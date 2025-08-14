Mới nhất
Giấu cá thể hổ nặng khoảng 200kg trên nóc xe khách

Thứ năm, 07:03 14/08/2025 | Pháp luật
GĐXH - Các đối tượng tự chế khoang trên nóc xe khách để cất giấu 1 cá thể hổ nặng khoảng 200kg và xương hổ rồi vận chuyển từ Lào về Việt Nam.

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố, tạm giam Chu Văn Lâm (36 tuổi), Nguyễn Trọng Hùng (46 tuổi) và Ngô Sỹ Bắc (38 tuổi), cùng trú tỉnh Nghệ An về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm".

Giấu cá thể hổ nặng khoảng 200kg trên nóc xe khách- Ảnh 1.

Cá thể hổ được phát hiện cất giấu trên xe khách.

Trước đó, ngày 26/7, trên QL 8A, đoạn qua xã Sơn Giang, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra ô tô khách mang biển kiểm soát Lào của nhà xe Sáu Hoa do Phan Duy Sinh (SN 1985, trú xã Đức Châu, Nghệ An) điều khiển.

Phát hiện bên trong khoang tự chế trên nóc xe có một xác hổ nặng khoảng 200kg và một bộ xương hổ.

Con hổ đông lạnh được xác định là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, thuộc nhóm IB, nghiêm cấm khai thác vì mục đích thương mại.

Theo cơ quan chức năng, phương tiện trên do tài xế Phan Duy Sinh điều khiển, còn Chu Văn Lâm, Nguyễn Trọng Hùng và Ngô Sỹ Bắc làm phụ xe.

Công an xác định Lâm, Bắc và Hùng đã chế khoang rồi giấu cá thể hổ và xác hổ bên trong để vận chuyển từ Lào về Việt Nam.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Bắt đối tượng vận chuyển 2 cá thể beo đốm, 10 con khỉBắt đối tượng vận chuyển 2 cá thể beo đốm, 10 con khỉ

Trên đường vận chuyển số lượng lớn động vật hoang dã, quý hiếm đi tiêu thụ, Tin đã bị cảnh sát bắt giữ.

Nguyễn Sơn
