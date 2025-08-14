Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Truy nã đối tượng Đoàn Bảo Châu

Thứ năm, 20:50 14/08/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Tối 14/8, Công an TP Hà Nội phát thông báo truy nã đối tượng Đoàn Bảo Châu (57 tuổi, phường Giảng Võ, Hà Nội).

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định truy nã Đoàn Bảo Châu (57 tuổi, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) về tội " Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" .

Truy nã đối tượng Đoàn Bảo Châu- Ảnh 1.

Đối tượng Đoàn Bảo Châu. Ảnh: Công an Hà Nội

Công an TP Hà Nội đề nghị, người dân khi phát hiện hoặc có thông tin về đối tượng, đề nghị báo ngay cho Phòng An ninh điều tra Công an TP Hà Nội (địa chỉ: 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, Hà Nội; số điện thoại: 069.219.4084 hoặc 0977.542.592), cơ quan công an nơi gần nhất, hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook chính thức của Công an TP Hà Nội để xử lý theo quy định pháp luật.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Khởi tố người đàn ông rút chìa khóa xe khách trên đường Vành đai 3 rồi bỏ đi

Hà Nội: Khởi tố người đàn ông rút chìa khóa xe khách trên đường Vành đai 3 rồi bỏ đi

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Trường Sơn (SN 1977, trú tại tỉnh Thanh Hóa) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Vây bắt Phạm Văn Nghĩa, đối tượng chém em trai rồi cố thủ trong nhà

Vây bắt Phạm Văn Nghĩa, đối tượng chém em trai rồi cố thủ trong nhà

Pháp luật - 12 giờ trước

Phạm Văn Nghĩa (33 tuổi, trú xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai) đã bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ sau khi dùng dao chém em trai nhiều nhát rồi cố thủ trong nhà.

Giấu cá thể hổ nặng khoảng 200kg trên nóc xe khách

Giấu cá thể hổ nặng khoảng 200kg trên nóc xe khách

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng tự chế khoang trên nóc xe khách để cất giấu 1 cá thể hổ nặng khoảng 200kg và xương hổ rồi vận chuyển từ Lào về Việt Nam.

Thông tin sai sự thật trong sự việc taxi công nghệ bị chặn xe, người đàn ông ở Thái Nguyên bị phạt

Thông tin sai sự thật trong sự việc taxi công nghệ bị chặn xe, người đàn ông ở Thái Nguyên bị phạt

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân người đàn ông ở Thái Nguyên bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Lĩnh án vì mua bán hơn 53 triệu dữ liệu thông tin cá nhân

Lĩnh án vì mua bán hơn 53 triệu dữ liệu thông tin cá nhân

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Từ 2019 đến khi bị bắt giữ, Lê Công Định thu thập, mua hơn 53 triệu dữ liệu thông tin cá nhân để rao bán nhằm thu lợi bất chính.

Thông tin mới nhất vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng

Thông tin mới nhất vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có văn bản kiến nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, đề nghị kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm vụ án hình sự sơ thẩm “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”.

Xử phạt 7,5 triệu đồng đối tượng tung tin sai sự thật xúc phạm trưởng bản

Xử phạt 7,5 triệu đồng đối tượng tung tin sai sự thật xúc phạm trưởng bản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 12/8, Công an xã Tương Dương (Nghệ An) cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với L.V.Ph. (37 tuổi, trú xã Tương Dương) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội.

Công an Quảng Ngãi thông tin vụ anh cầm ghế đánh em gái tới tấp

Công an Quảng Ngãi thông tin vụ anh cầm ghế đánh em gái tới tấp

Pháp luật - 2 ngày trước

Công an phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi thông tin kết quả xác minh ban đầu vụ người đàn ông cầm ghế đánh tới tấp em gái khiến dư luận phẫn nộ.

Thông tin mới vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng

Thông tin mới vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng

Pháp luật - 2 ngày trước

Một hãng luật đã nhận bào chữa miễn phí trong vụ án một người nông dân nuôi, bán 13 con gà lôi trắng lĩnh án 6 năm tù.

Bắc Ninh: Điều tra làm rõ nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí chém biển số xe, livestream tiktok

Bắc Ninh: Điều tra làm rõ nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí chém biển số xe, livestream tiktok

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Chiều ngày 12/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an phường Ninh Xá đang điều tra làm rõ nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí chém biển số xe, livestream tiktok.

Xem nhiều

Giấu cá thể hổ nặng khoảng 200kg trên nóc xe khách

Giấu cá thể hổ nặng khoảng 200kg trên nóc xe khách

Pháp luật

GĐXH - Các đối tượng tự chế khoang trên nóc xe khách để cất giấu 1 cá thể hổ nặng khoảng 200kg và xương hổ rồi vận chuyển từ Lào về Việt Nam.

Hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội, người đàn ông đối mặt với hình phạt nào?

Hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội, người đàn ông đối mặt với hình phạt nào?

Pháp luật
Lĩnh án vì mua bán hơn 53 triệu dữ liệu thông tin cá nhân

Lĩnh án vì mua bán hơn 53 triệu dữ liệu thông tin cá nhân

Pháp luật
Công an Quảng Ngãi thông tin vụ anh cầm ghế đánh em gái tới tấp

Công an Quảng Ngãi thông tin vụ anh cầm ghế đánh em gái tới tấp

Pháp luật
Thông tin mới vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng

Thông tin mới vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top