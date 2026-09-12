Khởi tố nhóm cho vay lãi nặng với mức lãi suất tới 365%/năm

Ngày 12.9, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 đối tượng và ra lệnh bắt tạm giam để điều tra các hành vi cho vay lãi nặng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Danh tính các đối tượng gồm: Thái Tuấn Anh (SN 1990, trú tại phường Phan Đình Phùng); Nguyễn Thế Đức (SN 1991, trú tại xã Định Hóa); Vương Minh Thìn (SN 2000, trú tại xã Trung Hội) và Đào Đức Sinh (SN 1981, trú tại phường Phan Đình Phùng).

Trong đó, đối tượng Thái Tuấn Anh bị khởi tố về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, các đối tượng khác gồm Nguyễn Thế Đức và Vương Minh Thìn cùng bị khởi tố về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Riêng đối tượng Đào Đức Sinh bị khởi tố về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, xuất phát từ việc người này được giao quản lý, sử dụng xe ô tô của Công ty Cổ phần dịch vụ Taxi miền Bắc (còn gọi là Taxi Bình An).

Theo đó, Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận nguồn tin về việc đối tượng Đào Đức Sinh lợi dụng việc được giao quản lý, sử dụng xe ô tô để đem phương tiện đi cầm cố lấy 70 triệu đồng, sử dụng vào mục đích cá nhân rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Vụ việc xảy ra từ tháng 9.2024, sau đó cơ quan chức năng đã tiến hành các biện pháp điều tra, biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình trên không gian mạng và rà soát các đối tượng hình sự thuộc diện quản lý trên địa bàn.

Từ quá trình xác minh, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động tín dụng đen, mở cửa hiệu kinh doanh cầm đồ và sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân để đăng thông tin quảng cáo cho vay.

Các đối tượng đăng tải nội dung trên trang cá nhân và các hội nhóm trên không gian mạng, đưa ra lời mời chào như: lãi suất thấp, cầm cố tài sản nhưng chủ sở hữu vẫn được tiếp tục sử dụng tài sản.

Mở rộng xác minh, lực lượng công an xác định nhóm này có liên quan đến việc tiêu thụ chiếc xe ô tô do Đào Đức Sinh mang đi cầm cố, từ đó tập trung thu thập tài liệu và chứng cứ để đấu tranh.

Quá trình điều tra xác định Thái Tuấn Anh là đối tượng cầm đầu, chỉ đạo những người khác trong nhóm tổ chức hoạt động cho vay với lãi suất từ 109,5 - 365%/năm, thực hiện dưới hình thức tín chấp và thế chấp tài sản.

Từ tháng 1.2020 đến nay, bằng các hình thức trên, nhóm đối tượng đã thực hiện hoạt động cho vay lãi nặng và thu lời bất chính hơn 1 tỉ đồng, trong đó Thái Tuấn Anh được xác định giữ vai trò cầm đầu.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng.