"Báo chốt" giao thông, 2 đối tượng ở Thái Nguyên bị phạt hơn 6 triệu/người

Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Nguyên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xử lý 2 đối tượng "báo chốt" giao thông.

Theo đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện trên mạng xã hội Facebook có nhóm "Báo chốt CSGT Thái Nguyên" (có trên 4.800 thành viên), thường xuyên đăng tải bài viết có nội dung liên quan đến việc thông báo hoạt động của tổ công tác tuần tra kiểm soát, kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của tổ công tác nói riêng và lực lượng chức năng nói chung.

Công an làm việc với hai đối tượng vi phạm. Ảnh: CA tỉnh Thái Nguyên.

Lực lượng công an đã làm rõ 2 trường hợp đăng bài viết "báo chốt" là: P.V.L (SN 2001) và V.X.T (SN 1983) đều có hộ khẩu thường trú tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 14/01/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp trên về hành vi "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật". Mức phạt 6.250.000 đồng/trường hợp; yêu cầu gỡ bỏ tin bài.

Cơ quan Công an cũng đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật xóa bỏ nhóm này trên nền tảng Facebook.

