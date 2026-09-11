Thủ đoạn của 2 đối tượng lập nhóm kín Telegram kiếm tiền bằng nội dung đồi trụy

| Pháp luật
L.Vũ
L.Vũ
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GĐXH - Sử dụng Telegram để tạo lập các nhóm, đăng tải, chia sẻ hình ảnh, video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy Nguyễn Tiến Phúc và Triệu Văn Bắc bị Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

Theo Trang tin điện tử Công an tỉnh Thái Nguyên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố Nguyễn Tiến Phúc (SN 2002) và Triệu Văn Bắc (SN 2000) cùng trú tại thôn Nà Rào - nay là thôn Đồng Tiến, xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên về tội "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" theo khoản 3, Điều 326, Bộ luật Hình sự.

Các quyết định khởi tố bị can đã được Viện kiểm sát có thẩm quyền phê chuẩn.

Khoảng đầu năm 2025, Nguyễn Tiến Phúc nảy sinh ý định sử dụng Telegram để tạo lập các nhóm, đăng tải, chia sẻ hình ảnh, video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy và thu tiền từ những người có nhu cầu tham gia.

Phúc lập và quản lý nhiều nhóm trên Telegram. Những người có nhu cầu tham gia liên hệ với Phúc, được hướng dẫn chuyển tiền rồi được phê duyệt để tham gia các nhóm và tiếp cận nội dung được đăng tải.

Khởi tố 2 đối tượng lập nhóm kín Telegram kiếm tiền bằng nội dung đồi trụy - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Triệu Văn Bắc. Ảnh: CACC

Khoảng tháng 10/2025, Phúc gặp Triệu Văn Bắc. Biết được hoạt động của Phúc, Bắc đề nghị tham gia và được đồng ý. Sau đó, Bắc cùng Phúc quản lý các nhóm Telegram, phê duyệt thành viên, đăng tải, xóa nội dung và thu tiền từ người tham gia.

Quá trình xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu thập, kiểm tra các dữ liệu, tài liệu liên quan; xác minh hoạt động của các tài khoản, nhóm Telegram và các giao dịch có liên quan để làm rõ vụ án.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Phúc và Triệu Văn Bắc về cùng tội danh "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy".

Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Theo Điều 326 Bộ luật Hình sự, hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy có thể bị xử lý hình sự tùy thuộc vào tính chất, mức độ và các tình tiết cụ thể của hành vi.

Cơ quan chức năng cho biết, việc sử dụng ứng dụng nhắn tin, mạng xã hội hay các nhóm kín để thực hiện hành vi vi phạm không làm thay đổi trách nhiệm pháp lý của người thực hiện. Những tài khoản, cuộc trao đổi, giao dịch và dữ liệu liên quan vẫn có thể để lại dấu vết phục vụ công tác xác minh, điều tra.

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