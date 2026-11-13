Sơn La: Tìm việc làm qua mạng, thiếu nữ 14 tuổi bị bán qua 3 quán karaoke, tống tiền gia đình

Ngày 13/11, thông tin từ Công an tỉnh Sơn La cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán người.

Trước đó, Công an tỉnh Sơn La tiếp nhận trình báo của ông L.V.C (SN 1992, trú tại Sơn La) về việc con gái là cháu L.T.H.N (SN 2012) bị các đối tượng đưa từ Hà Nội lên khu vực gần biên giới Việt Nam – Trung Quốc thuộc tỉnh Tuyên Quang. Gia đình được yêu cầu đưa 42 triệu đồng để chuộc cháu.

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La phát hiện nhiều thông tin nghi vấn liên quan đến hành vi mua bán người trên các hội, nhóm kín. Nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, đơn vị báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo xác minh, truy xét và giải cứu nạn nhân.

Trần Thị Mỹ Hoa tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Kết quả xác minh ban đầu xác định, thông qua mạng xã hội, cháu H.N bị lừa tìm việc làm và đưa đến làm việc dưới sự quản lý của Trần Thị Mỹ Hoa (SN 1990), quản lý nhóm nhân viên phục vụ quán karaoke tại Hà Nội.

Do cháu không đáp ứng yêu cầu công việc, Hoa cùng Trịnh Văn Tùng (SN 1993, trú tại phường Hoàng Liệt, Hà Nội) chuyển giao cháu cho nhóm của Lê Trường Giang (SN 2005), T.T.K.O (SN 2010) và Nguyễn Quang Vinh (SN 2008), với số tiền 28 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, nhóm của Lê Trường Giang sau đó đã chuyển giao (bán) cháu H.N cho Nguyễn Văn Hoàng (SN 1998) – một quản lý nhóm nhân viên phục vụ quán karaoke tại tỉnh Tuyên Quang với giá 34 triệu đồng.

Tại Tuyên Quang, khi cháu N. hoảng sợ và kiên quyết không đồng ý tiếp tục làm việc, Hoàng đã liên hệ trực tiếp với ông L.V.C (SN 1992, bố của cháu N.) và yêu cầu gia đình phải mang 42 triệu đồng xuống để "trả nợ và chuộc người". Khi nghi ngờ hành vi tống tiền của mình bị cơ quan chức năng phát hiện, nhóm đối tượng này lập tức tắt điện thoại và bỏ trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ 6 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán người. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo từ ông L.V.C, kết hợp với các thông tin trinh sát trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La nhận định đây là vụ án mua bán người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh, một chuyên án truy xét tốc hành đã được xác lập.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Sơn La) đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an TP Hà Nội và các đơn vị địa phương khẩn trương rà soát. Chỉ sau 2 ngày tung quân, lực lượng Công an đã tóm gọn 6 đối tượng trong đường dây, đồng thời giải cứu thành công cháu H.N, đưa nạn nhân trở về đoàn tụ an toàn cùng gia đình.

Từ vụ án trên, cơ quan Công an tiếp tục phát đi cảnh báo nghiêm khắc tới người dân: Cần hết sức cảnh giác với các thủ đoạn dụ dỗ tìm việc làm trên mạng; tuyệt đối không ứng tiền, vay tiền mua sắm của các đối tượng lạ mặt để rồi bị ép thành khoản nợ khống, từ đó khống chế, cưỡng bức lao động.

Các bậc phụ huynh cần sát sao, giữ liên lạc thường xuyên với con em đi làm xa, đặc biệt là trẻ vị thành niên. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần lập tức trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được can thiệp kịp thời.

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