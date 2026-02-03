Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Ăn các thực phẩm thường ngày này không những giúp mắt sáng khỏe mà còn nâng cao thể lực

Thứ ba, 19:01 03/02/2026 | Ăn
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Duy trì chế độ ăn uống đầy đủ các thực phẩm bổ dưỡng dưới đây sẽ tốt cho sức khỏe tổng thể của bạn và cũng hỗ trợ sức khỏe mắt.

Rau bina, rau xanh

Để cải thiện thị lực, phải thường xuyên ăn rau bina cùng với các loại rau xanh khác, như cải xoăn, các loại rau xanh. Trong rau bina có chứa nhiều chất dinh dưỡng bao gồm vitamin A, lutein và zeaxanthin rất tốt cho mắt.

GĐXH - Duy trì chế độ ăn uống đầy đủ các thực phẩm bổ dưỡng dưới đây sẽ tốt cho sức khỏe tổng thể của bạn và cũng hỗ trợ sức khỏe mắt. - Ảnh 1.

Cách ăn rau bina tốt nhất là uống một cốc nước rau bina tươi xay vào mỗi buổi sáng trước khi ăn.

Vitamin A giúp bảo vệ giác mạc, lutein bảo vệ mắt khỏi ánh sáng tia cực tím và zeaxanthin góp phần phát triển thị giác. 

Cách chế biến và ăn rau bina/rau xanh tốt cho mắt:

Xào với dầu thực vật (dầu ô liu): Các chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin trong rau xanh tan trong chất béo. Xào giúp cơ thể hấp thụ các dưỡng chất này tốt hơn. 

Xay sinh tố tươi: Uống một cốc nước ép hoặc sinh tố rau bina tươi vào buổi sáng trước khi ăn giúp bảo vệ giác mạc và phát triển thị giác. 

Ăn sống hoặc trộn salad: Rau bina non có thể ăn sống trong các món salad để bảo toàn lượng vitamin C và E, giúp bảo vệ mắt khỏi thoái hóa. 

Hấp hoặc luộc sơ: Không nấu quá lâu ở nhiệt độ cao để tránh làm mất vitamin. Kết hợp trong các món ăn: Thêm rau bina vào canh, súp, hoặc kẹp trong bánh mì, sandwich.   

Cá hồi

Ăn cá hồi thường xuyên có thể giúp bảo vệ võng mạc khỏi bị hư hại và ngăn ngừa suy giảm thị lực. Cá hồi rất giàu axit béo omega-3, giúp ngăn ngừa bệnh khô mắt. Làm giảm sự phụ thuộc vào nước mắt nhân tạo, thuốc nhỏ mắt.

GĐXH - Duy trì chế độ ăn uống đầy đủ các thực phẩm bổ dưỡng dưới đây sẽ tốt cho sức khỏe tổng thể của bạn và cũng hỗ trợ sức khỏe mắt. - Ảnh 2.

Ăn cá hồi thường xuyên có thể giúp bảo vệ võng mạc khỏi bị hư hại và ngăn ngừa suy giảm thị lực.

Các axit béo omega-3 cũng giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác. Để hấp thụ tối đa lượng axit omega-3 nên ăn một tuần hai bữa cá hồi. Ngoài cá hồi, các loại cá nước lạnh khác giúp duy trì sức khoẻ mắt là cá mòi, cá trích, cá thu và cá ngừ.

Cách ăn cá hồi tốt cho mắt: 

Nên ăn 2 lần/tuần để bổ sung đủ lượng Omega-3 giúp giảm khô mắt và bảo vệ võng mạc. 

Bạn có thể áp chảo: Hạn chế dầu mỡ. Hấp/Nướng: Giữ được độ ngọt và chất dinh dưỡng, đặc biệt là omega-3 không bị phân hủy. Nấu canh/súp: Kết hợp với rau củ (cà rốt, cải xoăn) để tăng cường vitamin A và các chất chống oxy hóa. 

