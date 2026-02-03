Mới nhất
Món ăn hiếm mỗi năm chỉ có một mùa, đặc biệt ấn tượng

Thứ ba, 13:32 03/02/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Cuối thu đầu đông, người Hà thành luôn nhắc câu 'Tháng Chín đôi mươi. Tháng Mười mùng năm'' với món chả rươi trứ danh mà ai thưởng thức một lần đều nhớ mãi.

Tại Việt Nam, rươi phân bố chủ yếu ở các tỉnh ven biển và đồng bằng Bắc Bộ như Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình. Chúng sống dưới lớp bùn đáy sông, ruộng nước gần cửa biển và chỉ nổi lên vào một số thời điểm nhất định trong năm, thường vào mùa thu - đông.

Từ rươi, người dân có thể chế biến nhiều món ăn đặc trưng như chả rươi, nem rươi, rươi kho niêu đất, mắm rươi… góp phần tạo nên nét riêng của ẩm thực vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, rươi là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao nếu được chế biến và sử dụng đúng cách.

Món chả rươi Hà Nội: Hương vị độc đáo chỉ có vào mùa thu đông năm 2026 - Ảnh 1.

Phân tích thành phần cho thấy, trong 100g rươi tươi có khoảng 92 kcal, bao gồm: Khoảng 11,34% protein; 3,2% chất béo; Nhiều khoáng chất như canxi, kali, sắt, photpho và sulfua canxi.

Hàm lượng protein trong rươi được đánh giá là khá cao, giúp cung cấp năng lượng và hỗ trợ phục hồi thể lực. Khi chế biến, rươi thường được kết hợp với trứng, thịt lợn, vỏ quýt… làm tăng giá trị dinh dưỡng và hương vị món ăn.

Món chả rươi Hà Nội: Hương vị độc đáo chỉ có vào mùa thu đông năm 2026 - Ảnh 2.

Rươi là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao nếu được chế biến và sử dụng đúng cách.

Theo kinh nghiệm dân gian, rươi có vị cay, mùi thơm, tính ấm, thường được dùng để hỗ trợ cải thiện một số tình trạng như biếng ăn, đau nhức xương khớp, khó tiêu hoặc ho có đờm. Một số bài thuốc dân gian còn sử dụng rươi khô để đắp ngoài da khi bị mụn nhọt, mẩn ngứa.

Cách làm chả rươi Hà Nội

Món chả rươi Hà Nội: Hương vị độc đáo chỉ có vào mùa thu đông năm 2026 - Ảnh 3.

Chọn và sơ chế rươi: Cuối thu đầu đông, khi thủy triều dâng lên là mùa rươi vào vụ. Nên đi chợ sớm chọn hàng rươi tươi ngon với các dấu hiệu như: Chọn những con nằm phía trên mập mạp, đụng vào động đậy linh hoạt. Trước khi chế biến cần xử lý lông rươi theo cách dân gian bằng cách cho rươi vào nước ấm 40 độ, khuấy nhẹ tay làm rụng lông, nhặt phần rác, rửa 2 - 3 lần là sạch, chắt bỏ nước rửa hoặc nhẹ nhàng vớt rươi ra để ráo nước. Chú ý không khuấy mạnh làm rươi vỡ bụng, mất chất bổ dưỡng.

Món chả rươi Hà Nội: Hương vị độc đáo chỉ có vào mùa thu đông năm 2026 - Ảnh 4.

Chuẩn bị quýt hôi: Các món ngon từ rươi (chả rươi, rươi kho, mắm rươi) không thể thiếu vỏ quýt hôi. Theo Đông y, rươi có tính hàn và lượng đạm cao, còn quýt hôi vị cay đắng the, tính ấm giúp tiêu hàn, khử độc, chống đầy bụng, khó tiêu. Quýt hôi chỉ sử dụng lượng nhỏ để tôn vị món ăn (với 500 gr rươi dùng tầm 1/3 hoặc 1/2 vỏ quả quýt hôi là đủ), không dùng nhiều quá làm chả rươi bị đắng.

Món chả rươi Hà Nội: Hương vị độc đáo chỉ có vào mùa thu đông năm 2026 - Ảnh 5.

Chuẩn bị các nguyên liệu khác: Chả rươi Hà Nội truyền thống gồm các nguyên liệu đi kèm như vỏ quýt hôi rửa sạch, dùng dao mỏng nhỏ lạng bỏ phần xơ trắng bên trong rồi thái nhỏ. Rau thì là, hành lá rửa sạch, cắt nhỏ. Hành khô bóc vỏ, băm nhỏ. Nêm chút mắm, muối, hạt tiêu cho đậm đà.

Món chả rươi Hà Nội: Hương vị độc đáo chỉ có vào mùa thu đông năm 2026 - Ảnh 6.

Trộn chả: Cho vào tô lớn 500 gr rươi, 200 gr thịt nạc vai mềm dắt mỡ băm nhỏ hoặc xay, 2 lòng đỏ trứng gà cùng vỏ quýt hôi, hành lá, thì là, hành khô nêm chút nước mắm truyền thống, hạt tiêu rồi trộn nhẹ nhàng, tránh làm nát con rươi.

Món chả rươi Hà Nội: Hương vị độc đáo chỉ có vào mùa thu đông năm 2026 - Ảnh 7.

Rán chả rươi: Dùng mỡ lợn và mỡ gà ta rán chả rươi là ngon nhất và lên màu đẹp mắt. Đun nóng mỡ lợn, thử đầu đũa thấy sủi tăm là đạt độ nóng. Dùng muôi tròn, nông lòng múc rươi vừa đủ cho vào chảo rán. Tùy theo khẩu vị mà điều chỉnh lượng rươi cho phù hợp miếng chả: Nếu thích chả bên ngoài vàng giòn, bên trong còn độ mềm ngọt thì múc lượng dày chút, ban đầu đậy vung để chả chín (một số nhà đem hấp riêng) rồi rán vàng hai mặt. Còn nếu thích giòn thì múc lượng mỏng dàn đều ra rồi rán vàng các mặt là được. Không nên rán kỹ quá vì khi ăn bị xác khô. Chả rươi ăn tới đâu rán tới đấy để cảm nhận rõ hương thơm ngào ngạt và vị béo ngon đặc trưng.

GĐXH - Theo các chuyên gia dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, phần lớn các ca ngộ độc mạn tính, tổn thương gan thận hay rối loạn chuyển hóa không xuất phát từ thức ăn lạ, mà đến từ cách lựa chọn, bảo quản và chế biến thực phẩm hằng ngày.

GĐXH - Bằng sự nỗ lực vươn mình mạnh mẽ và niềm đam mê nấu ăn sâu sắc, Kim Thư đã vực dậy cuộc sống và nuôi dậy thành công hai con trai, biến niềm đam mê nấu ăn trở thành một sự nghiệp đáng nể.



