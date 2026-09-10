Sơn La: Triệt phá ổ nhóm livestream bán 'xô cát đãi vàng' lừa đảo hơn 1 tỷ đồng

Ngày 10/9, thông tin từ Công an tỉnh Sơn La cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2025 đến tháng 4/2026, nhóm đối tượng đã mua và thuê 2 kênh YouTube mang tên “Cuộc sống tìm vàng” và “Bảo long”. Để phục vụ cho hành vi phạm tội, chúng sử dụng nhiều số điện thoại ảo và tài khoản ngân hàng khác nhau nhằm che giấu tung tích.

Trong các buổi livestream, các đối tượng quảng cáo, bán những xô cát có chứa các hạt màu vàng.

Theo cơ quan công an, các đối tượng thực hiện livestream quảng cáo, rao bán những "xô cát" được quảng cáo là có chứa các hạt màu vàng với giá 500.000 đồng/xô. Khi có khách hàng chuyển tiền mua, chúng tiến hành đãi cát trực tiếp trên sóng livestream, cố tình nhặt các hạt màu vàng lên và giới thiệu đây là vàng thật.

Tiếp đó, các đối tượng tiến hành cân số hạt màu vàng, quy đổi ra giá trị tiền mặt lớn rồi liên tục yêu cầu nạn nhân chuyển thêm các khoản tiền với lý do nộp thuế, chi phí vận chuyển để được nhận "vàng". Sau khi nạn nhân sập bẫy và chuyển tiền nhiều lần, nhóm này lập tức chặn toàn bộ liên lạc qua Zalo, YouTube để chiếm đoạt tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ để xác minh, làm rõ hành vi phạm tội của ổ nhóm này. Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt được xác định lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La tống đạt các quyết định khởi tố.

Cơ quan công an đã khởi tố 7 bị can cùng cư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai, bao gồm: Hoàng Văn Nhanh (sinh năm 2000); Cam Văn Luân (sinh năm 2000); Cam Văn Luyn (sinh năm 1997); Mông Đức Lưu (sinh năm 1984); Lý Thị Lắm (sinh năm 2006); Hoàng Văn Chinh (sinh năm 1993); Hứa Văn Tuân (sinh năm 1989)

Hiện tại, vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Qua vụ án này, Công an tỉnh Sơn La đưa ra cảnh báo mạnh mẽ tới người dân: Cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các hoạt động quảng cáo, mua bán, tìm kiếm tài sản quý hiếm (như vàng, đá quý) trên các trang mạng xã hội.

Đặc biệt, người dân tuyệt đối không tham gia giao dịch với các hình thức yêu cầu chuyển tiền trước, hoặc phát sinh thêm các khoản phí phụ thu sau giao dịch. Cần kiểm chứng kỹ thông tin, không chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ lừa đảo, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.