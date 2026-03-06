Miền Bắc lại đón không khí lạnh tăng cường, thời tiết có rét đậm, rét hại?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, những sóng lạnh yếu lại tràn xuống Bắc Bộ khiến thời tiết âm u cả ngày. Mức nhiệt phổ biển tại các phường dưới 25 độ.
Thời tiết miền Bắc lại thay đổi do không khí lạnh
Theo bản tin dự báo thời tiết, sáng nay miền Bắc có sương mù nhiều nơi. Những sóng lạnh yếu tràn xuống khiến trời nhiều mây, âm u cả ngày. Khả năng chỉ riêng phường Điện Biên buổi trưa có nắng. Nhiệt độ các phường phổ biến dưới 25 độ.
Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù và sương mù nhẹ rải rác; chiều giảm mây hửng nắng. Sáng sớm và đêm trời rét, mức nhiệt thấp nhất 18-20 độ.
Tại khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa trái mùa vào chiều tối. Nguyên nhân do gió Đông trên độ cao 5000m mang ẩm vào. Mây đối lưu hình thành gây mưa nhiều từ chiều cho đến tối.
Đợt mưa trái mùa ở khu vực này còn kéo dài trong 2 ngày tới, mưa rải rác ở một nửa khu vực. Trong đó cục bộ ở Đồng Tháp, An Giang, Tây Ninh, TPHCM có thể có mưa to, đi kèm dông sét, gió giật nguy hiểm.
Tại Trung Bộ, mưa vẫn còn xuất hiện tại khu vực từ Nghệ An trở vào Đắk Lắk. Vì có mưa nên mức nhiệt ban ngày không vượt quá 27 độ. Riêng các phường ven biển từ Nha Trang đến Phan Thiết có nắng, nhiệt độ cao hơn 29-31 độ.
Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù và sương mù nhẹ rải rác; chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-25 độ.
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.
Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.
Thái Nguyên: Một học sinh lớp 8 đuối nước trong giờ học trải nghiệm ngoài trờiThời sự - 14 giờ trước
GĐXH - Một học sinh lớp 8 của Trường PTDTNT THCS Pác Nặm không may bị đuối nước trong lúc tham gia hoạt động trải nghiệm ngoài trời tại khu vực đập tràn ở xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên.
Tin vui thời tiết đến với triệu người dân miền Bắc kéo dài đến cuối tuầnThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh suy yếu, Hà Nội và miền Bắc còn rét đêm và sáng, trưa và chiều trời hửng nắng ấm. Dự báo hình thái thời tiết này duy trì đến cuối tuần.
Hình ảnh đẹp về thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũThời sự - 1 ngày trước
SKĐS - Sáng 4/3, tại Hà Nội đã diễn ra lễ giao nhận quân. Hàng nghìn thanh niên Thủ đô lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc
Hơn 6.000 thanh niên Ninh Bình hăng hái lên đường nhập ngũThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Trong sắc cờ rực rỡ và tiếng trống hội vang vọng, Ngày hội tòng quân 2026 tại Ninh Bình diễn ra trang nghiêm, xúc động. Hơn 6.000 thanh niên ưu tú chính thức khoác ba lô lên đường nhập ngũ, tiếp nối truyền thống quê hương và viết tiếp lý tưởng cống hiến của tuổi trẻ.
Tàu cá lật trên biển, 7 ngư dân vượt sóng vào bờ, 1 người tử vongThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Khi đang di chuyển qua khu vực cửa biển Nhật Lệ, tàu cá chở 7 ngư dân không may bị lật. Cả nhóm cố gắng bơi vào bờ; một người kiệt sức được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Không khí lạnh bao trùm, miền Bắc nơi nào nhiệt độ giảm sâu nhất?Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khối không khí lạnh khô chi phối hầu khắp miền Bắc, nhiệt độ toàn miền phổ biến 16-19 độ, một số nơi tại vùng núi nhiệt độ thấp hơn dưới 15 độ.
Tin sáng 4/3: Thêm một trường hợp được nghỉ hưu sớm không bị trừ lương hưu; quy định mới nhất liên quan đến đăng ký thường trú từ ngày 15/3 tới đâyThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Từ năm 2026, khi Luật Nhà giáo chính thức có hiệu lực, một nhóm lao động sẽ được bổ sung vào diện nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu; Chính phủ ban hành nghị định áp dụng từ 15/3, với một số quy định mới về xóa đăng ký thường trú.
Điều tra 3 vụ điện giật thương tâm ở Đồng NaiThời sự - 2 ngày trước
3 vụ điện giật thương tâm xảy ra ở Đồng Nai thời gian gần đây khiến 3 người chết
Khối không khí lạnh tràn về Hà Nội và miền Bắc có mạnh?Thời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tràn về có cường độ yếu, di chuyển lệch Đông nên tác động chủ yếu các phường khu vực Đông Bắc Bộ trong đó có Hà Nội.
Tin sáng 3/3: Miền Bắc mưa rét khi không khí lạnh tràn về; Nhà trường báo cáo gì về vụ 2 nữ sinh lớp 8 bị "bắt vợ"?Thời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đợt không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc; Sau nhiều ngày 2 nữ sinh lớp 8 nghỉ học lấy chồng theo tục "bắt vợ", gia đình cam kết sẽ cho các em trở lại lớp học.
Tin sáng 4/3: Thêm một trường hợp được nghỉ hưu sớm không bị trừ lương hưu; quy định mới nhất liên quan đến đăng ký thường trú từ ngày 15/3 tới đâyThời sự
GĐXH - Từ năm 2026, khi Luật Nhà giáo chính thức có hiệu lực, một nhóm lao động sẽ được bổ sung vào diện nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu; Chính phủ ban hành nghị định áp dụng từ 15/3, với một số quy định mới về xóa đăng ký thường trú.