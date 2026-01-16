Chê chồng lương thấp: Đọc bài này của người phụ nữ thu nhập gấp 5 lần chồng để 'tỉnh ngộ'
GĐXH - Giữa những bài viết chê bai chồng lương thấp, muốn đổi người yêu vì thu nhập không như ý, tôi chợt muốn kể câu chuyện của gia đình mình.
Tôi hiểu rằng sức khỏe của một cuộc hôn nhân không nằm ở việc ai kiếm nhiều tiền hơn, lương ai cao hơn mà ở việc chúng ta có đủ bao dung để nắm tay nhau đi qua những ngày giông bão hay không.
Vợ chồng tôi lấy nhau đã được 5 năm. Trước dịch, anh làm quản lý cho một công ty dược với thu nhập khá tốt, khoảng 40 - 50 triệu/tháng. Nhưng sau dịch, những khó khăn khách quan khiến công ty thua lỗ, anh quyết định nghỉ việc về kinh doanh riêng và dành thêm thời gian chăm sóc con cái. Thu nhập của anh hiện tại dao động khoảng 15 - 20 triệu. Ngược lại, tôi nhờ công việc tốt nên thu nhập hiện tại của tôi cao hơn anh, thậm chí gấp 5 lần.
Hôn nhân tất nhiên không tránh khỏi những lúc lục đục, cãi vã. Do đặc thù công việc bận rộn, tôi thường xuyên thiếu ngủ nên nhu cầu chăn gối cũng sụt giảm, dẫn đến những lúc vợ chồng không hiểu nhau. Tuy nhiên, có một nguyên tắc mà tôi luôn tự nhủ: Dù cãi nhau to đến mức nào, tuyệt đối không bao giờ mang công việc hay thu nhập của chồng ra để so sánh.
Với tôi, thu nhập có thể giảm nhưng ý chí của người đàn ông không được phép mất. Tôi thấy anh vẫn luôn phấn đấu, vẫn lo toan cho gia đình, vậy là đủ. Giữa môi trường công sở đầy rẫy cám dỗ, tôi vẫn luôn thầm nghĩ chồng mình là nhất, dù tôi biết hôn nhân là điều chẳng thể nói trước tương lai.
Chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ, hai bên gia đình đều khó khăn. Từ lúc cưới đến lúc mua được nhà tại thành phố lớn, tất cả đều là nỗ lực tự thân của hai vợ chồng. Vì vậy, tôi luôn động viên anh: "Giờ khó khăn, công việc của em đang ổn thì em sẽ gánh vác kinh tế. Anh cứ làm từ từ, đợi cơ hội phát triển để bớt áp lực." Nói là vậy, nhưng bản thân tôi cũng đang gồng gánh nhiều áp lực về nhà cửa, con cái. Có lẽ vì chứng kiến quá nhiều sự sinh ly tử biệt trong nghề y, tôi tự răn mình phải đối xử tốt và trân trọng những người thân bên cạnh mỗi ngày.
Tôi là người thực tế, thậm chí có phần thực dụng. Nếu chồng tôi ăn chơi, cờ bạc hay gái gú, tôi sẽ không bao giờ cho anh cơ hội thứ hai. Nhưng nếu đó là một người chồng đang nỗ lực mà thu nhập chưa cao, xin các bạn đừng trách móc họ. Thế giới ngoài kia đã đủ áp lực rồi, về đến nhà, nếu có thể bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt để cùng nhau hướng tới việc lớn, xin hãy bao dung cho nhau.
Hôn nhân vốn dĩ không phải màu hồng. Chỉ khi cùng nhau cố gắng, chúng ta mới tìm thấy hạnh phúc đích thực. Và cũng chỉ những lúc hoạn nạn, khó khăn, ta mới biết ai thực sự là bạn, ai thực sự là người thương.
M.T
LTS: Câu chuyện của bạn M.T không chỉ là một lời tâm sự, mà còn là một lời cảnh tỉnh cho những ai đang coi tiền bạc là giá trị duy nhất trong hôn nhân.
Quan điểm của bạn về vấn đề này thế nào, hãy để lại bình luận dưới bài viết này nhé.
Đừng để những khúc mắc trong cuộc sống khiến bạn mệt mỏi. Hãy chia sẻ những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống qua HỘP THƯ TÂM SỰ (tamsugdxh@gmail.com) của chúng tôi.
Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.
