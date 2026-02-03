Ăn các thực phẩm thường ngày này không những giúp mắt sáng khỏe mà còn nâng cao thể lực
GĐXH - Duy trì chế độ ăn uống đầy đủ các thực phẩm bổ dưỡng dưới đây sẽ tốt cho sức khỏe tổng thể của bạn và cũng hỗ trợ sức khỏe mắt.
Rau bina, rau xanh
Để cải thiện thị lực, phải thường xuyên ăn rau bina cùng với các loại rau xanh khác, như cải xoăn, các loại rau xanh. Trong rau bina có chứa nhiều chất dinh dưỡng bao gồm vitamin A, lutein và zeaxanthin rất tốt cho mắt.
Vitamin A giúp bảo vệ giác mạc, lutein bảo vệ mắt khỏi ánh sáng tia cực tím và zeaxanthin góp phần phát triển thị giác.
Cách chế biến và ăn rau bina/rau xanh tốt cho mắt:
Xào với dầu thực vật (dầu ô liu): Các chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin trong rau xanh tan trong chất béo. Xào giúp cơ thể hấp thụ các dưỡng chất này tốt hơn.
Xay sinh tố tươi: Uống một cốc nước ép hoặc sinh tố rau bina tươi vào buổi sáng trước khi ăn giúp bảo vệ giác mạc và phát triển thị giác.
Ăn sống hoặc trộn salad: Rau bina non có thể ăn sống trong các món salad để bảo toàn lượng vitamin C và E, giúp bảo vệ mắt khỏi thoái hóa.
Hấp hoặc luộc sơ: Không nấu quá lâu ở nhiệt độ cao để tránh làm mất vitamin. Kết hợp trong các món ăn: Thêm rau bina vào canh, súp, hoặc kẹp trong bánh mì, sandwich.
Cá hồi
Ăn cá hồi thường xuyên có thể giúp bảo vệ võng mạc khỏi bị hư hại và ngăn ngừa suy giảm thị lực. Cá hồi rất giàu axit béo omega-3, giúp ngăn ngừa bệnh khô mắt. Làm giảm sự phụ thuộc vào nước mắt nhân tạo, thuốc nhỏ mắt.
Các axit béo omega-3 cũng giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác. Để hấp thụ tối đa lượng axit omega-3 nên ăn một tuần hai bữa cá hồi. Ngoài cá hồi, các loại cá nước lạnh khác giúp duy trì sức khoẻ mắt là cá mòi, cá trích, cá thu và cá ngừ.
Cách ăn cá hồi tốt cho mắt:
Nên ăn 2 lần/tuần để bổ sung đủ lượng Omega-3 giúp giảm khô mắt và bảo vệ võng mạc.
Bạn có thể áp chảo: Hạn chế dầu mỡ. Hấp/Nướng: Giữ được độ ngọt và chất dinh dưỡng, đặc biệt là omega-3 không bị phân hủy. Nấu canh/súp: Kết hợp với rau củ (cà rốt, cải xoăn) để tăng cường vitamin A và các chất chống oxy hóa.
Sashimi/Sushi (cá hồi sống): Nếu nguồn gốc đảm bảo, đây là cách giữ dinh dưỡng tốt nhất, nhưng cần chú ý vệ sinh an toàn thực phẩm. Kết hợp thực phẩm: Ăn cùng các loại rau màu xanh đậm, cà rốt hoặc khoai lang để tăng cường hiệu quả bảo vệ mắt.
Cà rốt
Cà rốt chứa rất nhiều beta-carotene, tiền thân của vitamin A. Vitamin A ngăn ngừa mù đêm, giúp tăng cường sức khỏe giác mạc, bảo vệ các tế bào trong mắt và khắp cơ thể.
Cà rốt cũng chứa lutein, giúp tăng mật độ sắc tố trong võng mạc (tế bào hình bầu dục màu vàng gần trung tâm của võng mạc). Điều này giúp bảo vệ võng mạc và làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng. Cà rốt cũng giàu chất xơ và kali.
Cách chế biến cà rốt tốt cho mắt:
Nấu chín/Hấp/Xào: Nhiệt độ giúp phá vỡ thành tế bào, giải phóng Beta-carotene, đặc biệt khi kết hợp với dầu/mỡ giúp tăng khả năng hấp thụ.
