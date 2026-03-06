Tin sáng 6/3: Khuyến cáo người dân không nên tích trữ xăng, dầu trong nhà; thông tin mới nhất vụ Xôi Lạc TV

Khuyến cáo người dân không nên tích trữ xăng, dầu trong nhà

Thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng một số người dân mang theo can loại lớn để mua xăng về tích trữ hoặc bán lẻ tại cửa hàng, khu phố. Việc này tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh Đồng Nai đưa ra khuyến cáo đến người dân, tránh để xảy ra các sự cố cháy, nổ ngoài ý muốn.

Ảnh minh họa.

Xăng, dầu là loại chất nguy hiểm cháy nổ cao và có tính chất lý, hóa đặc biệt, nếu được tích trữ trong các can nhựa hoặc thiết bị chứa không phù hợp, với đặc tính của xăng, dầu thì rất dễ dẫn đến hiện tượng bị hư hỏng hoặc do va đập làm vỡ, thủng thiết bị chứa dẫn đến rò rỉ xăng, dầu ra ngoài tạo thành môi trường nguy hiểm cháy, nổ, đặc biệt là trong không gian kín, hẹp.

Hiện nay tại các hộ gia đình, việc bảo quản xăng, dầu thường đặt chung cùng các vật dụng khác ở các khu vực tầng hầm hoặc tầng 1 của nhà (có thể đặt ngoài hoặc cùng khu vực ở). Các khu vực này thường không được ngăn cách độc lập với khu vực xung quanh và không có biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống cháy, nổ. Nhiều người dân chưa nắm rõ về tính chất cháy, nổ của xăng dầu; chưa ý thức hết được những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra của việc tồn chứa xăng dầu trong nhà, còn có tình trạng sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt gần khu vực tồn chứa xăng dầu.

Khi tồn chứa xăng, dầu không an toàn có thể dẫn đến sự cố cháy hoặc nổ. Đám cháy lan rất nhanh (vận tốc cháy lan theo bề mặt có thể đạt đến trên 40m/phút), tỏa ra nhiều khói, chất độc gây nguy cơ tử vong của người trong nhà rất cao, đồng thời gây khó khăn cho công tác chữa cháy, CNCH. Cùng với những thiệt hại do cháy, nổ gây ra đối với các gia đình thì người dân (chủ gia đình) có thể phải chịu trách nhiệm hình sự với những hậu quả do hành vi tích trữ xăng, dầu không đảm bảo an toàn gây ra.

Thông tin mới nhất vụ Xôi Lạc TV

Sáng 5/3, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) họp báo thông tin về vụ án liên quan hệ thống Xôi Lạc TV, khởi tố hơn 30 bị can.

Ngoài các tội danh Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc, đại diện Cục A05 cho biết Công an tỉnh Hưng Yên cũng đã khởi tố thêm tội danh Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Thông tin về quá trình điều tra, đấu tranh, đại diện A05 cho hay, hệ thống này hoạt động rất tinh vi, các đối tượng chủ mưu thường xuyên thay đổi vị trí, máy chủ... gây khó khăn cho quá trình truy vết của lực lượng đánh án.

Hệ thống Xôi Lạc TV có trụ sở, mô hình hoạt động bài bản với các phòng bình luận, máy móc chuyên nghiệp, hiện đại.

Tại họp báo, đại diện Công an tỉnh Hưng Yên thông tin thêm, khi khám xét, lực lượng chức năng phát hiện có rất nhiều các bạn trẻ tham gia hệ thống. Qua đấu tranh, công an xác định các đối tượng cầm đầu tuyển dụng nhân viên trẻ, có trình độ đại học, thậm chí thạc sĩ, rất giỏi về công nghệ...

Khi làm việc, các nhân viên "ai biết việc người đó", không được thông tin về lương thưởng của nhau.

Cục A05 cùng Phòng PA05, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ được toàn bộ đường dây, các đối tượng cầm đầu, quản trị viên, đối tượng giúp sức lên kịch bản, điều hành hỗ trợ về kỹ thuật...

Đặc biệt, công an cũng bắt giữ nhiều bình luận viên "uy tín" với các nickname như "Người Dơi", "Batman", "Người Rơm"...

