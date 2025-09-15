Tính cách của người mẹ quyết định số phận con cái: 4 kiểu mẹ này là đáng sợ nhất!

Nếu bạn có con trai: 3 'nguyên tắc sống còn' này nhất định phải dạy sớm để không phải đau khổ, hối tiếc trong tương lai GĐXH - Nhiều bậc cha mẹ chọn cách "nuôi thả" con trai mình. Họ luôn nghĩ rằng con còn nhỏ, sẽ không làm gì quá đáng. Kể cả khi phạm lỗi, đó cũng chỉ là vô tình, chỉ cần cảnh cáo vài lần là xong.

Chẳng cần nói đến điều gì khác, ngay cả khi người mẹ không nói lời nào, không cố tình dạy dỗ điều gì, chỉ cần sống bên cạnh con, tính cách và cảm xúc của cô ấy cũng đã âm thầm ảnh hưởng đến con rồi.



Ảnh hưởng này là một sự thẩm thấu thầm lặng—Con cái quan sát cách mẹ xử lý cảm xúc,cách mẹ đối xử với người thân, cách mẹ đối mặt với áp lực... Chính từ những điều hằng ngày ấy đã hình thành nên thế giới quan đầu tiên của trẻ.

Chúng ta cùng nói về 4 kiểu tính cách phổ biến của người mẹ, có thể vô tình gây ra ảnh hưởng sâu sắc đến con cái.

4 kiểu tính cách phổ biến của người mẹ ảnh hưởng sâu sắc đến con cái

1. Người mẹ thích kiểm soát

"Mẹ làm thế này là vì tốt cho con".

Câu nói này gần như luôn thường trực trên môi những người mẹ thuộc tuýp này.

Dường như bà ấy muốn quản lý mọi thứ, từ bé đến lớn. Con mặc gì, chơi với ai, chọn ngành học gì, làm công việc nào, bà ấy đều phải là người quyết định. Ý kiến của con chẳng quan trọng, cứ nghe lời bà là đúng.

Dường như bà ấy muốn quản lý mọi thứ, từ bé đến lớn. Ảnh minh hoạ

Lâu dần, đứa trẻ chỉ có hai con đường:

Một là, trở nên cực kỳ nghe lời, cái gì cũng phụ thuộc vào mẹ, không dám tự quyết định, sợ sai, sợ thất bại, như một đứa trẻ mãi không lớn.

Hai là, dồn nén trong lòng, đến khi lớn lên thì phản kháng kịch liệt. Mẹ bảo đi hướng Đông thì nhất quyết đi hư ớng Tây, dù biết là sai, cũng phải giành lại quyền tự chủ đó.

Nhiều đứa trẻ như vậy khi lớn lên không muốn về nhà nhiều, thậm chí không muốn gọi điện thoại. Không phải không yêu thương, mà là sợ - sợ lại bị quản, sợ lại bị nói, sợ sự "quan tâm" đến nghẹt thở đó.

Đó đâu phải là tình yêu? Rõ ràng là sự kiểm soát nhân danh tình yêu.

2. Người mẹ hay lo lắng

Kiểu mẹ này suốt ngày lo lắng, lúc nào cũng nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Con ho một tiếng, bà ấy lập tức nghĩ đến viêm phổi; con bị sụt vài điểm, bà ấy cảm thấy như cuộc đời sắp kết thúc.

Cả bầu không khí trong gia đình đều căng thẳng theo bà ấy, như thể sắp có chuyện gì đó xảy ra.

Bà ấy không ngừng cằn nhằn: "Phải thật cẩn thận đấy!"; "Đừng chạy lung tung!";"Lỡ ngã thì sao?".

Con nghe nhiều, bản thân cũng trở nên nhút nhát. Không dám thử điều gì, cái gì cũng sợ sai. Cảm thấy mình không làm được, không làm tốt.

