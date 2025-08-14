Giấu cá thể hổ nặng khoảng 200kg trên nóc xe khách
GĐXH - Các đối tượng tự chế khoang trên nóc xe khách để cất giấu 1 cá thể hổ nặng khoảng 200kg và xương hổ rồi vận chuyển từ Lào về Việt Nam.
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố, tạm giam Chu Văn Lâm (36 tuổi), Nguyễn Trọng Hùng (46 tuổi) và Ngô Sỹ Bắc (38 tuổi), cùng trú tỉnh Nghệ An về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm".
Trước đó, ngày 26/7, trên QL 8A, đoạn qua xã Sơn Giang, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra ô tô khách mang biển kiểm soát Lào của nhà xe Sáu Hoa do Phan Duy Sinh (SN 1985, trú xã Đức Châu, Nghệ An) điều khiển.
Phát hiện bên trong khoang tự chế trên nóc xe có một xác hổ nặng khoảng 200kg và một bộ xương hổ.
Con hổ đông lạnh được xác định là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, thuộc nhóm IB, nghiêm cấm khai thác vì mục đích thương mại.
Theo cơ quan chức năng, phương tiện trên do tài xế Phan Duy Sinh điều khiển, còn Chu Văn Lâm, Nguyễn Trọng Hùng và Ngô Sỹ Bắc làm phụ xe.
Công an xác định Lâm, Bắc và Hùng đã chế khoang rồi giấu cá thể hổ và xác hổ bên trong để vận chuyển từ Lào về Việt Nam.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Thông tin sai sự thật trong sự việc taxi công nghệ bị chặn xe, người đàn ông ở Thái Nguyên bị phạtPháp luật - 16 giờ trước
GĐXH - Thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân người đàn ông ở Thái Nguyên bị xử phạt 7,5 triệu đồng.
Lĩnh án vì mua bán hơn 53 triệu dữ liệu thông tin cá nhânPháp luật - 16 giờ trước
GĐXH - Từ 2019 đến khi bị bắt giữ, Lê Công Định thu thập, mua hơn 53 triệu dữ liệu thông tin cá nhân để rao bán nhằm thu lợi bất chính.
Thông tin mới nhất vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắngPháp luật - 19 giờ trước
GĐXH - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có văn bản kiến nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, đề nghị kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm vụ án hình sự sơ thẩm “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”.
Xử phạt 7,5 triệu đồng đối tượng tung tin sai sự thật xúc phạm trưởng bảnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 12/8, Công an xã Tương Dương (Nghệ An) cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với L.V.Ph. (37 tuổi, trú xã Tương Dương) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội.
Công an Quảng Ngãi thông tin vụ anh cầm ghế đánh em gái tới tấpPháp luật - 1 ngày trước
Công an phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi thông tin kết quả xác minh ban đầu vụ người đàn ông cầm ghế đánh tới tấp em gái khiến dư luận phẫn nộ.
Thông tin mới vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắngPháp luật - 1 ngày trước
Một hãng luật đã nhận bào chữa miễn phí trong vụ án một người nông dân nuôi, bán 13 con gà lôi trắng lĩnh án 6 năm tù.
Bắc Ninh: Điều tra làm rõ nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí chém biển số xe, livestream tiktokPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Chiều ngày 12/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an phường Ninh Xá đang điều tra làm rõ nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí chém biển số xe, livestream tiktok.
Xe khách 46 chỗ nhưng cố 'nhồi' 67 người, bị phạt hơn 234 triệu đồngPháp luật - 1 ngày trước
Trạm CSGT Krông Búk (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) vừa phát hiện, lập biên bản xử lý đối với tài xế không có GPLX, lái xe chở dư 21 hành khách.
Hình ảnh khám xét khẩn cấp 'sào huyệt' đường dây tiền ảo tỷ USDPháp luật - 2 ngày trước
Trong quá trình triệt phá đường dây lừa đảo bằng hình thức đầu tư tiền ảo lên đến hàng tỷ USD, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã đồng loạt khám xét nhiều địa điểm ở Phú Thọ, Hà Nội và TPHCM.
Hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội, người đàn ông đối mặt với hình phạt nào?Pháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Liên quan vụ người phụ nữ bị hành hung tại chung cư Sky Central (số 176 Định Công), luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đã chia sẻ về mức hình phạt đối tượng gây rối có thể phải đối mặt.
Hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội, người đàn ông đối mặt với hình phạt nào?Pháp luật
GĐXH - Liên quan vụ người phụ nữ bị hành hung tại chung cư Sky Central (số 176 Định Công), luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đã chia sẻ về mức hình phạt đối tượng gây rối có thể phải đối mặt.