Sashimi/Sushi (cá hồi sống): Nếu nguồn gốc đảm bảo, đây là cách giữ dinh dưỡng tốt nhất, nhưng cần chú ý vệ sinh an toàn thực phẩm. Kết hợp thực phẩm: Ăn cùng các loại rau màu xanh đậm, cà rốt hoặc khoai lang để tăng cường hiệu quả bảo vệ mắt.   

Cà rốt

Cà rốt chứa rất nhiều beta-carotene, tiền thân của vitamin A. Vitamin A ngăn ngừa mù đêm, giúp tăng cường sức khỏe giác mạc, bảo vệ các tế bào trong mắt và khắp cơ thể.

GĐXH - Duy trì chế độ ăn uống đầy đủ các thực phẩm bổ dưỡng dưới đây sẽ tốt cho sức khỏe tổng thể của bạn và cũng hỗ trợ sức khỏe mắt. - Ảnh 3.

Cà rốt chứa rất nhiều beta-carotene, tiền thân của vitamin A. Vitamin A ngăn ngừa mù đêm, giúp tăng cường sức khỏe giác mạc, bảo vệ các tế bào trong mắt và khắp cơ thể.

Cà rốt cũng chứa lutein, giúp tăng mật độ sắc tố trong võng mạc (tế bào hình bầu dục màu vàng gần trung tâm của võng mạc). Điều này giúp bảo vệ võng mạc và làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng. Cà rốt cũng giàu chất xơ và kali.

Cách chế biến cà rốt tốt cho mắt: 

Nấu chín/Hấp/Xào: Nhiệt độ giúp phá vỡ thành tế bào, giải phóng Beta-carotene, đặc biệt khi kết hợp với dầu/mỡ giúp tăng khả năng hấp thụ. 

Nước ép/Sinh tố: Uống ngay sau khi xay để giữ dinh dưỡng, có thể kết hợp với táo hoặc cam. 

Ăn sống: Giữ nguyên hàm lượng vitamin, nhưng cần rửa sạch và gọt vỏ. Bạn không ăn quá nhiều, chỉ nên ăn 2-3 củ cỡ vừa mỗi tuần để tránh bị vàng da.  

Quả việt quất

Quả việt quất hỗ trợ sự hoạt động của mắt thông qua các chất chống oxy hoá, chống viêm, ổn định collagen, bảo vệ mạch. Ăn quả việt quất thường xuyên cải thiện tầm nhìn và tăng cường mạch máu ở phía sau mắt.

GĐXH - Duy trì chế độ ăn uống đầy đủ các thực phẩm bổ dưỡng dưới đây sẽ tốt cho sức khỏe tổng thể của bạn và cũng hỗ trợ sức khỏe mắt. - Ảnh 4.

Ăn quả việt quất thường xuyên cải thiện tầm nhìn và tăng cường mạch máu ở phía sau mắt.

Quả việt quất cũng có chứa anthocyanins, giúp hạ thấp huyết áp và viêm cũng như ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch cung cấp oxy cho võng mạc. Ngoài quả việt quất, thường xuyên ăn quả mâm xôi, dâu tằm, dâu tây.

Cách ăn việt quất giúp sáng mắt: 

Ăn trực tiếp quả tươi: Rửa sạch và ăn tươi là cách tốt nhất để giữ nguyên các chất dinh dưỡng, đặc biệt là các anthocyanin tốt cho võng mạc. 

Làm sinh tố việt quất: Kết hợp việt quất với các loại quả khác như chuối, dâu tây hoặc bơ, sữa chua để làm thức uống bổ dưỡng. 

Trộn sữa chua và yến mạch: Thêm việt quất vào sữa chua hoặc yến mạch trong bữa sáng giúp tăng cường dưỡng chất cho đôi mắt. 

Làm salad: Trộn việt quất vào món salad rau xanh để làm tăng hương vị và dinh dưỡng.  

