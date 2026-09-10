Người phụ nữ ở Huế cho vay tiền lãi suất cao bị khởi tố

| Pháp luật
Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
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GĐXH - Người phụ nữ ở Huế cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao vừa bị khởi tố, cấm đi khỏi nơ cư trú.

Ngày 10/9, Công an phường Hương Trà (TP Huế) cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Thị Hồng Loan (SN 1974, trú tại Tổ dân phố Tân Lập 1, phường Hương Trà) về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

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Cơ quan điều tra thi hành quyết định đối với đối tượng. Ảnh: CACC.

Trước đó, Công an phường Hương Trà tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.T.H. (trú tại xã Quảng Điền) về việc Loan có hành vi cho vay tiền với lãi suất cao. 

Quá trình điều tra, xác định, từ ngày 26/7/2023 đến ngày 17/1/2026, Loan cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất từ 10% đến 20%/tháng, hoặc tính lãi theo chu kỳ ngày. 

Với phương thức này, lãi suất cho vay quy đổi tương đương từ 120% đến 240%/năm đối với các khoản vay theo tháng. Đối với các khoản vay theo ngày, mức lãi suất tương đương từ 240% đến 360%/năm.

Công an phường Hương Trà đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Người phụ nữ ở Huế cho vay tiền lãi suất cao bị khởi tố - Ảnh 2.Bóc gỡ nhóm cho vay nặng lãi hơn 82 tỷ đồng

GĐXH - Để tránh bị phát hiện, nhóm này chỉ cho vay qua người quen hoặc người được giới thiệu. Việc thu nợ chủ yếu bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản nhưng không ghi nội dung liên quan đến tiền vay, tiền lãi...

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