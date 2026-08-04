Con gái Ngô Thanh Vân chọn món quà độc lạ trong sinh nhật 1 tuổi
GĐXH - Ngô Thanh Vân chia sẻ tiệc sinh nhật 1 tuổi của con gái với những món quà độc lạ.
Gia đình Ngô Thanh Vân - Huy Trần diện trang phục tông trắng đồng điệu, xuất hiện tại bữa tiệc. Bé Gạo được các khách mời khen mũm mĩm, tròn xoe dễ thương.
Nhiều khách mời còn nhận xét bé Gạo rất dễ thương, là bản sao của bố về ngoại hình và bày tỏ bất ngờ khi nhóc tỳ vừa tròn một tuổi tỏ ra dạn dĩ, không quấy khóc nơi đông người.
Khách mời nổi tiếng của bữa tiệc còn có diễn viên Nhật Kim Anh, siêu mẫu Xuân Lan, ca sĩ Tóc Tiên, Đồng Ánh Quỳnh,...
Ngô Thanh Vân cử hành hôn lễ với Huy Trần tại nhà thờ ở Na Uy năm 2021, tổ chức đám cưới tại Đà Nẵng tháng 5/2022. Đầu tháng 5/2025, dịp kỷ niệm 1.000 ngày kết hôn, cô thông báo mang thai sau thời gian nỗ lực làm IVF. Đến đầu 8/2025, con gái đầu lòng của cặp đôi chào đời.
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