Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Gia Lai: Triệu tập đối tượng đánh, dọa chôn sống thanh niên đi giao đá lạnh

Thứ sáu, 14:20 15/08/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Công an xã Kdang (Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa triệu tập hai đối tượng có hành vi côn đồ tấn công người giao đá lạnh và có lời lẽ đe dọa.

Theo Báo Gia Lai online, Công an xã Kdang (tỉnh Gia Lai) đã triệu tập 2 đối tượng để xác minh hành vi côn đồ tấn công người giao nước đá và có lời lẽ đe dọa do mâu thuẫn trong làm ăn.

Trước đó, ngày 12/8, anh D.P.L (SN 2001, trú tại phường Diên Hồng) đã đến Công an xã Kdang trình báo về việc mình bị hành hung trong quá trình đi giao đá lạnh.

Anh L cho biết, khoảng 9 giờ 9 phút cùng ngày, anh điều khiển xe tải BKS 81C-032.27 đi giao đá lạnh cho 1 cửa hàng tạp hóa ở làng Ktăng (xã Kdang).

Anh L bị nam thanh niên đánh nhiều cái vào vùng mặt và đầu. (Nguồn: Báo Gia Lai điện tử)

Sau khi đóng cửa xe chuẩn bị đi tiếp thì có 2 nam thanh niên từ trên xe tải đông lạnh bước xuống gần xe của anh L. Một trong 2 nam thanh niên tiến tới dùng tay đấm nhiều cái vào vùng mặt và vùng đầu của anh L.

Ngoài ra, nam thanh niên này còn dùng lời lẽ đe dọa "Lần sau tao mà thấy xe mày thì tao chôn sống".

Anh L đã đến cơ quan công an trình báo. Nhận được tin báo, Công an xã Kdang đã khẩn trương tiến hành trích xuất camera tại hiện trường, thu thập thông tin và triệu tập các đối tượng liên quan đến trụ sở làm việc.

Theo Báo Xây dựng, qua xác minh Công an xã Kdang xác định hai đối tượng hành hung anh L là Hồ Tuấn Kiệt (SN 2002, trú tại xã Đăk Đoa) và Hà Lê Anh Vũ (SN 2008, trú tại phường An Phú, tỉnh Gia Lai).

Gia Lai: Triệu tập đối tượng đánh, dọa chôn sống thanh niên đi giao đá lạnh - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc. Ảnh trích xuất từ camera

Công an tiến hành trích xuất camera tại hiện trường, thu thập thông tin và triệu tập các đối tượng liên quan đến trụ sở làm việc.

Nam thanh niên đánh anh L khai nhận, do trước đó giữa 2 bên cùng làm công việc giao đá lạnh có xảy ra mâu thuẫn nên khi thấy anh L đi giao đá đã đánh anh L.

Được biết, gia đình anh L có cơ sở nước đá đã kinh doanh nhiều năm. Mỗi khi khách hàng liên hệ thì anh mới mang nước đá xuống các xã giao.

Công an Kdang đang phối hợp với lực lượng chức năng tiếp tục củng cố chứng cứ, giám định thương tích nạn nhân để điều tra làm rõ các dấu hiệu cố ý gây thương tích hoặc gây rối trật tự nơi công cộng.

Công an vào cuộc vụ cô gái Việt tố bị du khách nước ngoài hành hung tại tiệm photobooth ở Hà NộiCông an vào cuộc vụ cô gái Việt tố bị du khách nước ngoài hành hung tại tiệm photobooth ở Hà Nội

GĐXH - Công an phường Từ Liêm cho biết đang xác minh thông tin vụ việc hai cô gái người Việt bị hành hung tại tiệm photobooth ở Hà Nội.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tạm giữ hình sự kẻ hành hung phụ nữ tại sảnh thang máy chung cư Hà Nội

Tạm giữ hình sự kẻ hành hung phụ nữ tại sảnh thang máy chung cư Hà Nội

Danh tính gã đàn ông hành hung dã man người phụ nữ trong sảnh chung cư ở Hà Nội

Danh tính gã đàn ông hành hung dã man người phụ nữ trong sảnh chung cư ở Hà Nội

Tạm giữ người đàn ông ngoại quốc say xỉn hành hung CSGT ở Khánh Hòa

Tạm giữ người đàn ông ngoại quốc say xỉn hành hung CSGT ở Khánh Hòa

Bắt giữ 2 kẻ liên quan vụ tài xế bị hành hung vì không nhường đường ở Bắc Ninh

Bắt giữ 2 kẻ liên quan vụ tài xế bị hành hung vì không nhường đường ở Bắc Ninh

Công an vào cuộc vụ cô gái Việt tố bị du khách nước ngoài hành hung tại tiệm photobooth ở Hà Nội

Công an vào cuộc vụ cô gái Việt tố bị du khách nước ngoài hành hung tại tiệm photobooth ở Hà Nội

Cùng chuyên mục

Xác minh vụ người đàn ông bị cô gái truy đuổi vì có hành vi sàm sỡ trên Metro

Xác minh vụ người đàn ông bị cô gái truy đuổi vì có hành vi sàm sỡ trên Metro

Pháp luật - 7 giờ trước

Công an TPHCM đang phối hợp làm việc với những người liên quan nhằm xác minh thông tin cô gái tố cáo bị một người đàn ông sàm sỡ khi đi tàu Metro.

