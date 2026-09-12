Dùng đồi cây của người khác làm 'mồi nhử', người phụ nữ ở Lào Cai chiếm đoạt 208 triệu đồng

Ngày 12/9, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, ngày 10/9/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Thị Huấn (SN 1986, trú tại thôn Ngầu 3, xã Võ Lao, tỉnh Lào Cai) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với thủ đoạn sử dụng hình ảnh, video về tài sản của người khác, giới thiệu là tài sản của mình, trực tiếp dẫn người mua đi xem rồi nhận tiền đặt cọc. Bằng cách đó, Huấn đã lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều nạn nhân với tổng số tiền 208 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, khoảng tháng 8/2025 đến tháng 6/2026, thông qua mạng xã hội Facebook, Phạm Thị Huấn sử dụng các tài khoản “Minh Minh” và “Huấn Huấn” tham gia các hội nhóm “Hội mua bán gỗ keo, mỡ, tạp Miền Bắc”, “Hội mua bán gỗ xoan, mỡ, bồ đề Bảo Thắng”.

Thông qua các hội nhóm này, Huấn làm quen với những người có nhu cầu mua bán cây làm gỗ bóc. Nắm được nhu cầu của người mua, Huấn đưa ra thông tin về nhiều đồi cây và giới thiệu đây là tài sản thuộc quyền sở hữu của mình.

Tuy nhiên, thực tế Huấn không sở hữu bất kỳ đồi cây nào có thể làm gỗ bóc.

Để tạo dựng lòng tin, Huấn sử dụng hình ảnh, video clip về các đồi cây rồi gửi cho những người có nhu cầu mua. Không chỉ giao dịch qua mạng xã hội, Huấn còn hẹn gặp trực tiếp, dẫn người mua đến tận các đồi cây để xem thực tế.

Những đồi cây này thuộc quyền sở hữu của một số người dân tại khu vực xã Võ Lao. Dù không phải chủ sở hữu, Huấn vẫn đứng ra giao dịch, thỏa thuận bán các đồi cây với giá từ 27 triệu đồng đến 105 triệu đồng.

Sau khi người mua đồng ý, Huấn yêu cầu đặt cọc từ 20 triệu đồng đến 70 triệu đồng. Lợi dụng sự tin tưởng của người mua, Huấn nhận tiền rồi chiếm đoạt.

Điểm đáng chú ý trong thủ đoạn của Huấn là đối tượng không chỉ đưa ra thông tin gian dối trên mạng xã hội mà còn sử dụng chính tài sản của người khác để làm “bằng chứng” tạo lòng tin.

Việc được trực tiếp dẫn đến đồi cây, tận mắt xem tài sản khiến người mua dễ tin rằng người giao dịch là chủ sở hữu hoặc có quyền bán tài sản. Tuy nhiên, việc một người biết vị trí, có hình ảnh hoặc trực tiếp dẫn người mua đi xem tài sản hoàn toàn không chứng minh người đó có quyền sở hữu, quyền định đoạt đối với tài sản.

Đối tượng Phạm Thị Huấn tại cơ quan công an - (ảnh CALC).

Từ vụ việc trên, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi giao dịch mua bán tài sản, nhất là các giao dịch được môi giới, giới thiệu thông qua mạng xã hội.

Trước khi đặt cọc hoặc chuyển tiền, người mua cần xác minh rõ tài sản thuộc quyền sở hữu của ai; kiểm tra giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt; đồng thời xác minh người trực tiếp giao dịch có phải là chủ tài sản hay được chủ tài sản ủy quyền hợp pháp hay không.

Đối với các giao dịch có giá trị lớn, người dân không nên chỉ căn cứ vào hình ảnh, video, lời giới thiệu trên Facebook hoặc việc được dẫn đi xem tài sản để quyết định chuyển tiền. Cần trực tiếp gặp chủ sở hữu, kiểm tra hồ sơ, giấy tờ liên quan và lập hợp đồng, chứng từ giao nhận tiền rõ ràng.

Đặc biệt, nếu người bán không chứng minh được quyền sở hữu, quyền định đoạt tài sản; thông tin về chủ tài sản không rõ ràng; thúc giục đặt cọc hoặc yêu cầu chuyển tiền trước khi hoàn tất việc xác minh, người dân cần thận trọng, dừng giao dịch và kiểm tra lại thông tin.

Vụ việc một lần nữa cho thấy, trong các giao dịch mua bán qua mạng xã hội, hình ảnh có thể bị đánh cắp, tài sản có thể thuộc về người khác và lời giới thiệu có thể hoàn toàn không đúng sự thật. Vì vậy, trước khi giao tiền, người dân cần xác minh một cách độc lập và đầy đủ: Tài sản của ai? Ai có quyền bán? Người nhận tiền có phải là người có quyền hợp pháp đối với tài sản hay không?

