1983, địa chỉ thường trú tại phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Trước đó, trưa ngày 06/8/2025, V.V.T đọc được bài viết “Một taxi công nghệ trong bến xe ở phường Phan Đình Phùng bị nhóm người tiếp cận và cản trở đón khách” trên trang fanpage “Thái Nguyên”. Tuy không nắm rõ nội dung vụ việc nhưng V.V.T đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân “Tiến Vũ” bình luận vào bài viết với nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng công an.

Người chia sẻ thông tin sai sự thật tại cơ quan công an.

Đối chiếu với các quy định của pháp luật, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với V.V.T về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Qua sự việc trên, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội nên cẩn trọng, kiểm chứng tính chính xác của thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ, bình luận.

Mọi hành vi đăng tải, bình luận, chia sẻ thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.