Cùng lĩnh án vì để người khác 'mở tiệc' ma túy tại nhà
GĐXH - Liên quan đến các tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy", 3 bị cáo ở Huế lĩnh tổng cộng 22 năm tù.
Ngày 11/9, TAND khu vực 1 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Thạnh (SN 1989), Trương Văn Đô (SN 1994) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và Hoàng Trọng Đế (SN 1998) về tội "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy". Các bị cáo cùng trú tại TP Huế.
Theo cáo trạng, chiều 22/2, Đế tổ chức ăn uống tại nhà ở đường Huyền Trân Công Chúa, phường Thuận Hóa, TP Huế cùng nhiều người.
Khoảng 16h, Thạnh khởi xướng, rủ những người có mặt sử dụng ma túy. Thạnh sử dụng tài khoản Zalo liên hệ với một người có tên "Bát Giới" để mua 2 viên ma túy dạng "kẹo" và nửa hộp ma túy "khay" với giá 2,9 triệu đồng. Thạnh đề nghị Đô đưa 3 triệu đồng để thanh toán tiền mua ma túy. Biết rõ mục đích nhưng Đô vẫn đồng ý đưa tiền.
Khoảng hơn 17h, Thạnh nhận ma túy trước nhà Đế rồi dùng tiền Đô đưa để thanh toán. Trở lại bàn nhậu, Thạnh nghiền ma túy "kẹo", pha vào ly nước ngọt cho những người khác cùng sử dụng. Với ma túy "khay", Thạnh dùng các vật dụng có sẵn để chia cho những người trong nhóm hít. Đô cũng hỗ trợ bằng cách dùng ống hút đánh nhỏ ma túy "kẹo" để những người khác sử dụng.
Trong quá trình ăn uống, nhiều người trong nhóm lần lượt sử dụng ma túy. Đế biết rõ các đối tượng sử dụng ma túy tại nhà mình nhưng không can ngăn, phản đối và để mặc việc sử dụng trái phép chất ma túy diễn ra.
Khoảng 19h40 cùng ngày, khi nhóm đang sử dụng ma túy, lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 0,4912g Ketamine và 0,25g ma túy loại MDMA và Ketamine cùng nhiều dụng cụ liên quan đến việc sử dụng ma túy.
Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Thạnh và Trương Văn Đô cùng mức án 7 năm 6 tháng tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Hoàng Trọng Đế bị tuyên phạt 7 năm tù về tội "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy".
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