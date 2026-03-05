Thái Nguyên: Một học sinh lớp 8 đuối nước trong giờ học trải nghiệm ngoài trời

Ngày 5/3, nguồn tin của phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống cho biết, trên địa bàn xã Bằng Thành (tỉnh Thái Nguyên) vừa xảy ra vụ việc một học sinh bị đuối nước trong quá trình tham gia hoạt động trải nghiệm do nhà trường tổ chức.



Theo thông tin từ UBND xã Bằng Thành, khoảng 15h30 ngày 4/3, Trường PTDTNT THCS Pác Nặm tổ chức cho học sinh khối 7 và khối 8 tham gia tiết học trải nghiệm với chủ đề “Em yêu thiên nhiên” tại khu vực đập tràn thôn Nà Leng, xã Bằng Thành. Trong quá trình tham gia hoạt động, em H.T.P (SN 2012, học sinh lớp 8B, trú tại thôn Cốc Nghè, xã Cao Minh) không may bị đuối nước.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND xã Bằng Thành đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để nắm bắt tình hình và xử lý theo quy định. Đồng thời, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với gia đình học sinh gặp nạn.

Một học sinh lớp 8 của Trường PTDTNT THCS Pác Nặm không may bị đuối nước trong lúc tham gia hoạt động trải nghiệm ngoài trời tại khu vực đập tràn ở xã Bằng Thành - (ảnh minh họa).

Các cơ quan liên quan đang khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc, bảo đảm khách quan và đúng quy định của pháp luật. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, chính quyền địa phương cũng triển khai các biện pháp ổn định tình hình tư tưởng trong cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân.

UBND xã Bằng Thành khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, tránh gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ để sớm thông tin chính thức đến người dân.

Thời gian qua, tai nạn đuối nước ở trẻ em thường xảy ra tại ao, hồ, sông suối, đập tràn hoặc các khu vực nước sâu không có rào chắn. Khi tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm gần khu vực sông suối, hồ đập, cần có sự giám sát chặt chẽ của giáo viên và lực lượng quản lý.

Gia đình và nhà trường cần tăng cường giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh; không để trẻ tự ý tắm, chơi gần khu vực nước sâu khi không có người lớn đi cùng. Đồng thời, cần trang bị kỹ năng bơi lội, kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước nhằm hạn chế những tai nạn thương tâm có thể xảy ra.

