Vây bắt Phạm Văn Nghĩa, đối tượng chém em trai rồi cố thủ trong nhà
Phạm Văn Nghĩa (33 tuổi, trú xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai) đã bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ sau khi dùng dao chém em trai nhiều nhát rồi cố thủ trong nhà.
Ngày 14/8, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Công an xã Xuân Quang đã khống chế thành công đối tượng Phạm Văn Nghĩa, tước hung khí gây án, đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia và người dân.
Trước đó, khoảng 11h sáng 13/8, tại thôn Làng Bạc, xã Xuân Quang, anh Phạm Văn Thành (23 tuổi) bị anh trai là Phạm Văn Nghĩa dùng dao chém nhiều nhát khiến anh Thành phải bỏ chạy khỏi nhà, tri hô người dân xung quanh cứu giúp.
Ngay khi nhận được thông tin, Công an xã Xuân Quang và lực lượng an ninh cơ sở đã có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, đối tượng Nghĩa cầm dao cố thủ trong nhà, không hợp tác dù được lực lượng công an vận động, thuyết phục.
Đến 12h15 cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ thành công đối tượng Phạm Văn Nghĩa.
Vụ việc đang được Công an xã Xuân Quang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai điều tra, làm rõ.
Giấu cá thể hổ nặng khoảng 200kg trên nóc xe kháchPháp luật - 9 giờ trước
GĐXH - Các đối tượng tự chế khoang trên nóc xe khách để cất giấu 1 cá thể hổ nặng khoảng 200kg và xương hổ rồi vận chuyển từ Lào về Việt Nam.
Thông tin sai sự thật trong sự việc taxi công nghệ bị chặn xe, người đàn ông ở Thái Nguyên bị phạtPháp luật - 21 giờ trước
GĐXH - Thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân người đàn ông ở Thái Nguyên bị xử phạt 7,5 triệu đồng.
Lĩnh án vì mua bán hơn 53 triệu dữ liệu thông tin cá nhânPháp luật - 21 giờ trước
GĐXH - Từ 2019 đến khi bị bắt giữ, Lê Công Định thu thập, mua hơn 53 triệu dữ liệu thông tin cá nhân để rao bán nhằm thu lợi bất chính.
Thông tin mới nhất vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có văn bản kiến nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, đề nghị kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm vụ án hình sự sơ thẩm “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”.
Xử phạt 7,5 triệu đồng đối tượng tung tin sai sự thật xúc phạm trưởng bảnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 12/8, Công an xã Tương Dương (Nghệ An) cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với L.V.Ph. (37 tuổi, trú xã Tương Dương) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội.
Công an Quảng Ngãi thông tin vụ anh cầm ghế đánh em gái tới tấpPháp luật - 1 ngày trước
Công an phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi thông tin kết quả xác minh ban đầu vụ người đàn ông cầm ghế đánh tới tấp em gái khiến dư luận phẫn nộ.
Thông tin mới vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắngPháp luật - 1 ngày trước
Một hãng luật đã nhận bào chữa miễn phí trong vụ án một người nông dân nuôi, bán 13 con gà lôi trắng lĩnh án 6 năm tù.
Bắc Ninh: Điều tra làm rõ nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí chém biển số xe, livestream tiktokPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Chiều ngày 12/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an phường Ninh Xá đang điều tra làm rõ nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí chém biển số xe, livestream tiktok.
Xe khách 46 chỗ nhưng cố 'nhồi' 67 người, bị phạt hơn 234 triệu đồngPháp luật - 2 ngày trước
Trạm CSGT Krông Búk (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) vừa phát hiện, lập biên bản xử lý đối với tài xế không có GPLX, lái xe chở dư 21 hành khách.
Hình ảnh khám xét khẩn cấp 'sào huyệt' đường dây tiền ảo tỷ USDPháp luật - 3 ngày trước
Trong quá trình triệt phá đường dây lừa đảo bằng hình thức đầu tư tiền ảo lên đến hàng tỷ USD, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã đồng loạt khám xét nhiều địa điểm ở Phú Thọ, Hà Nội và TPHCM.
Giấu cá thể hổ nặng khoảng 200kg trên nóc xe kháchPháp luật
GĐXH - Các đối tượng tự chế khoang trên nóc xe khách để cất giấu 1 cá thể hổ nặng khoảng 200kg và xương hổ rồi vận chuyển từ Lào về Việt Nam.