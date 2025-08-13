Lĩnh án vì mua bán hơn 53 triệu dữ liệu thông tin cá nhân

Ngày 13/8, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Công Định (SN 1997, trú tại Hưng Yên); Nguyễn Anh Đào (SN 1990), Nguyễn Vũ Thanh Tùng (SN 1990), Nguyễn Minh Tú (SN 1999) cùng trú tại TP HCM; Trương Văn Hà (SN 2000, trú tại Ninh Bình) và Dương Thanh Lâm (SN 1982, trú tại TP Huế) về tội "Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Các bị cáo tại tòa.

Ngày 17/12/2024, từ tố giác về việc rao bán thông tin tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Công an TP Huế) khám xét nơi ở của Định, phát hiện sử dụng nhiều tài khoản Facebook, Zalo, Telegram, Gmail để mua, thu thập trái phép dữ liệu cá nhân, sau đó rao bán nhằm thu lợi bất chính.

Từ 2019 đến 12/2024, Định thu thập, mua hơn 53 triệu dữ liệu thông tin như họ tên, ngày sinh, CCCD, số điện thoại, địa chỉ, thông tin bất động sản, bảo hiểm xã hội, tài khoản ngân hàng… với dung lượng khoảng 306 GB. Định mua dữ liệu từ Tú, Lâm, Hà, Đào, Tùng và nhiều nguồn khác, giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng mỗi lần.

Sau khi có dữ liệu, Định đăng quảng cáo, liên hệ người mua qua các nhóm mạng xã hội, bán với giá khoảng 300 đồng/thông tin, một thông tin có thể bán cho nhiều người.

Hàng chục người trên cả nước mua dữ liệu của Định để chào bán bất động sản, quảng cáo, môi giới tài chính... Tổng số tiền thu được hơn 892 triệu đồng, trừ chi phí mua dữ liệu, Định thu lợi hơn 842 triệu đồng, tự nguyện nộp lại 150 triệu đồng khắc phục hậu quả.

Qua điều tra, cơ quan điều tra xác định Tùng thu thập 92.239 thông tin, thu lợi hơn 187 triệu đồng; Hà thu thập 2.356.357 thông tin, thu lợi hơn 117 triệu đồng; Tú thu thập 2.520.244 thông tin, thu lợi hơn 80 triệu đồng; Lâm thu thập 43.624 thông tin, thu lợi hơn 68 triệu đồng; Đào thu thập 457.410 thông tin, thu lợi hơn 65 triệu đồng.

HĐXX tuyên phạt Lê Công Định 15 tháng tù giam, 5 bị cáo còn lại mỗi người phạt 20 triệu đồng.