Vụ bị kết án 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng: Ông Thái Khắc Thành kháng cáo

Vụ bị kết án 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng: Ông Thái Khắc Thành kháng cáo

Pháp luật - 8 giờ trước

Gia đình ông Thái Khắc Thành kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm TAND khu vực 5 tỉnh Hưng Yên đã tuyên, với mức án 6 năm tù cho việc nuôi, bán 13 con gà lôi trắng.

Truy nã đối tượng Đoàn Bảo Châu

Truy nã đối tượng Đoàn Bảo Châu

Pháp luật - 18 giờ trước

Tối 14/8, Công an TP Hà Nội phát thông báo truy nã đối tượng Đoàn Bảo Châu (57 tuổi, phường Giảng Võ, Hà Nội).

Hà Nội: Khởi tố người đàn ông rút chìa khóa xe khách trên đường Vành đai 3 rồi bỏ đi

Hà Nội: Khởi tố người đàn ông rút chìa khóa xe khách trên đường Vành đai 3 rồi bỏ đi

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Trường Sơn (SN 1977, trú tại tỉnh Thanh Hóa) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Vây bắt Phạm Văn Nghĩa, đối tượng chém em trai rồi cố thủ trong nhà

Vây bắt Phạm Văn Nghĩa, đối tượng chém em trai rồi cố thủ trong nhà

Pháp luật - 1 ngày trước

Phạm Văn Nghĩa (33 tuổi, trú xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai) đã bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ sau khi dùng dao chém em trai nhiều nhát rồi cố thủ trong nhà.

Giấu cá thể hổ nặng khoảng 200kg trên nóc xe khách

Giấu cá thể hổ nặng khoảng 200kg trên nóc xe khách

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng tự chế khoang trên nóc xe khách để cất giấu 1 cá thể hổ nặng khoảng 200kg và xương hổ rồi vận chuyển từ Lào về Việt Nam.

Thông tin sai sự thật trong sự việc taxi công nghệ bị chặn xe, người đàn ông ở Thái Nguyên bị phạt

Thông tin sai sự thật trong sự việc taxi công nghệ bị chặn xe, người đàn ông ở Thái Nguyên bị phạt

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân người đàn ông ở Thái Nguyên bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Lĩnh án vì mua bán hơn 53 triệu dữ liệu thông tin cá nhân

Lĩnh án vì mua bán hơn 53 triệu dữ liệu thông tin cá nhân

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Từ 2019 đến khi bị bắt giữ, Lê Công Định thu thập, mua hơn 53 triệu dữ liệu thông tin cá nhân để rao bán nhằm thu lợi bất chính.

Thông tin mới nhất vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng

Thông tin mới nhất vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có văn bản kiến nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, đề nghị kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm vụ án hình sự sơ thẩm “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”.

Xử phạt 7,5 triệu đồng đối tượng tung tin sai sự thật xúc phạm trưởng bản

Xử phạt 7,5 triệu đồng đối tượng tung tin sai sự thật xúc phạm trưởng bản

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Ngày 12/8, Công an xã Tương Dương (Nghệ An) cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với L.V.Ph. (37 tuổi, trú xã Tương Dương) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội.

Xem nhiều

Giấu cá thể hổ nặng khoảng 200kg trên nóc xe khách

Giấu cá thể hổ nặng khoảng 200kg trên nóc xe khách

Pháp luật

GĐXH - Các đối tượng tự chế khoang trên nóc xe khách để cất giấu 1 cá thể hổ nặng khoảng 200kg và xương hổ rồi vận chuyển từ Lào về Việt Nam.

Lĩnh án vì mua bán hơn 53 triệu dữ liệu thông tin cá nhân

Lĩnh án vì mua bán hơn 53 triệu dữ liệu thông tin cá nhân

Pháp luật
Công an Quảng Ngãi thông tin vụ anh cầm ghế đánh em gái tới tấp

Công an Quảng Ngãi thông tin vụ anh cầm ghế đánh em gái tới tấp

Pháp luật
Thông tin mới vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng

Thông tin mới vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng

Pháp luật
Truy nã đối tượng Đoàn Bảo Châu

Truy nã đối tượng Đoàn Bảo Châu

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top