Khoai lang

Khoai lang chứa một lượng vitamin A dồi dào, một chất dinh dưỡng thiết yếu cho mắt. Vitamin A cải thiện thị lực và cũng ngăn ngừa đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng và tăng nhãn áp. Vitamin A cũng hạn chế tình trạng khô mắt và bảo vệ mắt khỏi nhiễm khuẩn và virut.

GĐXH - Duy trì chế độ ăn uống đầy đủ các thực phẩm bổ dưỡng dưới đây sẽ tốt cho sức khỏe tổng thể của bạn và cũng hỗ trợ sức khỏe mắt. - Ảnh 5.

Khoai lang chứa một lượng vitamin A dồi dào, một chất dinh dưỡng thiết yếu cho mắt.

Khoai lang cũng rất giàu beta-carotene, kali và chất xơ. Khoai lang có khoảng 400 giống khác nhau và có thể được chế biến với nhiều cách khác nhau như nướng, chiên hoặc luộc. Tuy nhiên bạn nên ưu tiên hấp, luộc để giữ dinh dưỡng, tránh chiên rán nhiệt độ cao. 

Kết hợp chất béo: Ăn kèm với các loại hạt, bơ, hoặc dầu ô liu vì vitamin A (beta-carotene) trong khoai lang là vitamin tan trong dầu, cần chất béo để hấp thụ tốt nhất. 

Thời điểm ăn tốt nhất ăn vào buổi sáng, kết hợp với thực phẩm khác (trứng, sữa, rau xanh) để bổ sung năng lượng và dưỡng chất.  

Quả óc chó

Óc chó chứa một lượng lớn các axit béo omega-3 đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khoẻ tổng thể của mắt.

Ngoài ra, quả óc chó chứa chất chống oxy hoá, kẽm và vitamin E, giúp chống viêm và bảo vệ sức khoẻ tim mạch. Việc bổ sung đầy đủ khoáng chất qua các loại hạt cũng là một cách hỗ trợ thần kinh, giúp giảm nguy cơ mắt trái giật do thiếu Magie hoặc mệt mỏi.

GĐXH - Duy trì chế độ ăn uống đầy đủ các thực phẩm bổ dưỡng dưới đây sẽ tốt cho sức khỏe tổng thể của bạn và cũng hỗ trợ sức khỏe mắt. - Ảnh 7.

Ăn một ít quả óc chó hàng ngày có thể cải thiện sức khoẻ mắt và bảo vệ mắt khỏi nhiều loại vấn đề về thị lực khác nhau.

Cách ăn hạt óc chó tốt cho mắt: 

Ăn trực tiếp: Đây là cách đơn giản nhất để hấp thụ tối đa dinh dưỡng. Quả óc chó có vị bùi, béo, có thể ăn sống hoặc rang/nướng nhẹ để tăng hương vị. 

Trộn salad hoặc sữa chua: Bẻ nhỏ quả óc chó và trộn vào salad rau củ, trái cây, hoặc ăn kèm với sữa chua vào buổi sáng. 

Chế biến thành sữa hạt: Xay quả óc chó thành sữa (có thể kết hợp với đậu đen) để làm thức uống bổ dưỡng cho mắt. 

Ăn kèm các loại thực phẩm khác: Ăn cùng với các loại hạt khác như hạnh nhân, hoặc cho vào món ngũ cốc, cháo để làm phong phú bữa ăn.   

