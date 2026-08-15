Gia đình Ngô Thanh Vân gây chú ý
GĐXH - Loạt ảnh đời thường mới của vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần bên con gái nhận được nhiều sự yêu thích. Trong đó bé Gạo thu hút với vẻ đáng yêu, còn “đả nữ” màn ảnh Việt cũng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.
Mới đây, Huy Trần chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên bà xã Ngô Thanh Vân và con gái đầu lòng - bé Gạo. Không cầu kỳ về bối cảnh hay trang phục, loạt ảnh vẫn nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi không khí gần gũi, vui vẻ của gia đình ba thành viên.
Trong ảnh, Ngô Thanh Vân xuất hiện với phong cách giản dị khi diện áo phông rộng, quần suông, giày bệt. Nữ diễn viên gần như không trang điểm cầu kỳ nhưng vẫn nổi bật với vẻ ngoài tươi tắn, nụ cười rạng rỡ. Cặp đôi dành những cử chỉ tình cảm, âu yếm cho con gái 1 tuổi.
Kèm theo hình ảnh gia đình, Huy Trần chia sẻ về công việc hiện tại và gửi lời đến những người vẫn thường xuyên theo dõi các video nấu ăn và series ăn dặm của bé Gạo: "Dạo này ba bỉm bận ra menu mới của ChanChan Noodle quá, không lên được video nấu ăn thường xuyên cho các mum & dad".
Huy Trần vốn được nhiều khán giả biết đến với khả năng nấu nướng và thường xuyên chia sẻ những món ăn do chính mình thực hiện. Dòng chia sẻ ngắn này cũng phần nào hé lộ nhịp sống hiện tại của Huy Trần thời gian gần đây: vừa chăm sóc gia đình, vừa dành thời gian cho công việc kinh doanh và niềm đam mê ẩm thực. ChanChan Noodle là nhà hàng chay được vợ chồng anh đưa vào hoạt động từ năm 2024.
Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả dành lời khen cho tổ ấm nhỏ của Ngô Thanh Vân. Một tài khoản bình luận: "Vân có Huy và em bé Gạo yêu nên Vân ngày càng trẻ đẹp, Vân trẻ hơn Huy rồi, không nghĩ chênh nhau 11 tuổi". Người khác viết: "Gia đình đẹp nhất mà em từng thấy luôn đó! Chúc anh chị và bé yêu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc".
Không ít người cũng bày tỏ sự yêu mến với cách vợ chồng nữ diễn viên chia sẻ cuộc sống gia đình: "Gia đình Gạo yêu quá"; "Yêu mến gia đình nhà bé Gạo lắm luôn, tinh tế từ câu nói, luôn mang năng lượng tốt cho mọi người"...
Trước đó, trong dịp sinh nhật 1 tuổi của bé Gạo hồi đầu tháng 8, Ngô Thanh Vân cũng xúc động gửi lời cảm ơn đến ông xã đảm đang: "Cảm ơn ba Huy vì suốt một năm qua luôn ở bên hai mẹ con, là bờ vai vững chắc để mẹ yên tâm và Gạo lớn lên trong thật nhiều yêu thương. Gia đình mình có được những ngày bình yên như hiện tại là nhờ ba nhiều lắm. Yêu hai ba con nhất trên đời".
Ngô Thanh Vân cử hành hôn lễ với Huy Trần tại nhà thờ ở Na Uy năm 2021, tổ chức đám cưới tại Đà Nẵng tháng 5/2022. Đầu tháng 5/2025, dịp kỷ niệm 1.000 ngày kết hôn, cô thông báo mang thai sau thời gian nỗ lực làm IVF. Đến đầu 8/2025, con gái đầu lòng của cặp đôi chào đời.
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