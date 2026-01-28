Mới nhất
Những loại hạt ăn ngày tết tốt cho sức khỏe

Thứ tư, 14:16 28/01/2026 | Ăn
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Ngày tết không chỉ là dịp để thưởng thức những món ăn ngon mà còn là thời điểm chúng ta chăm chút hơn cho sức khỏe. Một trong những món ăn phổ biến không thể thiếu trong mâm cỗ tết là các loại hạt.

Hạt hướng dương

Hạt hướng dương là món ăn quen thuộc trong những ngày tết của người Việt, mang đến vị thơm giòn và hương vị đặc trưng.

Không chỉ là một món ăn vặt hấp dẫn, hạt hướng dương còn là nguồn cung cấp vitamin E, axit béo omega-3 và chất chống oxy hóa mạnh mẽ.

Hạt dưa

Hạt dưa hấu mang lại nhiều lợi ích sức khỏe mà ít ai biết đến. Chứa một lượng lớn protein, khoáng chất và chất béo không bão hòa, hạt dưa hấu giúp cải thiện chức năng thần kinh, tăng cường hệ miễn dịch và duy trì sức khỏe tim mạch. Hạt dưa hấu còn có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa và duy trì cân nặng lý tưởng.

Những loại hạt ăn ngày tết tốt cho sức khỏe - Ảnh 1.

Hạt dưa hấu mang lại nhiều lợi ích sức khỏe mà ít ai biết đến.

Hạt dẻ

Hạt dẻ là loại hạt không thể thiếu trong mâm mứt tết của nhiều gia đình. Với lượng vitamin C dồi dào, hạt dẻ giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại từ môi trường.

Hạt dẻ cũng giàu chất xơ và khoáng chất như magiê, kẽm, canxi, giúp cải thiện sức khỏe xương khớp, giảm nguy cơ loãng xương và các vấn đề về khớp.

Hạt óc chó

Hạt óc chó được mệnh danh là "vua của các loại quả" nhờ vào hàm lượng dinh dưỡng vượt trội. Với nguồn omega-3 dồi dào, hạt óc chó giúp bảo vệ tim mạch, giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch và đột quỵ.

Những loại hạt ăn ngày tết tốt cho sức khỏe - Ảnh 2.

Hạt óc chó được mệnh danh là "vua của các loại quả" nhờ vào hàm lượng dinh dưỡng vượt trội.

Ngoài ra, hạt óc chó còn giúp ngăn ngừa lão hóa, bảo vệ não bộ và cải thiện chức năng thần kinh, giúp duy trì sự minh mẫn và khả năng ghi nhớ.

Hạt mắc ca

Hạt mắc ca là một trong những loại hạt đắt giá nhưng lại rất giàu dinh dưỡng. Hạt mắc ca chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn, giúp giảm mức cholesterol xấu trong cơ thể và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Hạt mắc ca cũng có tác dụng hỗ trợ giảm cân, giúp duy trì làn da khỏe mạnh, ngăn ngừa lão hóa và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Hạt điều

Hạt điều là một lựa chọn phổ biến trong những mâm bánh mứt tết, với hương vị béo ngậy và thơm ngon. Hạt điều cung cấp một lượng lớn vitamin E, khoáng chất như magiê, phốt pho, và kẽm, giúp duy trì sức khỏe tim mạch, bảo vệ làn da và tóc.

Những loại hạt ăn ngày tết tốt cho sức khỏe - Ảnh 3.

Hạt điều là một lựa chọn phổ biến trong những mâm bánh mứt tết, với hương vị béo ngậy và thơm ngon.

Hạt điều còn có khả năng hỗ trợ giảm cân, cải thiện chức năng tiêu hóa và giúp tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa một số bệnh mãn tính.

Hạt hạnh nhân

Hạt hạnh nhân không chỉ ngon mà còn cực kỳ có lợi cho sức khỏe. Hạnh nhân giàu protein, chất xơ, vitamin E và omega-3, giúp cải thiện chức năng não bộ và tăng cường trí nhớ. 

Hạt hạnh nhân cũng hỗ trợ giảm mức cholesterol xấu trong cơ thể, bảo vệ tim mạch và tăng cường sức khỏe xương khớp.

Hạt bí

Hạt bí còn giúp giảm mỡ thừa, hỗ trợ quá trình giảm cân và duy trì cân nặng lý tưởng. Với khả năng bảo vệ tim mạch, hạt bí là lựa chọn tuyệt vời để duy trì sức khỏe trong suốt mùa tết.

Hạt sen

Hạt sen không chỉ là món ăn truyền thống trong ngày tết mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Những loại hạt ăn ngày tết tốt cho sức khỏe - Ảnh 4.

Hạt sen không chỉ là món ăn truyền thống trong ngày tết mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Hạt sen giúp thanh nhiệt, giải độc và cải thiện chất lượng giấc ngủ, đặc biệt là đối với người cao tuổi. Hạt sen còn hỗ trợ giảm căng thẳng, an thần và cải thiện hệ tiêu hóa, mang lại cảm giác thư giãn và dễ chịu cho cơ thể sau những ngày tết bận rộn.

Hạt phỉ

Hạt phỉ là loại hạt ít phổ biến nhưng rất bổ dưỡng, chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của các gốc tự do và ngăn ngừa các bệnh mãn tính. Hạt phỉ còn giúp giảm cholesterol xấu, cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm viêm nhiễm.

Loại gạo ít calo nhưng lại nhiều protein bạn nên ăn trong ngày TếtLoại gạo ít calo nhưng lại nhiều protein bạn nên ăn trong ngày Tết

GĐXH - Cơm ngày Tết là một nét văn hoá truyền thống của Việt Nam. Mâm cơm là nơi mà mỗi gia đình sum họp quây quần trong năm mới. Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc là lượng protein trong cơm bao nhiêu? Loại gạo nào ít calo?

Những loại hạt ăn ngày tết tốt cho sức khỏe - Ảnh 5.Top nước chấm “quốc dân” không thể thiếu ngày tết

GĐXH - Ngày Tết, ngoài các món ăn đặc sắc, các loại nước chấm ngon, đậm đà là yếu tố quan trọng giúp các món ăn thêm phần hấp dẫn. Dưới đây là một số loại nước chấm “quốc dân” không thể thiếu trong mâm cơm ngày Tết.