GĐXH - Duy trì chế độ ăn uống đầy đủ các thực phẩm bổ dưỡng dưới đây sẽ tốt cho sức khỏe tổng thể của bạn và cũng hỗ trợ sức khỏe mắt. - Ảnh 8.Bí quyết chọn nước mắm nguyên chất truyền thống thơm ngon, an toàn ăn Tết

GĐXH - Nước mắm là gia vị không thể thiếu trong nền ẩm thực Việt. Có lẽ vì thế mà không ít người phải đắn đo suy nghĩ nên chọn nước mắm truyền thống sao cho chất lượng, thơm ngon mà vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bí quyết chọn nước mắm nguyên chất truyền thống thơm ngon, an toàn ăn Tết

Bí quyết chọn nước mắm nguyên chất truyền thống thơm ngon, an toàn ăn Tết

Cách làm bánh chưng cốm dẻo thơm đón Tết ấm áp

Cách làm bánh chưng cốm dẻo thơm đón Tết ấm áp

Top nước chấm “quốc dân” không thể thiếu ngày tết

Top nước chấm “quốc dân” không thể thiếu ngày tết

Loại bánh chưng từ truyền thống đến biến tấu “độc lạ” thơm ngon khó cưỡng

Loại bánh chưng từ truyền thống đến biến tấu “độc lạ” thơm ngon khó cưỡng

Những món ăn ngon truyền thống ngày Tết nhưng ít calo

Những món ăn ngon truyền thống ngày Tết nhưng ít calo

Cùng chuyên mục

Món ăn hiếm mỗi năm chỉ có một mùa, đặc biệt ấn tượng

Món ăn hiếm mỗi năm chỉ có một mùa, đặc biệt ấn tượng

Ăn - 5 giờ trước

GĐXH - Cuối thu đầu đông, người Hà thành luôn nhắc câu 'Tháng Chín đôi mươi. Tháng Mười mùng năm'' với món chả rươi trứ danh mà ai thưởng thức một lần đều nhớ mãi.

5 dấu hiệu nhận biết giò chả có hàn the: Tôi ước ai cũng biết để tránh mua nhầm dịp Tết

5 dấu hiệu nhận biết giò chả có hàn the: Tôi ước ai cũng biết để tránh mua nhầm dịp Tết

Ăn - 8 giờ trước

GĐXH - Mỗi dịp Tết đến, giò chả gần như là món ăn “mặc định” trong mâm cỗ của nhiều gia đình Việt. Từ bàn thờ ngày đầu năm đến những bữa cơm sum họp, giò chả luôn được ưu ái bởi sự tiện lợi, hương vị quen thuộc và ý nghĩa đủ đầy, tròn vị.

Cách bảo quản bánh chưng - bánh tét thơm ngon suốt Tết, không lo hư hỏng

Cách bảo quản bánh chưng - bánh tét thơm ngon suốt Tết, không lo hư hỏng

Ăn - 12 giờ trước

GĐXH - Bánh chưng, bánh tét là những món ngon không thể thiếu vào ngày Tết Việt Nam. Nhưng nếu không biết cách bảo quản đúng bánh sẽ dễ bị thiu và lên mốc.

Thưởng thức bộ ba hương vị nem giòn rụm, nhân ngọt thơm đầy đặn từ TH true FOOD

Thưởng thức bộ ba hương vị nem giòn rụm, nhân ngọt thơm đầy đặn từ TH true FOOD

Ăn - 1 ngày trước

Gác lại những công đoạn chế biến công phu, món nem nay đã sẵn sàng lên mâm chỉ sau vài phút. Với bộ ba hương vị mới từ TH true FOOD, cả gia đình có thể thưởng thức những cuốn nem giòn rụm, nhân mềm ngọt, giữ trọn hương vị "nhà làm" một cách thảnh thơi nhất.

Làm cơm cúng rằm tháng Chạp đừng quên loại gia vị này, rất quan trọng trong việc 'giữ lộc'

Làm cơm cúng rằm tháng Chạp đừng quên loại gia vị này, rất quan trọng trong việc 'giữ lộc'

Ăn - 1 ngày trước

Sự hài hòa của vị mặn được cho là yếu tố giúp mâm cơm đứng khí, tạo cảm giác đủ đầy và yên tâm.

