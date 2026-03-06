Mới nhất
Người dân Hà Tĩnh trả lại 1,3 tỷ đồng chuyển nhầm

Thứ sáu, 07:02 06/03/2026 | Xã hội
Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
GĐXH - Phát hiện tài khoản ngân hàng của mình nhận được số tiền 1,3 tỷ đồng từ người lạ, chị Dung nhanh chóng trình báo, nhờ công an hỗ trợ xác minh tìm người chuyển nhầm.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 5/3, chị Trần Thị Mỹ Dung (SN 1982, trú thôn Tân Thành, xã Kỳ Anh) phát hiện tài khoản ngân hàng của mình nhận được số tiền 1,3 tỷ đồng từ người lạ. Chị Dung nhanh chóng trình báo, nhờ Công an xã Kỳ Anh hỗ trợ xác minh tìm người chuyển nhầm.

Người dân Hà Tĩnh trả lại 1,3 tỷ đồng chuyển nhầm - Ảnh 1.

Công an hỗ trợ hoàn tất các thủ tục cần thiết, bàn giao số tiền nói trên cho chị Minh.

Công an xã Kỳ Anh tiến hành xác minh, xác định chủ tài khoản chuyển tiền là chị Hà Thị Minh (SN 1999, hộ khẩu thường trú tại xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh).

Sau khi mời hai bên đến trụ sở làm việc, công an hỗ trợ hoàn tất các thủ tục cần thiết, bàn giao số tiền nói trên cho chị Minh.

Nhận lại được số tiền, chị Minh xúc động gửi lời cảm ơn tới chị Dung cùng lực lượng Công an xã Kỳ Anh.

Theo đại diện Công an xã Kỳ Anh, hành động trung thực của chị Trần Thị Mỹ Dung là nghĩa cử đáng trân trọng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp về sự tử tế và trách nhiệm trong cộng đồng.

Qua sự việc, Công an xã Kỳ Anh cũng khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền cần kiểm tra kỹ thông tin tài khoản, tên người nhận và số tiền trước khi xác nhận, nhằm tránh những sai sót đáng tiếc có thể xảy ra.

Người dân Hà Tĩnh trả lại 1,3 tỷ đồng chuyển nhầm - Ảnh 2.Trả lại hơn 300 triệu đồng cho người chuyển nhầm vào tài khoản

GĐXH - Bất ngờ nhận được hơn 300 triệu đồng do người lạ chuyển vào tài khoản, chị Thủy trình báo công an nhờ tìm người trả lại.

Cùng chuyên mục

Elmich kết nối gia đình – nhà trường – xã hội trong hành trình lan tỏa lối sống xanh

Elmich kết nối gia đình – nhà trường – xã hội trong hành trình lan tỏa lối sống xanh

Xã hội - 5 phút trước

Từ căn bếp gia đình đến lớp học và cộng đồng, những thói quen sống xanh đang được nuôi dưỡng từ những hành động nhỏ mỗi ngày. Trong hành trình đó, Elmich – thương hiệu gia dụng chuẩn châu Âu – đang góp phần kết nối gia đình, nhà trường và xã hội để lan tỏa lối sống bền vững.

Đắk Lắk: Khởi tố, bắt giam con dâu trộm 280 chỉ vàng thật của nhà chồng rồi tráo bằng vàng giả

Đắk Lắk: Khởi tố, bắt giam con dâu trộm 280 chỉ vàng thật của nhà chồng rồi tráo bằng vàng giả

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Thị Cẩm Thi (SN 1992, trú xã Đồng Xuân) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.

Tin sáng 6/3: Khuyến cáo người dân không nên tích trữ xăng, dầu trong nhà; thông tin mới nhất vụ Xôi Lạc TV

Tin sáng 6/3: Khuyến cáo người dân không nên tích trữ xăng, dầu trong nhà; thông tin mới nhất vụ Xôi Lạc TV

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Việc người dân mua xăng về tích trữ hoặc bán lẻ trước thời điểm giá xăng tăng tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ rất cao. Công an xác định các đối tượng cầm đầu hệ thống Xôi Lạc TV tuyển dụng toàn nhân viên trẻ, có trình độ đại học, thậm chí thạc sĩ, rất giỏi về công nghệ...

Giờ sinh Âm lịch của đứa trẻ vượng khí: Lớn lên dễ làm rạng danh cha mẹ

Giờ sinh Âm lịch của đứa trẻ vượng khí: Lớn lên dễ làm rạng danh cha mẹ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Nhiều người tin rằng, trẻ sinh vào những khung giờ Âm lịch tốt sẽ mang theo phúc khí, không chỉ giúp cuộc đời bản thân thuận lợi mà còn đem đến may mắn, tài lộc cho gia đình.

