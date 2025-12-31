Thanh tra Nguyệt nhận hối lộ, Khắc bị triệu tập

Trong trích đoạn giới thiệu tập 43 phim "Lằn ranh", Phó Giám đốc Sở Xây dựng Trịnh Văn Khắc bị mời tới Viện Kiểm sát tỉnh để trao đổi, làm việc về những thông tin có liên quan đến thanh tra Nguyệt - người đứng đầu đoàn thanh tra Tập đoàn Trinh Tam. Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Hằng Thu đã đề cập đến việc Nguyệt vẫn bặt vô âm tín, trong khi con gái của cô vừa trải qua một ca phẫu thuật.

Hằng Thu đã bày tỏ sự lo lắng khi cho rằng việc mẹ mất tích chắc chắn ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và tinh thần của đứa trẻ. Tuy nhiên, thái độ của Khắc vẫn khá bình tĩnh. Anh nhấn mạnh nếu cần hỗ trợ thì đó là trách nhiệm của công đoàn và thanh tra tỉnh.

Hằng Thu lo lắng cho hai con của thanh tra Nguyệt. Ảnh VTV

Đối với vấn đề sai phạm của Tập đoàn Trinh Tam, Hằng Thu đã nghiên cứu kỹ hồ sơ và khẳng định sai phạm là rõ ràng, căn cứ theo quy chế tổ chức và hoạt động của Sở xây dựng, trong đó nêu trách nhiệm của Sở đối với các vi phạm xây dựng trên địa bàn. Đáng chú ý, Sở từng ban hành văn bản đình chỉ thi công, nhưng công trình vẫn hoàn thiện mà không có động thái xử lý tiếp theo.

"Với tư cách là Phó Giám đốc Sở phụ trách mảng thanh tra, anh không thể đổi trách nhiệm cho lãnh đạo. Đồng ý là Sở đã ban hành văn bản đình chỉ thi công vì xây vượt tầng. Tuy nhiên, công trình vẫn được hoàn thiện và Sở không hề có một động thái nào khác. Trách nhiệm của anh chính là nằm ở đó" - Hằng Thu thẳng thắn nói trước trách nhiệm của Khắc.

Khắc đối diện với trách nhiệm trước sai phạm của Tập đoàn Trinh Tam. Ảnh VTV

"Như tôi đã trình bày bản thân tôi đã nhận trách nhiệm về những sai sót trong quá trình triển khai, nhưng việc đó không phải là một mình tôi quyết định" - Khắc cho biết.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Thường trực Tỉnh ủy đã họp để đưa ra hướng giải quyết tiếp theo cho sự việc vừa xảy ra có liên quan đến trưởng đoàn thanh tra và Tập đoàn Trinh Tam. Phó Bí thư tỉnh Sách đã đưa ra thông tin vụ việc có dấu hiệu hình sự. Hiện tại cơ quan điều tra cùng Viện Kiểm sát đã vào cuộc. Ông nhấn mạnh Thường trực chỉ định hướng, không can thiệp hoạt động tư pháp.

Tuy nhiên, nhiệm vụ thanh tra vẫn phải hoàn thành, bởi đây là căn cứ để giải quyết quyền lợi cho người dân – những người đang chờ một kết luận rõ ràng, minh bạch.

Chủ tịch tỉnh Thủy bày tỏ quan điểm xử lý nghiêm trước các sai phạm. Ảnh VTV

Chủ tịch tỉnh Thủy cho rằng Thường trực cần chỉ đạo rõ ràng, triệt để toàn diện vấn đề chứ không chỉ định hướng theo nguyên tắc vì sẽ không hiệu quả. "Tôi xin đề xuất với đồng chí bí thư, sau khi có kết luận chính thức, thường trực tỉnh uỷ cho chủ trương, lãnh đạo UBND sẽ chỉ đạo chuyển toàn bộ tài liệu sang cơ quan tư pháp để giải quyết theo quy trình tố tụng", Chủ tịch tỉnh Thuỷ nói.

Tập 43 phim "Lằn ranh" phát sóng vào lúc 21h ngày 31/12 trên VTV1.

