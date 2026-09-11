Đường dây làm giả sổ đỏ, bằng cấp bị triệt phá

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Ngày 11/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá đường dây làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức trên không gian mạng, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành.

Cơ quan công an lấy lời khai Đỗ Hoàng Phương, đối tượng cầm đầu đường dây “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Ảnh: C.A.

Cầm đầu đường dây là Đỗ Hoàng Phương (SN 1989, trú tại phường An Hội Đông, TP HCM), người từng có tiền án về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Từ cuối năm 2024, Phương đăng bài trên mạng xã hội nhận làm giả giấy tờ. Khi có khách, Phương giao Nguyễn Nhất Hoàng Long (SN 2005) in ấn. Các đối tượng khác phụ trách quảng cáo, tìm khách, đóng gói và chuyển hàng.

Để tránh bị phát hiện, nhóm này sử dụng SIM không chính chủ, trao đổi qua Telegram và phân công nhiệm vụ riêng cho từng người.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: C.A.

Tại Nghệ An, Đậu Viết Phú (SN 1984, trú tại xã Vạn An) tham gia đường dây, thực hiện các giao dịch giấy tờ giả rồi cung cấp cho người có nhu cầu. Phú có 3 tiền án, tiền sự về tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Ngày 29/8/2026, Công an Nghệ An đồng loạt triển khai các tổ công tác tại nhiều tỉnh, thành, triệu tập, bắt giữ các nghi phạm. Đến 6/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án theo khoản 3, Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Công an đã triệu tập 15 cá nhân liên quan, thu giữ nhiều sổ đỏ, bằng cấp, chứng chỉ, giấy tờ xe được làm giả. Chuyên án đang tiếp tục được mở rộng.