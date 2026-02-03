Món ăn hiếm mỗi năm chỉ có một mùa, đặc biệt ấn tượng
GĐXH - Cuối thu đầu đông, người Hà thành luôn nhắc câu 'Tháng Chín đôi mươi. Tháng Mười mùng năm'' với món chả rươi trứ danh mà ai thưởng thức một lần đều nhớ mãi.
Tại Việt Nam, rươi phân bố chủ yếu ở các tỉnh ven biển và đồng bằng Bắc Bộ như Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình. Chúng sống dưới lớp bùn đáy sông, ruộng nước gần cửa biển và chỉ nổi lên vào một số thời điểm nhất định trong năm, thường vào mùa thu - đông.
Từ rươi, người dân có thể chế biến nhiều món ăn đặc trưng như chả rươi, nem rươi, rươi kho niêu đất, mắm rươi… góp phần tạo nên nét riêng của ẩm thực vùng đồng bằng Bắc Bộ.
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, rươi là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao nếu được chế biến và sử dụng đúng cách.
Phân tích thành phần cho thấy, trong 100g rươi tươi có khoảng 92 kcal, bao gồm: Khoảng 11,34% protein; 3,2% chất béo; Nhiều khoáng chất như canxi, kali, sắt, photpho và sulfua canxi.
Hàm lượng protein trong rươi được đánh giá là khá cao, giúp cung cấp năng lượng và hỗ trợ phục hồi thể lực. Khi chế biến, rươi thường được kết hợp với trứng, thịt lợn, vỏ quýt… làm tăng giá trị dinh dưỡng và hương vị món ăn.
Theo kinh nghiệm dân gian, rươi có vị cay, mùi thơm, tính ấm, thường được dùng để hỗ trợ cải thiện một số tình trạng như biếng ăn, đau nhức xương khớp, khó tiêu hoặc ho có đờm. Một số bài thuốc dân gian còn sử dụng rươi khô để đắp ngoài da khi bị mụn nhọt, mẩn ngứa.
Cách làm chả rươi Hà Nội
5 dấu hiệu nhận biết giò chả có hàn the: Tôi ước ai cũng biết để tránh mua nhầm dịp TếtĂn - 3 giờ trước
GĐXH - Mỗi dịp Tết đến, giò chả gần như là món ăn “mặc định” trong mâm cỗ của nhiều gia đình Việt. Từ bàn thờ ngày đầu năm đến những bữa cơm sum họp, giò chả luôn được ưu ái bởi sự tiện lợi, hương vị quen thuộc và ý nghĩa đủ đầy, tròn vị.
Cách bảo quản bánh chưng - bánh tét thơm ngon suốt Tết, không lo hư hỏngĂn - 7 giờ trước
GĐXH - Bánh chưng, bánh tét là những món ngon không thể thiếu vào ngày Tết Việt Nam. Nhưng nếu không biết cách bảo quản đúng bánh sẽ dễ bị thiu và lên mốc.
Thưởng thức bộ ba hương vị nem giòn rụm, nhân ngọt thơm đầy đặn từ TH true FOODĂn - 1 ngày trước
Gác lại những công đoạn chế biến công phu, món nem nay đã sẵn sàng lên mâm chỉ sau vài phút. Với bộ ba hương vị mới từ TH true FOOD, cả gia đình có thể thưởng thức những cuốn nem giòn rụm, nhân mềm ngọt, giữ trọn hương vị "nhà làm" một cách thảnh thơi nhất.
Làm cơm cúng rằm tháng Chạp đừng quên loại gia vị này, rất quan trọng trong việc 'giữ lộc'Ăn - 1 ngày trước
Sự hài hòa của vị mặn được cho là yếu tố giúp mâm cơm đứng khí, tạo cảm giác đủ đầy và yên tâm.
Những gia vị đặc trưng, không thể thiếu trong ngày TếtĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Những ngày Tết Nguyên đán không thể thiếu những món ăn cổ truyền và mâm cỗ cúng giao thừa truyền thống. Và để những món ăn đậm đà hương vị thơm ngon, đặc trưng theo từng vùng miền thì phải cần đến các loại gia vị.
Món ngon từ ngải cứu giúp bồi bổ cơ thể mùa lạnhĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Khi thời tiết se lạnh, những món ăn vừa thơm ngon vừa có tác dụng làm ấm cơ thể luôn được nhiều gia đình ưu tiên. Dưới đây là món ngon từ ngải cứu đơn giản, dễ thực hiện, rất thích hợp để bổ sung vào thực đơn mùa lạnh cho cả gia đình.
5 thói quen trong bếp khiến độc tố âm thầm tích tụ trong cơ thể, nhiều gia đình Việt đang mắc phải mà không hay biếtĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Theo các chuyên gia dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, phần lớn các ca ngộ độc mạn tính, tổn thương gan thận hay rối loạn chuyển hóa không xuất phát từ thức ăn lạ, mà đến từ cách lựa chọn, bảo quản và chế biến thực phẩm hằng ngày.
Thêm nguyên liệu này vào nước chanh ấm để uống buổi sáng tốt cho hệ tiêu hóaĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Uống một cốc nước chanh ấm vào buổi sáng được xem là cách đơn giản để bổ sung nước, kích thích hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, nếu biết kết hợp thêm một số nguyên liệu này, hiệu quả của nước chanh ấm có thể được nâng lên.
Món này từng bị coi là 'xui vía', nay lại thành đặc sản khoe mâm ngày Tết ai cũng thíchĂn - 2 ngày trước
Sự thay đổi này khiến không ít người lớn tuổi vừa ngạc nhiên, vừa lắc đầu: Thứ từng bị kiêng kỵ, sao giờ lại thành đặc sản khoe mâm?
Làm thịt viên rồi đem nấu thế này là có bữa ăn cực ngon miệng, sảng khoái cả nhà thi nhau ăn sạch nồiĂn - 2 ngày trước
Món ăn sử dụng những nguyên liệu đơn giản, rất phổ biến nhưng chắc chắn sẽ chinh phục khẩu vị cả gia đình.
Món ngon từ ngải cứu giúp bồi bổ cơ thể mùa lạnhĂn
GĐXH - Khi thời tiết se lạnh, những món ăn vừa thơm ngon vừa có tác dụng làm ấm cơ thể luôn được nhiều gia đình ưu tiên. Dưới đây là món ngon từ ngải cứu đơn giản, dễ thực hiện, rất thích hợp để bổ sung vào thực đơn mùa lạnh cho cả gia đình.