Khởi tố, bắt giam gã đàn ông 39 tuổi nhiều tiền án, hiếp dâm phụ nữ lớn tuổi

Theo Page Truyền hình Công an Nhân dân Khánh Hoà, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Anh Long (SN 1987, trú tại tổ dân phố Thống Nhất, phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm", quy định tại khoản 1, Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 1/10/2026, Nguyễn Anh Long có hành vi hiếp dâm một phụ nữ lớn tuổi, gặp khó khăn trong vận động, trú tại phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định bắt tạm giam đối tượng. Ảnh: CACC

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định khởi tố bị can số 207/QĐ-CSĐT-VP(BN) và Lệnh bắt bị can để tạm giam số 4431/LB-CSĐT-VP(BN), thời hạn 03 tháng, đối với Nguyễn Anh Long.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Anh Long có 03 tiền án, gồm: tội Cướp tài sản và Hiếp dâm năm 2005; tội Trộm cắp tài sản năm 2009; tội Hiếp dâm năm 2017. Bị can không có nghề nghiệp ổn định, không có nơi cư trú rõ ràng.

Sau khi được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 – Khánh Hòa phê chuẩn, các quyết định tố tụng nêu trên đã được lực lượng chức năng thi hành theo quy định. Bị can được áp giải đến Phân trại tạm giam Phan Rang – Tháp Chàm, Công an tỉnh Khánh Hòa để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.