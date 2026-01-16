Lấy vợ kém 15 tuổi, tôi đưa 60 triệu/tháng chi tiêu mà vợ vẫn than thiếu
Mỗi tháng tôi đưa vợ 60 triệu để chi tiêu trong gia đình nhưng cô ấy luôn than thở thiếu tiền vì mọi thứ đắt đỏ…
Tôi lập gia đình khá muộn, hơn 40 tuổi mới được bạn bè giới thiệu một cô kém gần 15 tuổi. Cô ấy khi đó gần 30 tuổi, là người có học hành và có cả bằng thạc sĩ.
Tôi thấy đồng cảm khi cô ấy nói mải mê học tập, nghiên cứu nên ít quan tâm đến chuyện gia đình, còn tôi cũng mải mê làm ăn, theo nghề xây dựng nên quanh năm xa nhà.
Chúng tôi yêu nhau khoảng nửa năm thì quyết định cưới. Với tôi, lúc đó đó là một lựa chọn hợp lý vì cô ấy trẻ trung, có tri thức, còn tôi đủ chín chắn và kinh tế ổn định để lo cho gia đình.
Nhưng sau khi cưới mọi thứ khác hẳn với lúc yêu. Khi vợ tôi mang thai rồi sinh con, cô ấy quyết định ở nhà, không đi làm.
Tôi không phản đối, thậm chí còn thấy yên tâm vì nghĩ vợ ở nhà chăm con, lo tổ ấm thì càng tốt, nhất là khi tôi thường xuyên phải đi công trình dài ngày. Kinh tế gia đình tôi hoàn toàn có gánh vác được.
Mỗi tháng, tôi đưa cho vợ 60 triệu đồng để chi tiêu sinh hoạt, nuôi con, lo toan mọi việc trong nhà... Với mức chi tiêu bình thường của các gia đình ở Hà Nội, tôi nghĩ đó không phải con số nhỏ.
Thế nhưng tháng nào vợ cũng than thiếu tiền, nào là chi phí tăng, nuôi con tốn kém, sinh hoạt đắt đỏ... Tôi nghĩ có thể do mình ít ở nhà, nhiều thứ tăng thật nên chỉ biết động viên vợ cố gắng vun vén, có tiền tôi sẽ gửi thêm.
Gần đây, tôi bắt đầu thấy có điều gì đó không ổn. Vợ tôi thường xuyên tụ tập bạn bè, đi sớm về muộn. Có hôm cô ấy quên cả giờ đón con ở trường, khiến tôi phải nhờ người đến đón. Tôi góp ý thì cô tỏ ra khó chịu, nói rằng ở nhà suốt ngày rất ngột ngạt, cần ra ngoài cho khuây khỏa.
Nhiều lần, tôi khuyên vợ rằng con cũng đã lớn hơn, cô ấy có bằng cấp, tuổi chưa phải già, hoàn toàn có thể đi làm để vừa có thu nhập, vừa có môi trường cho đỡ buồn tẻ nhưng cô ấy nói quen ở nhà rồi, không muốn đi làm nữa.
Tôi bắt đầu lo lắng, không chỉ vì tiền bạc, mà vì khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng lớn. Tôi sợ vợ mình đang sa đà vào những mối quan hệ, thói quen không lành mạnh, nhưng lại không có bằng chứng để khẳng định.
Tôi càng sợ hơn khi nhận ra, dù sống chung một nhà, chúng tôi ngày càng ít chia sẻ với nhau. Tôi phải làm sao để vừa giữ được hạnh phúc gia đình, vừa giúp vợ tìm lại được niềm vui công việc, có trách nhiệm hơn với chồng con?
GĐXH - Ở tuổi 45, tôi không chỉ tìm thấy một bến đỗ bình yên mới, mà còn có một gia đình đặc biệt – nơi chồng mới và bố mẹ chồng cũ coi nhau như ruột thịt.
Tôi vẫn giận mẹ chồng vì bà không lên chăm cháu khi tôi sinh con đầu lòng dù chuyện đã qua 10 năm.
Ở tuổi 35, tôi có trong tay nhà cửa, xe cộ và sự nghiệp ổn định nhưng một lần quá chén đã đẩy tôi vào tình huống không ngờ tới là người con gái trẻ mang thai.
Chỉ một đêm say rượu và vượt quá giới hạn với đồng nghiệp đã khiến tôi rơi vào cảnh trớ trêu. Tôi mang thai mà không biết đó là con của chồng hay là sản phẩm của lần lầm lỡ đó…
Chuẩn bị tốt nghiệp đại học với học lực khá giỏi, tôi luôn ấp ủ ước mơ du học nhưng hiểu rõ kinh tế của bố mẹ chỉ đủ chi tiêu.
GĐXH - Tết đầu tiên của em dâu tại nhà tôi lẽ ra đã êm đẹp nếu không có cuộc điện thoại 'mắng vốn' giữa hai bà thông gia. Từ những xích mích nhỏ nhặt về việc sắm sửa, mẹ tôi đã vô tình động chạm đến lòng tự trọng của nhà ngoại. Một năm trôi qua trong im lặng, để rồi ngày Tết năm nay, em dâu đưa ra một quyết định khiến cả nhà tôi ngỡ ngàng, còn bố tôi thì nổi trận lôi đình với chính mẹ con tôi.
Tôi đã từng hạnh phúc khi yêu bạn trai dù kém 5 tuổi nhưng yêu chiều mình hết mực. Nhưng mới đây mọi thứ sụp đổ khi tôi phát hiện bạn trai có con với người khác ở quê
GĐXH - Giữa những bài viết chê bai chồng lương thấp, muốn đổi người yêu vì thu nhập không như ý, tôi chợt muốn kể câu chuyện của gia đình mình.
Vợ chồng tôi tiết kiệm được 300 triệu, tôi đang muốn vay thêm 300 triệu đồng mua xe cho con vì tôi tin rằng có xe, cơ hội lấy vợ của con sẽ cao hơn...
Mới đây, anh bất ngờ quay lại, nói đã trả giá cho những sai lầm, hối hận và muốn bù đắp cho mẹ con tôi…