Kiểu mẹ này suốt ngày lo lắng, lúc nào cũng nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Ảnh minh hoạ

Những đứa trẻ lớn lên trong bầu không khí này thường thiếu cảm giác an toàn. Cứ thế mà quen, dù rất giỏi, chúng vẫn luôn lo lắng. Dù không có vấn đề gì, chúng vẫn quen lo âu. Nỗi bất an sâu thẳm trong lòng ấy cứ đeo bám như một thứ âm thanh nền không bao giờ dứt.

Không phải bà ấy không yêu thương, mà là bà ấy quá sợ hãi. Nhưng chính nỗi sợ hãi đó lại trở thành gánh nặng mà con cái cả đời khó lòng rũ bỏ.

3. Người mẹ lạnh lùng

Kiểu mẹ này rất ít khi giao tiếp với con, nét mặt lúc nào cũng vô cảm.

Con hào hứng kể chuyện vui ở trường, bà chẳng có phản ứng gì. Con buồn bã, ấm ức muốn được an ủi, bà ấy dường như cũng không nhìn thấy. Gia đình này không thiếu cơm ăn áo mặc, nhưng lại thiếu tình cảm.

Đứa trẻ đã nhiều lần cố gắng đến gần, nhưng cứ như đang nói chuyện với một bức tường, không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Lâu dần, trái tim nguội lạnh, con cũng không còn muốn chủ động mở lời nữa.

Kiểu mẹ này rất ít khi giao tiếp với con, nét mặt lúc nào cũng vô cảm. Ảnh minh hoạ

Những đứa trẻ này khi lớn lên thường không biết cách thể hiện cảm xúc, cũng khó tin tưởng người khác. Bề ngoài có vẻ rất độc lập nhưng bên trong lại vô cùng cô đơn, thậm chí cảm thấy mình không xứng đáng được yêu thương.

Bà ấy không cố tình lạnh lùng, mà chỉ như đang sống cách con một tấm kính. Và tấm kính đó lại trở thành một khoảng cách mà con cái cả đời khó có thể phá vỡ.

4. Người mẹ hay hạ thấp con

Trong mắt kiểu mẹ này dường như không bao giờ nhìn thấy điểm tốt của con.

Những câu bà ấy thường nói là: "Con xem con nhà người ta kìa"; "Sao con lại ngốc thế"; "Mẹ nuôi con vô ích rồi".

Có thể bà ấy nghĩ rằng đó là cách để động viên con, nhưng lại không biết rằng những lời nói đó như những mũi gai, đâm vào trái tim con. Nghe nhiều, đứa trẻ sẽ thực sự tin rằng mình rất tệ, không xứng đáng được yêu quý.

Trong mắt kiểu mẹ này dường như không bao giờ nhìn thấy điểm tốt của con. Ảnh minh hoạ

Kể cả khi trưởng thành, thành công, trong lòng chúng vẫn luôn có một giọng nói tự phủ định: Tôi không đủ tốt, tôi không xứng đáng. Một mặt, chúng nỗ lực hết mình, mặt khác lại khó mà thực sự hạnh phúc.

Mối quan hệ cha mẹ - con cái như vậy, cuối cùng thường chỉ còn lại sự xa cách. Không phải đứa trẻ không yêu mẹ, mà là chúng không chịu nổi việc mãi bị phủ nhận, bị so sánh. Ai lại muốn luôn bị người thân yêu nhất của mình nói là chẳng ra gì?

Tính cách của người mẹ thực sự ảnh hưởng đến con cái

Thành thật mà nói, những kiểu tính cách trên không chỉ có ở người mẹ, nhiều người bố cũng như vậy. Dù là ai, chỉ cần trong gia đình có một người mang những tính cách này, cả nhà sẽ sống rất mệt mỏi.

Có thể bản thân chúng ta cũng không được yêu thương đúng cách khi còn bé, nhưng chính vì đã trải qua cảm giác đó, chúng ta càng không thể để con cái đi theo vết xe đổ.

Thay đổi tuy không dễ, nhưng từng chút một, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Đừng để những tổn thương trong quá khứ tiếp tục làm tổn thương thế hệ sau.

Theo Aboluowang