Truy nã đối tượng Đoàn Bảo Châu

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định truy nã Đoàn Bảo Châu (57 tuổi, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) về tội " Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" .

Đối tượng Đoàn Bảo Châu. Ảnh: Công an Hà Nội

Công an TP Hà Nội đề nghị, người dân khi phát hiện hoặc có thông tin về đối tượng, đề nghị báo ngay cho Phòng An ninh điều tra Công an TP Hà Nội (địa chỉ: 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, Hà Nội; số điện thoại: 069.219.4084 hoặc 0977.542.592), cơ quan công an nơi gần nhất, hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook chính thức của Công an TP Hà Nội để xử lý theo quy định pháp luật.