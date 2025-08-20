Dùng dầu ăn và muối để ngâm ngao là sai lầm: Một ngư dân chỉ mẹo giúp ngao nhả cát ra nhanh chóng và sạch sẽ

Ngao/nghêu vốn là loại hải sản quen thuộc với tất cả chúng ta. Đây là loại nguyên liệu có thể chế biến được nhiều món ăn từ nấu canh, món xào đến hấp hay nướng. Thịt ngao mềm ngọt là một kho báu giàu protein, ít béo, giàu canxi, sắt, kẽm và selen, khiến nó trở thành một nguyên liệu tuyệt vời thường xuyên xuất hiện trên bàn ăn của mọi gia đình. Tuy là một nguyên liệu ngon nhưng loại hải sản này cũng đặc biệt đi kèm với một chút "phiền toái" đó là chúng ngậm quá nhiều cát.

Đã bao giờ bạn rơi vào tình huống vừa vui vẻ nấu xong một nồi canh, chan vào bát cơm để rồi khi xúc một thìa đưa lên miệng ăn thì bất ngờ gặp phải tiếng "rắc" giữa hai hàm răng - cát mịn xuyên qua kẽ răng, phá hỏng trải nghiệm ngon miệng và khoảnh khắc tuyệt vời. Để đối phó với loại cát khó chịu này, phương pháp phổ biến nhất mà mọi người thường hay áp dụng để ngao nhả ra là dùng dầu ăn và muối. Cụ thể mọi người thường đổ chút dầu ăn và rắc một nắm muối vào chậu nước ngâm ngao và tin rằng dầu và muối sẽ khiến chúng nhả cát ra ngoài.

Tuy nhiên trong một lần đi chợ ở vùng biển thời gian gần đây, tôi được một ngư dân sống ven biển nói rằng đó là cách sai. Theo ông việc đổ dầu ăn và muối vào không giải quyết được vấn đề. Bởi vì "Dùng dầu ăn thì màng dầu sẽ bám và phủ khắp bề mặt nước, ngao sẽ không thở được, vậy làm sao chúng có sức nhổ cát ra? Dùng muối ư? Làm sao biết được muối do mình hòa vào nước có cùng độ mặn với nước biển nơi nghêu sinh ra?". Lão ngư dân lúc này cũng mách một mẹo: "Chỉ cần dùng nước giấm trắng này, nghêu sẽ nhổ cát ra nhanh chóng và sạch sẽ!". Vậy cách thức cụ thể là thế nào, bạn hãy cùng theo dõi nhé!

Cách giúp ngao nhả cát nhanh và sạch

Bước 1: Đầu tiên bạn rửa sạch ngao với nước để loại bỏ bùn và cát bám trên vỏ. Sau đó chuẩn bị một chiếc chậu rồi đổ ngập ngước. Tiếp theo đó bạn đổ khoảng 1-2 thìa canh giấm trắng (lượng giấm chính xác tùy thuộc vào khối lượng ngao bạn muốn làm sạch; 1 thìa canh giấm cho 500g ngao là vừa đủ). Khuấy đều bằng tay, khi đó bạn sẽ thấy nước sẽ có mùi chua nhẹ, không hăng.

Bước 2: Sau đó bạn đổ ngao đã rửa vào chậu nước giấm trắng. Đặt chậu ngâm ngao vào góc bếp hoặc dưới bồn rửa, đậy nắp hoặc dùng túi ni lông tối màu (để mô phỏng bóng tối, vì ngao cảm thấy an toàn hơn khi ở đó). Trong quá trình ngâm ngao, tuyệt đối tránh đụng vào. Môi trường hơi axit này hoạt động như một máy "mát-xa" nhẹ nhàng cho dạ dày của ngao, giúp chúng thư giãn. Vỏ ngao sẽ tự nhiên hé mở, chúng sẽ bắt đầu thở. Trong quá trình hít thở thư giãn này, bùn và cát ẩn trong cơ thể ngao liên tục được thải ra cùng với nước mà nó thở ra!

Bước 3: Sau 30 phút ngâm, một lớp cặn sẽ dần lắng xuống đáy chậu. Bạn nhẹ nhàng đổ nước đục cùng với cặn (cẩn thận không đổ ngao ra ngoài). Sau đó, bạn lại thay nước sạch và thêm một ít giấm trắng (nửa thìa canh hoặc 1 thìa canh). Tiếp tục ngâm trong thời gian còn lại. Việc thay nước sẽ giúp loại bỏ cặn bùn/cát triệt để hơn!

Bước 4: Sau khi hết thời gian ngâm ngao (từ 30 phút đến 2 tiếng, tùy thuộc vào ngao bạn mua mới được đánh bắt hay đã được ngâm qua trước đó), bạn vớt ra rồi rửa sạch nhiều lần dưới vòi nước chảy để loại bỏ hoàn toàn mùi giấm còn sót lại và chút cát còn bám trên vỏ ngao. Lúc này, ngao sẽ nhẹ tay vì đã nhả sạch cát, lớp vỏ trông tươi mới.

Canh ngao nấu mướp

Nguyên liệu: 500g ngao, 1-2 quả mướp hương, một chút gừng, 2 tép tỏi, một chút gia vị, một chút hành lá thái nhỏ, một chút xíu bột tiêu trắng.

Cách làm món canh mướp nấu ngao

1. Rửa sạch ngao sau khi đã ngâm để loại bỏ hết cát. Gọt bỏ vỏ mướp hương rồi cắt thành từng miếng vừa ăn. Gừng thái sợi. Tỏi đập dập, băm nhỏ.

2. Đun nóng nồi cùng một chút dầu ăn. Sau đó thêm gừng thái sợi và tỏi băm vào xào trên lửa nhỏ cho đến khi dậy mùi thơm. Tiếp theo bạn cho mướp vào xàođến khi các cạnh hơi mềm và thấm dầu.

3. Đổ lượng nước sôi vừa đủ vào, đun trên lửa lớn. Sau khi nước sôi, bạn cho ngao đã rửa sạch vào. Giữ lửa ở mức trung bình và nấu cho đến khi ngao lần lượt mở vỏ. Quá trình này diễn ra rất nhanh, thường chỉ mất 3-4 phút. Sau đó bạn nêm thêm chút gia vị, bột tiêu trắng để khử mùi tanh. Tắt bếp và rưới thêm vài giọt dầu mè vào là có thể lấy ra tô, rắc chút hành lá thái nhỏ và thưởng thức.

Việc rửa ngao nghe có vẻ đơn giản nhưng nếu không biết mẹo xử lý đúng thì món ăn trở nên kém vị, mất ngon. Khi chúng ta từ bỏ những cách nấu nướng thông thường và học cách tiếp cận các nguyên liệu với sự hiểu biết đặc tính riêng của nguyên liệu bạn sẽ khiến món ăn thêm ngon. Như món canh này, nếu bạn ngâm đúng cách thì thành phẩm sẽ là một bát nước canh ngọt ngào và thơm ngon, không một chút cặn cát.