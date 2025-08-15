Gia Lai: Triệu tập đối tượng đánh, dọa chôn sống thanh niên đi giao đá lạnh
GĐXH - Công an xã Kdang (Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa triệu tập hai đối tượng có hành vi côn đồ tấn công người giao đá lạnh và có lời lẽ đe dọa.
Theo Báo Gia Lai online, Công an xã Kdang (tỉnh Gia Lai) đã triệu tập 2 đối tượng để xác minh hành vi côn đồ tấn công người giao nước đá và có lời lẽ đe dọa do mâu thuẫn trong làm ăn.
Trước đó, ngày 12/8, anh D.P.L (SN 2001, trú tại phường Diên Hồng) đã đến Công an xã Kdang trình báo về việc mình bị hành hung trong quá trình đi giao đá lạnh.
Anh L cho biết, khoảng 9 giờ 9 phút cùng ngày, anh điều khiển xe tải BKS 81C-032.27 đi giao đá lạnh cho 1 cửa hàng tạp hóa ở làng Ktăng (xã Kdang).
Anh L bị nam thanh niên đánh nhiều cái vào vùng mặt và đầu. (Nguồn: Báo Gia Lai điện tử)
Sau khi đóng cửa xe chuẩn bị đi tiếp thì có 2 nam thanh niên từ trên xe tải đông lạnh bước xuống gần xe của anh L. Một trong 2 nam thanh niên tiến tới dùng tay đấm nhiều cái vào vùng mặt và vùng đầu của anh L.
Ngoài ra, nam thanh niên này còn dùng lời lẽ đe dọa "Lần sau tao mà thấy xe mày thì tao chôn sống".
Anh L đã đến cơ quan công an trình báo. Nhận được tin báo, Công an xã Kdang đã khẩn trương tiến hành trích xuất camera tại hiện trường, thu thập thông tin và triệu tập các đối tượng liên quan đến trụ sở làm việc.
Theo Báo Xây dựng, qua xác minh Công an xã Kdang xác định hai đối tượng hành hung anh L là Hồ Tuấn Kiệt (SN 2002, trú tại xã Đăk Đoa) và Hà Lê Anh Vũ (SN 2008, trú tại phường An Phú, tỉnh Gia Lai).
Công an tiến hành trích xuất camera tại hiện trường, thu thập thông tin và triệu tập các đối tượng liên quan đến trụ sở làm việc.
Nam thanh niên đánh anh L khai nhận, do trước đó giữa 2 bên cùng làm công việc giao đá lạnh có xảy ra mâu thuẫn nên khi thấy anh L đi giao đá đã đánh anh L.
Được biết, gia đình anh L có cơ sở nước đá đã kinh doanh nhiều năm. Mỗi khi khách hàng liên hệ thì anh mới mang nước đá xuống các xã giao.
Công an Kdang đang phối hợp với lực lượng chức năng tiếp tục củng cố chứng cứ, giám định thương tích nạn nhân để điều tra làm rõ các dấu hiệu cố ý gây thương tích hoặc gây rối trật tự nơi công cộng.