Tin vui cho những người làm hộ chiếu 2026, loại passport này mang hàng loạt lợi ích khi đi máy bay

Tin vui cho những người làm hộ chiếu 2026, loại passport này mang hàng loạt lợi ích khi đi máy bay

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hộ chiếu gắn chíp điện tử (e-passport) là hộ chiếu có gắn thiết bị điện tử lưu giữ thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký của người cấp. Khi sử dụng loại hộ chiếu này, người dùng sẽ thấy nhiều tính năng nổi trội mang lại.

Miền Bắc lại đón không khí lạnh tăng cường, thời tiết có rét đậm, rét hại?

Miền Bắc lại đón không khí lạnh tăng cường, thời tiết có rét đậm, rét hại?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, những sóng lạnh yếu lại tràn xuống Bắc Bộ khiến thời tiết âm u cả ngày. Mức nhiệt phổ biển tại các phường dưới 25 độ.

Nam sinh trường Ams giành học bổng 12 tỷ đồng sau gần 300 bản nháp bài luận

Nam sinh trường Ams giành học bổng 12 tỷ đồng sau gần 300 bản nháp bài luận

Giáo dục - 1 giờ trước

Viết gần 300 bài luận, nhiều đêm thức trắng và sẵn sàng bỏ 90% bản nháp, Trần Thuận Hiếu chinh phục thành công học bổng 12 tỷ đồng từ University of Chicago, Mỹ.

Hệ thống gia sư trực tuyến Học là Giỏi hợp tác VTVprime thúc đẩy giáo dục số

Hệ thống gia sư trực tuyến Học là Giỏi hợp tác VTVprime thúc đẩy giáo dục số

Giáo dục - 12 giờ trước

Hệ thống gia sư trực tuyến Học là Giỏi chính thức hợp tác với VTVprime, đưa hệ thống gia sư số chất lượng cao đến gần hơn với học sinh cả nước.

Thái Nguyên: Một học sinh lớp 8 đuối nước trong giờ học trải nghiệm ngoài trời

Thái Nguyên: Một học sinh lớp 8 đuối nước trong giờ học trải nghiệm ngoài trời

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Một học sinh lớp 8 của Trường PTDTNT THCS Pác Nặm không may bị đuối nước trong lúc tham gia hoạt động trải nghiệm ngoài trời tại khu vực đập tràn ở xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên.

Hàng loạt thu nhập 2026 được miễn thuế thu nhập cá nhân theo luật mới, hàng triệu người dân cần biết ngay

Hàng loạt thu nhập 2026 được miễn thuế thu nhập cá nhân theo luật mới, hàng triệu người dân cần biết ngay

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, nhiều khoản thu nhập năm 2026 sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân. Dưới đây là quy định cụ thể.

Những con giáp sống hào sảng: Càng cho đi càng giàu có

Những con giáp sống hào sảng: Càng cho đi càng giàu có

Đời sống

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người không chỉ nổi bật bởi tài năng hay bản lĩnh mà còn khiến người khác yêu mến nhờ tấm lòng hào phóng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh.

Bính Ngọ 2026: 4 con giáp ra ngõ là gặp lộc, giàu lên thấy rõ

Bính Ngọ 2026: 4 con giáp ra ngõ là gặp lộc, giàu lên thấy rõ

Đời sống
4 khung giờ sinh Âm lịch báo hiệu cuộc đời đủ đầy, về già được hưởng lộc con cháu

4 khung giờ sinh Âm lịch báo hiệu cuộc đời đủ đầy, về già được hưởng lộc con cháu

Đời sống
Tin sáng 5/3: Từ nay, CSGT xử phạt nặng lỗi vi phạm giao thông này, cao nhất tới 60 triệu đồng; Nhiều điện thoại có thể bị khóa ứng dụng ngân hàng, người dùng cần kiểm tra ngay

Tin sáng 5/3: Từ nay, CSGT xử phạt nặng lỗi vi phạm giao thông này, cao nhất tới 60 triệu đồng; Nhiều điện thoại có thể bị khóa ứng dụng ngân hàng, người dùng cần kiểm tra ngay

Xã hội
Đi nghĩa vụ quân sự 2026, công dân phải nhập ngũ mấy năm?

Đi nghĩa vụ quân sự 2026, công dân phải nhập ngũ mấy năm?

Đời sống

