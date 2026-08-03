Khoảnh khắc 'đốn tim' fan của con gái 1 tuổi nhà Ngô Thanh Vân

Bé Gạo - con gái Ngô Thanh Vân và Huy Trần vừa chính thức tròn 1 tuổi. Cặp đôi đã tổ chức tiệc mừng con gái có tuổi trong một không gian ấm cúng với sự góp mặt của người thân và những bạn bè thân thiết, trong đó có Nhật Kim Anh, vợ chồng Chi Bảo - Lý Thùy Chang,...

Là nhân vật chính, bé Gạo được bố mẹ lên đồ lộng lẫy với hai bộ váy công chúa. Sau phần đón khách với trang phục tông trắng, bé xuất hiện với bộ váy tái hiện hình ảnh công chúa Bạch Tuyết, được bố đưa lên sân khấu bằng xe đẩy. "Sau một năm tìm kiếm, hôm nay bác thợ săn đã đưa được nàng công chúa Bạch Tuyết về lại lâu đài", Ngô Thanh Vân hài hước chia sẻ.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần tổ chức tiệc sinh nhật 1 tuổi cho con gái.

Huy Trần cosplay bác thợ săn trong tiệc sinh nhật 1 tuổi của con gái.

Điểm nhấn trong ngày đặc biệt chính là tạo hình công chúa Bạch Tuyết siêu đáng yêu mà Ngô Thanh Vân chuẩn bị riêng cho bé Gạo.

Trong video có thể thấy ông xã Ngô Thanh Vân diện đồ lấy cảm hứng từ nhân vật bác thợ săn trong truyện Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn, thể hiện chủ đề bữa tiệc. Di chuyển trong tiếng reo hò, cổ vũ của các khách mời, bé Gạo vừa tròn một tuổi tỏ ra phấn khích khi liên tục vỗ tay, tươi cười. Trong bộ váy bồng bềnh cùng chiếc nơ đỏ đặc trưng, bé Gạo khiến ai ngắm nhìn cũng không khỏi xuýt xoa vì vẻ ngoài bụ bẫm, lanh lợi và biểu cảm vô cùng đáng yêu.

Thực tế, những ai theo dõi gia đình Ngô Thanh Vân thời gian qua đều biết chuyện bé Gạo được mẹ cosplay đủ mọi nhân vật, ngành nghề vừa chỉn chu vừa ngộ nghĩnh đã không còn quá xa lạ.

Bé Gạo được mẹ Vân cosplay đủ mọi nhân vật, ngành nghề khiến fan không khỏi bật cười.

Nhiều người để lại bình luận: "Mới 1 tuổi mà việc gì cũng đến tay Gạo".

Có lúc bé Gạo dịu dàng trong tà áo dài trắng như một thiếu nữ, có hôm lại diện bộ Chun Thai truyền thống của Thái Lan đầy duyên dáng. Khi thì nhóc tỳ nhà Ngô Thanh Vân lại hóa "tổng tài" lạnh lùng hoặc đầu bếp nhí, thợ sửa xe, rồi Tấm,... Mỗi lần xuất hiện là một hình tượng mới, một "cuộc đời" mới khiến cộng đồng mạng thích thú. Không ít fan hài hước để lại bình luận kiểu: "Bé Gạo mới 1 tuổi mà đã sống nhiều cuộc đời nhất mạng xã hội"; "Việc gì cũng đến tay Gạo";...

Con gái đầu lòng của Ngô Thanh Vân - Huy Trần chào đời tháng 8/2025. Sau khi có con, Ngô Thanh Vân và Huy Trần dành phần lớn thời gian để chăm sóc con, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của con. Vì thế, bé Gạo cũng nhanh chóng trở thành một trong những nhóc tỳ được yêu mến nhất trên mạng xã hội nhờ vẻ ngoài đáng yêu, biểu cảm tự nhiên và loạt màn cosplay "có một không hai" do chính bố mẹ dày công chuẩn bị.

Theo dõi bé Gạo, ai cũng nhận ra mẹ Ngô Thanh Vân cực kỳ đầu tư khoản trang phục cho con. Không phải những bộ đồ hàng hiệu đắt đỏ mà vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần đều ưu tiên đồ giản dị, thậm chí là handmade siêu dễ thương.



Đặc biệt, series "bé Gạo ăn dặm" với những phân cảnh của Huy Trần và con gái cùng vào bếp nhận được sự quan tâm của đông đảo bố mẹ bỉm sữa. Không chỉ chia sẻ thực đơn đa dạng, Huy Trần còn khéo léo hướng dẫn cách chế biến, giúp nhiều phụ huynh có thêm gợi ý trong hành trình ăn dặm của con.

Chính cách nuôi dạy gần gũi, khuyến khích con tự trải nghiệm từ những việc nhỏ trong cuộc sống đã giúp gia đình Ngô Thanh Vân - Huy Trần nhận được nhiều lời khen từ công chúng, đặc biệt là các mẹ bỉm sữa.