Người dân Hà Tĩnh trả lại 1,3 tỷ đồng chuyển nhầm

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 5/3, chị Trần Thị Mỹ Dung (SN 1982, trú thôn Tân Thành, xã Kỳ Anh) phát hiện tài khoản ngân hàng của mình nhận được số tiền 1,3 tỷ đồng từ người lạ. Chị Dung nhanh chóng trình báo, nhờ Công an xã Kỳ Anh hỗ trợ xác minh tìm người chuyển nhầm.

Công an xã Kỳ Anh tiến hành xác minh, xác định chủ tài khoản chuyển tiền là chị Hà Thị Minh (SN 1999, hộ khẩu thường trú tại xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh).

Sau khi mời hai bên đến trụ sở làm việc, công an hỗ trợ hoàn tất các thủ tục cần thiết, bàn giao số tiền nói trên cho chị Minh.

Nhận lại được số tiền, chị Minh xúc động gửi lời cảm ơn tới chị Dung cùng lực lượng Công an xã Kỳ Anh.

Theo đại diện Công an xã Kỳ Anh, hành động trung thực của chị Trần Thị Mỹ Dung là nghĩa cử đáng trân trọng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp về sự tử tế và trách nhiệm trong cộng đồng.

Qua sự việc, Công an xã Kỳ Anh cũng khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền cần kiểm tra kỹ thông tin tài khoản, tên người nhận và số tiền trước khi xác nhận, nhằm tránh những sai sót đáng tiếc có thể xảy ra.