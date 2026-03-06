Miền Bắc lại đón không khí lạnh tăng cường, thời tiết có rét đậm, rét hại?

Thời tiết miền Bắc lại thay đổi do không khí lạnh

Theo bản tin dự báo thời tiết, sáng nay miền Bắc có sương mù nhiều nơi. Những sóng lạnh yếu tràn xuống khiến trời nhiều mây, âm u cả ngày. Khả năng chỉ riêng phường Điện Biên buổi trưa có nắng. Nhiệt độ các phường phổ biến dưới 25 độ.

Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù và sương mù nhẹ rải rác; chiều giảm mây hửng nắng. Sáng sớm và đêm trời rét, mức nhiệt thấp nhất 18-20 độ.

Tại khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa trái mùa vào chiều tối. Nguyên nhân do gió Đông trên độ cao 5000m mang ẩm vào. Mây đối lưu hình thành gây mưa nhiều từ chiều cho đến tối.

Đợt mưa trái mùa ở khu vực này còn kéo dài trong 2 ngày tới, mưa rải rác ở một nửa khu vực. Trong đó cục bộ ở Đồng Tháp, An Giang, Tây Ninh, TPHCM có thể có mưa to, đi kèm dông sét, gió giật nguy hiểm.

Tại Trung Bộ, mưa vẫn còn xuất hiện tại khu vực từ Nghệ An trở vào Đắk Lắk. Vì có mưa nên mức nhiệt ban ngày không vượt quá 27 độ. Riêng các phường ven biển từ Nha Trang đến Phan Thiết có nắng, nhiệt độ cao hơn 29-31 độ.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc trời nhiều mây, âm u do ảnh hưởng không khí lạnh yếu. Ảnh: T.H

Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù và sương mù nhẹ rải rác; chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-25 độ.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.

