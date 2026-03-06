Elmich kết nối gia đình – nhà trường – xã hội trong hành trình lan tỏa lối sống xanh

Gia đình – nhà trường – xã hội: ba môi trường nuôi dưỡng thói quen sống xanh

Các chuyên gia giáo dục cho rằng, thói quen sống xanh không hình thành từ những khẩu hiệu lớn, mà bắt đầu từ những hành động nhỏ trong đời sống hằng ngày. Một bữa ăn lành mạnh, thói quen tiết kiệm năng lượng, việc phân loại rác hay lựa chọn những sản phẩm an toàn cho sức khỏe đều là những bước khởi đầu quan trọng.

Elmich bắt đầu từ những không gian gần gũi nhất với thế hệ trẻ để gieo mầm thói quen xanh.

Gia đình chính là nơi gieo mầm nhận thức đầu tiên. Trong căn bếp, trẻ em học cách trân trọng thực phẩm, hiểu giá trị của từng nguồn tài nguyên và hình thành những thói quen sinh hoạt lành mạnh. Khi cha mẹ lựa chọn những sản phẩm an toàn, bền vững hay xây dựng nếp sống tiết kiệm, trẻ em cũng dần học được cách sống có trách nhiệm hơn với môi trường.

Nhà trường là nơi những nhận thức ấy được củng cố và mở rộng. Thông qua các hoạt động giáo dục môi trường, chương trình ngoại khóa hay các dự án học tập, học sinh được tiếp cận với kiến thức về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và tiêu dùng bền vững.

Trong khi đó, xã hội đóng vai trò lan tỏa những giá trị tích cực, biến các hành vi xanh trở thành chuẩn mực chung. Khi các doanh nghiệp, tổ chức, cộng đồng và người tiêu dùng cùng tham gia, lối sống xanh không còn là xu hướng nhất thời mà trở thành nền tảng cho sự phát triển bền vững của xã hội.

Chính sự kết nối giữa ba môi trường này giúp hình thành một hệ sinh thái giáo dục toàn diện, nơi mỗi hành động nhỏ trong gia đình được nhà trường củng cố và xã hội lan tỏa thành giá trị chung.

Elmich – cầu nối lan tỏa lối sống xanh từ căn bếp đến cộng đồng

Là thương hiệu gia dụng chuẩn châu Âu, Elmich lựa chọn bắt đầu hành trình sống xanh từ chính không gian quen thuộc nhất của mỗi gia đình: căn bếp.

Trong từng sản phẩm, Elmich đặt trọng tâm vào các yếu tố an toàn cho sức khỏe, bền vững và thân thiện với môi trường. Các dòng nồi, chảo và đồ gia dụng của thương hiệu được phát triển từ những chất liệu như inox cao cấp hay lớp chống dính ceramic có nguồn gốc từ thiên nhiên, đồng thời tối ưu khả năng dẫn nhiệt và độ bền để giảm lãng phí tài nguyên trong quá trình sử dụng lâu dài.

Một chiếc nồi an toàn, một chiếc chảo bền vững không chỉ là sản phẩm, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm với sức khỏe và hành tinh.

Song song với việc phát triển sản phẩm, Elmich cũng tích cực triển khai nhiều hoạt động cộng đồng nhằm lan tỏa nhận thức về sức khỏe và môi trường. Dự án "Học đường xanh – Gieo mầm tương lai", được Elmich phối hợp triển khai cùng Báo Giáo dục & Thời đại, Ấn phẩm Cầu Vồng Tuổi thơ, chính quyền địa phương và các trường học tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Elmich triển khai hoạt động "Học đường xanh - Sống khỏe và sống xanh" tại các trường mầm non và tiểu học.

Thông qua các chương trình này, học sinh được tham gia các hoạt động trải nghiệm như trồng cây, tái chế sáng tạo, tìm hiểu về dinh dưỡng và hình thành thói quen sinh hoạt lành mạnh. Những trải nghiệm thực tế giúp các em hiểu rằng bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe không phải là điều xa vời mà bắt đầu từ những hành động nhỏ trong cuộc sống.

"Trong hành trình xây dựng một xã hội bền vững, mỗi hành động nhỏ đều có ý nghĩa. Với mình, việc lựa chọn một chiếc nồi an toàn, một bình giữ nhiệt bền vững hay một hộp đựng thực phẩm thân thiện môi trường không chỉ là quyết định tiêu dùng, mà còn là thông điệp về trách nhiệm với sức khỏe và hành tinh", chị Vũ Ngân Hà (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ.

Những nỗ lực này đang góp phần kết nối gia đình, nhà trường và xã hội trong việc lan tỏa lối sống xanh. Năm 2026 đánh dấu chặng đường gần 15 năm Elmich đồng hành cùng người tiêu dùng Việt, Elmich tiếp tục mở rộng hành trình mang những giá trị sống bền vững từ căn bếp của mỗi gia đình đến cộng đồng, nơi những thói quen nhỏ hôm nay có thể tạo nên sự thay đổi tích cực cho tương lai.