Về phương thức hoạt động, các đối tượng cầm đầu, chủ mưu trong hệ thống Xôi Lạc TV đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng, thu phát sóng OTT hoặc vệ tinh các trận bóng đá, thể thao. Sau đó, hệ thống này lồng ghép quảng cáo cá độ bóng đá, từ đó phát sinh doanh thu hàng trăm tỷ đồng.

Quá trình bắt giữ, lấy lời khai và đấu tranh với các đối tượng và xác minh di chuyển dòng tiền, cơ quan công an thu giữ tiền mặt, tiền trong tài khoản, kê biên tài sản là hơn 300 tỷ đồng.

Cô gái trèo ra ngoài tầng cao ngôi nhà, nghĩ quẩn vì giận dỗi người yêu

Sáng 5/3, một tình huống nguy cấp đã xảy ra tại khu vực số 34, ngõ 2, dốc La Pho, phường Tây Hồ (Hà Nội), khi một cô gái trẻ có biểu hiện tiêu cực, đe dọa đến tính mạng bản thân.

Ảnh cắt từ clip

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 14 (KV14) - thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP phối hợp CAP Tây Hồ khẩn trương xuống hiện trường.

Báo An ninh Thủ đô thông tin, tại hiện trường cô gái có biểu hiện hoảng loạn, tâm lý bất ổn. Lực lượng chức năng vừa tổ chức các biện pháp đảm bảo an toàn, vừa kiên trì trấn an, động viên, tìm cách tiếp cận phù hợp để tránh kích động thêm tâm lý nạn nhân.

Toàn bộ quá trình này đã được những người chứng kiến ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Sau hơn một giờ được công an thuyết phục, cô gái đã bình tĩnh trở lại và được đưa vào vị trí an toàn.

Thông tin trên Dân Trí, lãnh đạo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự phường Tây Hồ cho hay, qua tìm hiểu sự việc thì cô gái trẻ do giận dỗi người yêu nên đã nghĩ quẩn. Sau khi kiểm tra sơ bộ tình trạng sức khỏe, lực lượng chức năng đã bàn giao nạn nhân cho gia đình tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

Quán bún riêu bị du khách Trung Quốc chê mất vệ sinh bị kiểm tra vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

Ngày 5/3, Ban Chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội và Đoàn liên ngành UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã kiểm tra cơ sở kinh doanh bún riêu trên phố Hàng Lược sau khi xuất hiện chia sẻ của một du khách Trung Quốc trên mạng xã hội.

Quá trình kiểm tra trực tiếp tại cơ sở kinh doanh bún riêu trên phố Hàng Lược do bà N.T.H làm chủ đã ghi nhận nhiều vi phạm thực tế.

Cụ thể, khu vực chế biến có tình trạng thức ăn không được che đậy cẩn thận, xuất hiện côn trùng gây hại xâm nhập và nhân viên phục vụ không sử dụng găng tay hay khẩu trang theo quy định.

Trước những lỗi vi phạm rõ ràng về an toàn thực phẩm, cơ quan chức năng đã quyết định xử phạt hành chính cơ sở này 4,5 triệu đồng, đồng thời yêu cầu chấm dứt ngay hoạt động buôn bán. Chủ quán cũng đã ký cam kết sẽ chỉ mở cửa đón khách trở lại khi nào khắc phục xong các lỗi vi phạm và đáp ứng đầy đủ điều kiện vệ sinh theo quy định.

Câu chuyện bắt nguồn từ mạng xã hội Xiaohongshu, khi một du khách người Trung Quốc chia sẻ trải nghiệm sau chuyến du lịch Việt Nam. Trong bài viết thu hút hàng trăm lượt bình luận chỉ sau hai ngày, vị khách này dành nhiều lời khen ngợi cho ẩm thực Việt với mức giá phải chăng và hương vị vô cùng hấp dẫn.

Tuy nhiên, điểm trừ lớn nhất được nhắc đến lại là vấn đề vệ sinh ở một số quán ăn nhỏ lẻ. Du khách này thẳng thắn bày tỏ rằng có những nơi điều kiện vệ sinh chưa tốt đến mức "nhìn qua đã không dám vào ăn", đồng thời đăng tải kèm theo hình ảnh thực tế của một vài quán, trong đó có gánh bún riêu nằm trên phố Hàng Lược.