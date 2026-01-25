Mới nhất
"Báo chốt" giao thông, 2 đối tượng ở Thái Nguyên bị phạt hơn 6 triệu/người

Chủ nhật, 15:39 25/01/2026 | Pháp luật
GĐXH - Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp "báo chốt" giao thông trái quy định của pháp luật. Mức phạt là 6.250.000 đồng/trường hợp.

Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Nguyên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xử lý 2 đối tượng "báo chốt" giao thông.

Theo đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện trên mạng xã hội Facebook có nhóm "Báo chốt CSGT Thái Nguyên" (có trên 4.800 thành viên), thường xuyên đăng tải bài viết có nội dung liên quan đến việc thông báo hoạt động của tổ công tác tuần tra kiểm soát, kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của tổ công tác nói riêng và lực lượng chức năng nói chung.

&quot;Báo chốt&quot; giao thông, 2 đối tượng ở Thái Nguyên bị phạt hơn 6 triệu/người - Ảnh 1.

Công an làm việc với hai đối tượng vi phạm. Ảnh: CA tỉnh Thái Nguyên.

Lực lượng công an đã làm rõ 2 trường hợp đăng bài viết "báo chốt" là: P.V.L (SN 2001) và V.X.T (SN 1983) đều có hộ khẩu thường trú tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 14/01/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp trên về hành vi "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật". Mức phạt 6.250.000 đồng/trường hợp; yêu cầu gỡ bỏ tin bài.

Cơ quan Công an cũng đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật xóa bỏ nhóm này trên nền tảng Facebook.

Lại thêm vụ đối tượng vi phạm giao thông, "thông chốt" bảo vệ A80Lại thêm vụ đối tượng vi phạm giao thông, 'thông chốt' bảo vệ A80

GĐXH - Dù lực lượng chức năng đã ra tín hiệu dừng xe, thế nhưng Nguyễn Xuân Khải (SN 2003) vẫn tăng ga xe máy, lao vào 1 cán bộ Công an phường đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80.

Vụ thông chốt, tông cảnh sát cơ động ở Hà Nội: Đối tượng có thể bị xử lý hình sự về tội giết ngườiVụ thông chốt, tông cảnh sát cơ động ở Hà Nội: Đối tượng có thể bị xử lý hình sự về tội giết người

GĐXH - Hành vi điều khiển xe máy tốc độ cao, lao thẳng vào chốt bảo vệ buổi hợp luyện A80 khiến một chiến sĩ cảnh sát cơ động trọng thương không chỉ thể hiện sự coi thường pháp luật mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Giết người với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.

Một giảng viên đại học bị phạt 7,5 triệu vì đăng thông tin sai sự thật

Một giảng viên đại học bị phạt 7,5 triệu vì đăng thông tin sai sự thật

Pháp luật

GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa xử phạt 1 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội. Người này là giảng viên một trường đại học tại Hà Nội.

Cựu cán bộ tín dụng ngân hàng chiếm đoạt tiền tỷ

Cựu cán bộ tín dụng ngân hàng chiếm đoạt tiền tỷ

Pháp luật
Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục ca vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 22/1

Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục ca vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 22/1

Pháp luật
Gây tai nạn làm 2 người tử vong trong đêm, tài xế ô tô bị khởi tố

Gây tai nạn làm 2 người tử vong trong đêm, tài xế ô tô bị khởi tố

Pháp luật
Clip: Hai đối tượng bịt mặt, cầm dao xông vào cướp tiệm vàng tại Ninh Bình

Clip: Hai đối tượng bịt mặt, cầm dao xông vào cướp tiệm vàng tại Ninh Bình

Pháp luật

