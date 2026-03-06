Đắk Lắk: Khởi tố, bắt giam con dâu trộm 280 chỉ vàng thật của nhà chồng rồi tráo bằng vàng giả
GĐXH - Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Thị Cẩm Thi (SN 1992, trú xã Đồng Xuân) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Thị Cẩm Thi (SN 1992, trú xã Đồng Xuân) để điều tra tội "Trộm cắp tài sản".
Trước đó, ngày 26/1, ông Đ.Q.P (SN 1965, trú xã Đồng Xuân) có đơn tố giác gửi đến Công an xã Đồng Xuân về việc gia đình cất giữ 321,5 chỉ vàng 9999 (gồm nhẫn và vòng đeo tay) trong két sắt. Tuy nhiên, khi mang vàng đi bán, gia đình phát hiện trong tổng số này chỉ có 41,5 chỉ là vàng thật, còn lại 280 chỉ là vàng giả.
Theo trình báo, tổng giá trị số vàng bị tráo đổi, chiếm đoạt ước tính hơn 5 tỷ đồng theo giá thị trường hiện tại.
Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đồng Xuân phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét.
Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Hồ Thị Cẩm Thi (từng là con dâu của gia đình bị hại) là người thực hiện hành vi trộm cắp. Thi kết hôn với con trai ông P năm 2012, đến năm 2025 hai người ly hôn.
Tại cơ quan điều tra, Thi khai nhận sau khi về sinh sống tại nhà chồng đã biết cha mẹ chồng cất giữ nhiều vàng trong tủ. Từ giữa tháng 1/2017 đến tháng 12/2020, Thi đã lén lấy chìa khóa mở tủ, lấy trộm vàng 11 lần.
Để tránh bị phát hiện, Thi mua vàng giả thay thế vào vị trí số vàng đã lấy. Sau đó Thi mang số vàng thật đi bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Đến năm 2021, gia đình nhà chồng Thi mua két sắt về cất giữ toàn bộ nhẫn, vòng đeo tay gồm 321,5 chỉ vàng 9999 nên Thi không trộm được nữa.
Ngày 18/1/2026, gia đình chồng cũ của Thi lấy 5 chiếc nhẫn và 2 vòng đeo tay đưa đến một tiệm vàng ở xã Đồng Xuân nhờ đánh bóng để tặng cho con trong lễ thành hôn chuẩn bị tổ chức. Khi kiểm tra, chủ tiệm vàng cho biết số vàng này đều là vàng giả.
Vợ chồng ông P đã mang toàn bộ vàng trong két sắt đi kiểm tra mới biết trong tổng số vàng của họ dành dụm bấy lâu cùng vàng của con gái gửi giữ chỉ có 41,5 chỉ vàng thật, 280 chỉ còn lại đều là vàng giả.
Ngày 26/1/2026, vợ chồng ông P đến Công an xã Đồng Xuân trình báo vụ việc.
Ngoài trộm vàng, tháng 9/2024, Thi còn lấy trộm của vợ chồng ông P số tiền 29,5 triệu đồng.
Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.
