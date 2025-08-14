Hà Nội: Khởi tố người đàn ông rút chìa khóa xe khách trên đường Vành đai 3 rồi bỏ đi

Chiều 14/8, thông tin từ Công an phường Thanh Liệt (TP Hà Nội) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Bùi Trường Sơn (SN 1977, trú tại Thanh Hóa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng

Bùi Trường Sơn (SN 1977, trú tại Thanh Hóa) tại cơ quan công an.

Trước đó, vào ngày 4/8, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông bước lên cabin xe khách, lớn tiếng với tài xế sau đó bất ngờ rút chìa khóa xe rồi bỏ đi.

Thời điểm sự việc xảy ra, khoảng 40 hành khách đã phải đứng giữa đường Vành đai 3 trên cao (đoạn ngang ngõ 124 Nguyễn Xiển, hướng từ Mai Dịch đi Pháp Vân) gây ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 7 phối hợp cùng Công an phường Thanh Liệt khẩn trương xác minh.

Đoạn video ghi lại cảnh Bùi Trường Sơn rút chìa khóa xe khách rồi bỏ đi trên đường Vành đai 3.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 7h sáng 4/8, xe khách BKS 29H-984.XX do anh N.M.T (SN 1991, trú tại Quảng Ninh) cầm lái đang lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao. Khi đến đoạn đối diện ngõ 124 Nguyễn Xiển, xe ô tô KIA Carnival BKS 30M-258.XX do Bùi Trường Sơn điều khiển chạy song song với xe khách ở làn dừng khẩn cấp đã xin chuyển làn.

Do không được nhường đường, Sơn cho rằng tài xế xe khách cố tình “gây khó dễ”, liền dừng xe, xông lên cabin, to tiếng và rút chìa khóa phương tiện rồi bỏ đi.

Hành vi này không chỉ gây ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn mà còn khiến cộng đồng mạng bức xúc. Với quyết định khởi tố, Sơn sẽ phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý cho hành vi coi thường pháp luật ngay giữa tuyến đường huyết mạch đông đúc.