Những gia vị đặc trưng, không thể thiếu trong ngày Tết

Những gia vị đặc trưng, không thể thiếu trong ngày Tết

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Những ngày Tết Nguyên đán không thể thiếu những món ăn cổ truyền và mâm cỗ cúng giao thừa truyền thống. Và để những món ăn đậm đà hương vị thơm ngon, đặc trưng theo từng vùng miền thì phải cần đến các loại gia vị.

Món ngon từ ngải cứu giúp bồi bổ cơ thể mùa lạnh

Món ngon từ ngải cứu giúp bồi bổ cơ thể mùa lạnh

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Khi thời tiết se lạnh, những món ăn vừa thơm ngon vừa có tác dụng làm ấm cơ thể luôn được nhiều gia đình ưu tiên. Dưới đây là món ngon từ ngải cứu đơn giản, dễ thực hiện, rất thích hợp để bổ sung vào thực đơn mùa lạnh cho cả gia đình.

5 thói quen trong bếp khiến độc tố âm thầm tích tụ trong cơ thể, nhiều gia đình Việt đang mắc phải mà không hay biết

5 thói quen trong bếp khiến độc tố âm thầm tích tụ trong cơ thể, nhiều gia đình Việt đang mắc phải mà không hay biết

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Theo các chuyên gia dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, phần lớn các ca ngộ độc mạn tính, tổn thương gan thận hay rối loạn chuyển hóa không xuất phát từ thức ăn lạ, mà đến từ cách lựa chọn, bảo quản và chế biến thực phẩm hằng ngày.

Thêm nguyên liệu này vào nước chanh ấm để uống buổi sáng tốt cho hệ tiêu hóa

Thêm nguyên liệu này vào nước chanh ấm để uống buổi sáng tốt cho hệ tiêu hóa

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Uống một cốc nước chanh ấm vào buổi sáng được xem là cách đơn giản để bổ sung nước, kích thích hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, nếu biết kết hợp thêm một số nguyên liệu này, hiệu quả của nước chanh ấm có thể được nâng lên.

Món này từng bị coi là 'xui vía', nay lại thành đặc sản khoe mâm ngày Tết ai cũng thích

Món này từng bị coi là 'xui vía', nay lại thành đặc sản khoe mâm ngày Tết ai cũng thích

Ăn - 2 ngày trước

Sự thay đổi này khiến không ít người lớn tuổi vừa ngạc nhiên, vừa lắc đầu: Thứ từng bị kiêng kỵ, sao giờ lại thành đặc sản khoe mâm?

Xem nhiều

Món ngon từ ngải cứu giúp bồi bổ cơ thể mùa lạnh

Món ngon từ ngải cứu giúp bồi bổ cơ thể mùa lạnh

Ăn

GĐXH - Khi thời tiết se lạnh, những món ăn vừa thơm ngon vừa có tác dụng làm ấm cơ thể luôn được nhiều gia đình ưu tiên. Dưới đây là món ngon từ ngải cứu đơn giản, dễ thực hiện, rất thích hợp để bổ sung vào thực đơn mùa lạnh cho cả gia đình.

Những loại hạt ăn ngày tết tốt cho sức khỏe

Những loại hạt ăn ngày tết tốt cho sức khỏe

Ăn
Loại rau được coi “thảo dược trường sinh của phụ nữ” có nhiều ở nước ta, chị em làm ngay món ngon này để thêm trẻ đẹp

Loại rau được coi “thảo dược trường sinh của phụ nữ” có nhiều ở nước ta, chị em làm ngay món ngon này để thêm trẻ đẹp

Ăn
Món miến xào làm theo công thức này cực ngon, cả nhà ai cũng mê!

Món miến xào làm theo công thức này cực ngon, cả nhà ai cũng mê!

Ăn
Đừng chỉ dùng cuốn nem, mang bánh tráng Việt làm theo cách này đảm bảo cả nhà tranh nhau gắp vì quá ngon

Đừng chỉ dùng cuốn nem, mang bánh tráng Việt làm theo cách này đảm bảo cả nhà tranh nhau gắp vì quá ngon

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top