Nước ép/Sinh tố: Uống ngay sau khi xay để giữ dinh dưỡng, có thể kết hợp với táo hoặc cam.
Ăn sống: Giữ nguyên hàm lượng vitamin, nhưng cần rửa sạch và gọt vỏ. Bạn không ăn quá nhiều, chỉ nên ăn 2-3 củ cỡ vừa mỗi tuần để tránh bị vàng da.
Quả việt quất
Quả việt quất hỗ trợ sự hoạt động của mắt thông qua các chất chống oxy hoá, chống viêm, ổn định collagen, bảo vệ mạch. Ăn quả việt quất thường xuyên cải thiện tầm nhìn và tăng cường mạch máu ở phía sau mắt.
Quả việt quất cũng có chứa anthocyanins, giúp hạ thấp huyết áp và viêm cũng như ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch cung cấp oxy cho võng mạc. Ngoài quả việt quất, thường xuyên ăn quả mâm xôi, dâu tằm, dâu tây.
Cách ăn việt quất giúp sáng mắt:
Ăn trực tiếp quả tươi: Rửa sạch và ăn tươi là cách tốt nhất để giữ nguyên các chất dinh dưỡng, đặc biệt là các anthocyanin tốt cho võng mạc.
Làm sinh tố việt quất: Kết hợp việt quất với các loại quả khác như chuối, dâu tây hoặc bơ, sữa chua để làm thức uống bổ dưỡng.
Trộn sữa chua và yến mạch: Thêm việt quất vào sữa chua hoặc yến mạch trong bữa sáng giúp tăng cường dưỡng chất cho đôi mắt.
Làm salad: Trộn việt quất vào món salad rau xanh để làm tăng hương vị và dinh dưỡng.
Khoai lang
Khoai lang chứa một lượng vitamin A dồi dào, một chất dinh dưỡng thiết yếu cho mắt. Vitamin A cải thiện thị lực và cũng ngăn ngừa đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng và tăng nhãn áp. Vitamin A cũng hạn chế tình trạng khô mắt và bảo vệ mắt khỏi nhiễm khuẩn và virut.
Khoai lang cũng rất giàu beta-carotene, kali và chất xơ. Khoai lang có khoảng 400 giống khác nhau và có thể được chế biến với nhiều cách khác nhau như nướng, chiên hoặc luộc. Tuy nhiên bạn nên ưu tiên hấp, luộc để giữ dinh dưỡng, tránh chiên rán nhiệt độ cao.
Kết hợp chất béo: Ăn kèm với các loại hạt, bơ, hoặc dầu ô liu vì vitamin A (beta-carotene) trong khoai lang là vitamin tan trong dầu, cần chất béo để hấp thụ tốt nhất.
Thời điểm ăn tốt nhất ăn vào buổi sáng, kết hợp với thực phẩm khác (trứng, sữa, rau xanh) để bổ sung năng lượng và dưỡng chất.
Quả óc chó
Óc chó chứa một lượng lớn các axit béo omega-3 đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khoẻ tổng thể của mắt.
Ngoài ra, quả óc chó chứa chất chống oxy hoá, kẽm và vitamin E, giúp chống viêm và bảo vệ sức khoẻ tim mạch. Việc bổ sung đầy đủ khoáng chất qua các loại hạt cũng là một cách hỗ trợ thần kinh, giúp giảm nguy cơ mắt trái giật do thiếu Magie hoặc mệt mỏi.
Cách ăn hạt óc chó tốt cho mắt:
Ăn trực tiếp: Đây là cách đơn giản nhất để hấp thụ tối đa dinh dưỡng. Quả óc chó có vị bùi, béo, có thể ăn sống hoặc rang/nướng nhẹ để tăng hương vị.
Trộn salad hoặc sữa chua: Bẻ nhỏ quả óc chó và trộn vào salad rau củ, trái cây, hoặc ăn kèm với sữa chua vào buổi sáng.
Chế biến thành sữa hạt: Xay quả óc chó thành sữa (có thể kết hợp với đậu đen) để làm thức uống bổ dưỡng cho mắt.
Ăn kèm các loại thực phẩm khác: Ăn cùng với các loại hạt khác như hạnh nhân, hoặc cho vào món ngũ cốc, cháo để làm phong phú bữa ăn.
