Hà Nội: Khởi tố đối tượng đập phá ô tô đỗ gần nhà vì bực tức chuyện chỗ để xe

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vào ngày 26/8/2026, Công an phường Tùng Thiện đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm về hành vi “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” xảy ra trên địa bàn tổ dân phố Hữu Nghị.

Trước đó, vào khoảng 18h00 ngày 25/8/2026, anh D.D.T. điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 30K-514.04 đến nhà người quen tại TDP Hữu Nghị để ăn cơm và đỗ xe gần khu vực nhà của Khuất Anh Cường.

Chiếc xe ô tô con bị đập phá, hư hỏng nặng. Ảnh: CAHN

Đến khoảng 19h00 cùng ngày, khi quay lại, anh T. tá hỏa phát hiện phương tiện của mình đã bị tàn phá nghiêm trọng. Qua kiểm tra thực tế, phần nắp capo bị móp méo, thủng tới 3 vị trí; kính chắn gió phía trước bị nứt vỡ hoàn toàn. Phần khoang máy bên trong cũng chịu nhiều hư hỏng nặng. Bước đầu, giá trị tài sản thiệt hại được xác định khoảng 25 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tùng Thiện đã lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ, nhanh chóng làm rõ diễn biến vụ việc cũng như xác định thủ phạm gây án.

Đối tượng Khuất Anh Cường tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN

Trên cơ sở kết quả điều tra và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Khuất Anh Cường về tội “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”, quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Quyết định khởi tố đã được gửi tới Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 9 (TP Hà Nội) để phê chuẩn theo đúng quy định pháp luật.