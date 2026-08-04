Con gái Ngô Thanh Vân chọn món quà độc lạ trong sinh nhật 1 tuổi

Ngô Thanh Vân mời các thành viên trong gia đình và một số bạn bè thân thiết dự tiệc tại nhà hàng của vợ chồng Chi Bảo - Lý Thùy Chang. Theo bà xã diễn viên "Đồng tiền xương máu", hai bé Gia Khang và Gia Linh lần đầu gặp bé Gạo đã tỏ ra quý mến. Bé Gia Khang còn chủ động tiến đến ôm em để chúc mừng sinh nhật.