Món ăn hiếm mỗi năm chỉ có một mùa, đặc biệt ấn tượngĂn - 5 giờ trước
GĐXH - Cuối thu đầu đông, người Hà thành luôn nhắc câu 'Tháng Chín đôi mươi. Tháng Mười mùng năm'' với món chả rươi trứ danh mà ai thưởng thức một lần đều nhớ mãi.
5 dấu hiệu nhận biết giò chả có hàn the: Tôi ước ai cũng biết để tránh mua nhầm dịp TếtĂn - 8 giờ trước
GĐXH - Mỗi dịp Tết đến, giò chả gần như là món ăn “mặc định” trong mâm cỗ của nhiều gia đình Việt. Từ bàn thờ ngày đầu năm đến những bữa cơm sum họp, giò chả luôn được ưu ái bởi sự tiện lợi, hương vị quen thuộc và ý nghĩa đủ đầy, tròn vị.
Cách bảo quản bánh chưng - bánh tét thơm ngon suốt Tết, không lo hư hỏngĂn - 12 giờ trước
GĐXH - Bánh chưng, bánh tét là những món ngon không thể thiếu vào ngày Tết Việt Nam. Nhưng nếu không biết cách bảo quản đúng bánh sẽ dễ bị thiu và lên mốc.
Thưởng thức bộ ba hương vị nem giòn rụm, nhân ngọt thơm đầy đặn từ TH true FOODĂn - 1 ngày trước
Gác lại những công đoạn chế biến công phu, món nem nay đã sẵn sàng lên mâm chỉ sau vài phút. Với bộ ba hương vị mới từ TH true FOOD, cả gia đình có thể thưởng thức những cuốn nem giòn rụm, nhân mềm ngọt, giữ trọn hương vị "nhà làm" một cách thảnh thơi nhất.
Làm cơm cúng rằm tháng Chạp đừng quên loại gia vị này, rất quan trọng trong việc 'giữ lộc'Ăn - 1 ngày trước
Sự hài hòa của vị mặn được cho là yếu tố giúp mâm cơm đứng khí, tạo cảm giác đủ đầy và yên tâm.
Những gia vị đặc trưng, không thể thiếu trong ngày TếtĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Những ngày Tết Nguyên đán không thể thiếu những món ăn cổ truyền và mâm cỗ cúng giao thừa truyền thống. Và để những món ăn đậm đà hương vị thơm ngon, đặc trưng theo từng vùng miền thì phải cần đến các loại gia vị.
Món ngon từ ngải cứu giúp bồi bổ cơ thể mùa lạnhĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Khi thời tiết se lạnh, những món ăn vừa thơm ngon vừa có tác dụng làm ấm cơ thể luôn được nhiều gia đình ưu tiên. Dưới đây là món ngon từ ngải cứu đơn giản, dễ thực hiện, rất thích hợp để bổ sung vào thực đơn mùa lạnh cho cả gia đình.
5 thói quen trong bếp khiến độc tố âm thầm tích tụ trong cơ thể, nhiều gia đình Việt đang mắc phải mà không hay biếtĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Theo các chuyên gia dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, phần lớn các ca ngộ độc mạn tính, tổn thương gan thận hay rối loạn chuyển hóa không xuất phát từ thức ăn lạ, mà đến từ cách lựa chọn, bảo quản và chế biến thực phẩm hằng ngày.
Thêm nguyên liệu này vào nước chanh ấm để uống buổi sáng tốt cho hệ tiêu hóaĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Uống một cốc nước chanh ấm vào buổi sáng được xem là cách đơn giản để bổ sung nước, kích thích hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, nếu biết kết hợp thêm một số nguyên liệu này, hiệu quả của nước chanh ấm có thể được nâng lên.
Món này từng bị coi là 'xui vía', nay lại thành đặc sản khoe mâm ngày Tết ai cũng thíchĂn - 2 ngày trước
Sự thay đổi này khiến không ít người lớn tuổi vừa ngạc nhiên, vừa lắc đầu: Thứ từng bị kiêng kỵ, sao giờ lại thành đặc sản khoe mâm?
Món ngon từ ngải cứu giúp bồi bổ cơ thể mùa lạnhĂn
GĐXH - Khi thời tiết se lạnh, những món ăn vừa thơm ngon vừa có tác dụng làm ấm cơ thể luôn được nhiều gia đình ưu tiên. Dưới đây là món ngon từ ngải cứu đơn giản, dễ thực hiện, rất thích hợp để bổ sung vào thực đơn mùa lạnh cho cả gia đình.