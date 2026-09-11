Đường dây làm giả sổ đỏ, bằng cấp bị triệt phá

| Pháp luật
Vũ Đồng
Vũ Đồng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhận làm giả sổ đỏ, bằng đại học qua mạng, đường dây do người từng có tiền án cầm đầu vừa bị Công an Nghệ An triệt phá.

Ngày 11/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá đường dây làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức trên không gian mạng, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành.

Đường dây làm giả sổ đỏ, bằng cấp bị triệt phá - Ảnh 1.

Cơ quan công an lấy lời khai Đỗ Hoàng Phương, đối tượng cầm đầu đường dây “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Ảnh: C.A.

Cầm đầu đường dây là Đỗ Hoàng Phương (SN 1989, trú tại phường An Hội Đông, TP HCM), người từng có tiền án về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Từ cuối năm 2024, Phương đăng bài trên mạng xã hội nhận làm giả giấy tờ. Khi có khách, Phương giao Nguyễn Nhất Hoàng Long (SN 2005) in ấn. Các đối tượng khác phụ trách quảng cáo, tìm khách, đóng gói và chuyển hàng.

Để tránh bị phát hiện, nhóm này sử dụng SIM không chính chủ, trao đổi qua Telegram và phân công nhiệm vụ riêng cho từng người.

Đường dây làm giả sổ đỏ, bằng cấp bị triệt phá - Ảnh 2.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: C.A.

Tại Nghệ An, Đậu Viết Phú (SN 1984, trú tại xã Vạn An) tham gia đường dây, thực hiện các giao dịch giấy tờ giả rồi cung cấp cho người có nhu cầu. Phú có 3 tiền án, tiền sự về tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Ngày 29/8/2026, Công an Nghệ An đồng loạt triển khai các tổ công tác tại nhiều tỉnh, thành, triệu tập, bắt giữ các nghi phạm. Đến 6/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án theo khoản 3, Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Công an đã triệu tập 15 cá nhân liên quan, thu giữ nhiều sổ đỏ, bằng cấp, chứng chỉ, giấy tờ xe được làm giả. Chuyên án đang tiếp tục được mở rộng.

Đường dây làm giả sổ đỏ, bằng cấp bị triệt phá - Ảnh 3.Thủ đoạn làm giả văn bằng, chứng chỉ các trường đại học tại Việt Nam của 2 đối tượng người nước ngoài vừa bị Công an Hưng Yên bắt giữ

GĐXH - “Sarkar Khayrul Hasan” (quốc tịch: Bangladesh) và “Mohammed Hussen Ali” (quốc tịch: Ấn Độ) đã bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, bắt giam về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Pháp luật -

GĐXH - Bộ Nội vụ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổng rà soát việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP, sau khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra một số sai sót trong quá trình thực hiện. Theo chuyên gia pháp lý, việc rà soát là cần thiết nhưng cần phân định rõ từng trường hợp, bởi không phải cứ có khoản chi sai, sai quy trình là mặc nhiên bị xử lý hình sự.

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Pháp luật -

GĐXH - Rời nhà với lý do tìm việc làm tại Hà Nội rồi mất liên lạc với gia đình, thiếu nữ ở Ninh Bình được xác định đang ở TP Hồ Chí Minh cùng một nam thanh niên lạ mặt. Lực lượng công an nhanh chóng xác minh, kịp thời ngăn chặn nguy cơ em bị dụ dỗ, lôi kéo đưa trái phép qua biên giới bằng thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.