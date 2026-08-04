Con gái Ngô Thanh Vân chọn món quà độc lạ trong sinh nhật 1 tuổi

Thứ ba, 16:21 04/08/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Ngô Thanh Vân chia sẻ tiệc sinh nhật 1 tuổi của con gái với những món quà độc lạ.

Ngô Thanh Vân và khoảnh khắc sinh nhật 1 tuổi độc đáo của Con gái Gạo - Ảnh 1.

Cách đây vài giờ, Ngô Thanh Vân "xả kho" hình ảnh trong tiệc sinh nhật 1 tuổi của con gái đầu lòng - bé Gạo. "Mẹ Vân post nốt hình đẹp của cục cưng", nữ diễn viên hạnh phúc chia sẻ.

Ngô Thanh Vân và khoảnh khắc sinh nhật 1 tuổi độc đáo của Con gái Gạo - Ảnh 2.

Bé Gạo được chơi trò bốc đồ đoán tương lai trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của siêu mẫu Xuân Lan cùng các khách mời. Trò chơi này được coi nghi thức truyền thống trong tiệc thôi nôi để dự đoán nghề nghiệp sau này của em bé.

Ngô Thanh Vân và khoảnh khắc sinh nhật 1 tuổi độc đáo của Con gái Gạo - Ảnh 3.

Đáng chú ý, Ngô Thanh Vân bày tỏ sự ngạc nhiên khi trong rất nhiều nghề nghiệp trên bàn để lựa chọn, bé Gạo lại chọn đúng chiếc la bàn: "Con bóc la bàn là sao hả các mum ơi"?. 

Ngô Thanh Vân và khoảnh khắc sinh nhật 1 tuổi độc đáo của Con gái Gạo - Ảnh 4.

Đáp lại thắc mắc của Ngô Thanh Vân, ngay dưới hình ảnh, nhiều fan hài hước đồn đoán: "Em tương lai làm bất động sản rồi mẹ ơi"; "Em Gạo làm thầy phong thuỷ chăng?"; "Con thích đi du lịch khám phá, blogger review nổi tiếng giống ba Huy"; "Là Gạo sẽ đi khám phá khắp thế giới và phía sau lưng chắc chắn là sự hậu thuẫn của ba mẹ đó";... 

Ngô Thanh Vân và khoảnh khắc sinh nhật 1 tuổi độc đáo của Con gái Gạo - Ảnh 5.

Ở một khoảnh khắc khác, bé Gạo chọn một chiếc muỗng trong tiếng reo hò của mọi người. Dẫn dắt trò chơi này, Xuân Lan dự đoán bé Gạo sẽ nối nghiệp đầu bếp, mở nhà hàng giống bố.

Ngô Thanh Vân và khoảnh khắc sinh nhật 1 tuổi độc đáo của Con gái Gạo - Ảnh 6.
Ngô Thanh Vân và khoảnh khắc sinh nhật 1 tuổi độc đáo của Con gái Gạo - Ảnh 7.

Gia đình Ngô Thanh Vân - Huy Trần diện trang phục tông trắng đồng điệu, xuất hiện tại bữa tiệc. Bé Gạo được các khách mời khen mũm mĩm, tròn xoe dễ thương.

Ngô Thanh Vân và khoảnh khắc sinh nhật 1 tuổi độc đáo của Con gái Gạo - Ảnh 8.
Ngô Thanh Vân và khoảnh khắc sinh nhật 1 tuổi độc đáo của Con gái Gạo - Ảnh 9.

Nhiều khách mời còn nhận xét bé Gạo rất dễ thương, là bản sao của bố về ngoại hình và bày tỏ bất ngờ khi nhóc tỳ vừa tròn một tuổi tỏ ra dạn dĩ, không quấy khóc nơi đông người.

Ngô Thanh Vân và khoảnh khắc sinh nhật 1 tuổi độc đáo của Con gái Gạo - Ảnh 10.

Ngô Thanh Vân mời các thành viên trong gia đình và một số bạn bè thân thiết dự tiệc tại nhà hàng của vợ chồng Chi Bảo - Lý Thùy Chang. Theo bà xã diễn viên "Đồng tiền xương máu", hai bé Gia Khang và Gia Linh lần đầu gặp bé Gạo đã tỏ ra quý mến. Bé Gia Khang còn chủ động tiến đến ôm em để chúc mừng sinh nhật.

Ngô Thanh Vân và khoảnh khắc sinh nhật 1 tuổi độc đáo của Con gái Gạo - Ảnh 11.
Ngô Thanh Vân và khoảnh khắc sinh nhật 1 tuổi độc đáo của Con gái Gạo - Ảnh 12.
Ngô Thanh Vân và khoảnh khắc sinh nhật 1 tuổi độc đáo của Con gái Gạo - Ảnh 13.

Khách mời nổi tiếng của bữa tiệc còn có diễn viên Nhật Kim Anh, siêu mẫu Xuân Lan, ca sĩ Tóc Tiên, Đồng Ánh Quỳnh,...

Ngô Thanh Vân và khoảnh khắc sinh nhật 1 tuổi độc đáo của Con gái Gạo - Ảnh 14.
Ngô Thanh Vân và khoảnh khắc sinh nhật 1 tuổi độc đáo của Con gái Gạo - Ảnh 15.
Ngô Thanh Vân và khoảnh khắc sinh nhật 1 tuổi độc đáo của Con gái Gạo - Ảnh 16.

Ngô Thanh Vân cử hành hôn lễ với Huy Trần tại nhà thờ ở Na Uy năm 2021, tổ chức đám cưới tại Đà Nẵng tháng 5/2022. Đầu tháng 5/2025, dịp kỷ niệm 1.000 ngày kết hôn, cô thông báo mang thai sau thời gian nỗ lực làm IVF. Đến đầu 8/2025, con gái đầu lòng của cặp đôi chào đời.

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