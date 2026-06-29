EUGICA chung tay lan tỏa thông điệp chủ động chăm sóc sức khỏe hô hấp

Mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe hô hấp cho người lao động

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển kinh tế, kéo theo sự mở rộng của các khu công nghiệp và gia tăng nhanh chóng lực lượng công nhân – những người đóng vai trò nòng cốt trong hoạt động sản xuất. Trong bối cảnh đó, chăm sóc sức khỏe cho người lao động không chỉ góp phần duy trì năng suất và nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và xã hội. Tuy nhiên, việc chủ động phòng ngừa và trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe hô hấp vẫn chưa được chú trọng đúng mức.

Tiếp tục chuỗi hoạt động khám, tư vấn và tầm soát sức khỏe miễn phí, một phần trong chiến dịch "Chủ động phòng bênh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh" do Bộ Y tế phát động, chương trình "Trao sức khỏe công nhân - Vì một Việt Nam Khỏe Mạnh" đến với 1.000 công nhân thuộc Khu công nghiệp Trà Nóc (Cần Thơ).

Sự kiện do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp cùng Công ty TNHH Tổ chức Sự kiện Việt (Viet Event) và các đơn vị đồng hành tổ chức, hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe dự phòng và khuyến khích xây dựng thói quen chủ động bảo vệ sức khỏe trong cộng đồng lao động.

Hình ảnh các lãnh đạo đi thăm các khu khám tại ngày hội.

Doanh nghiệp đồng hành vì sức khỏe hô hấp cộng đồng

Tham gia đồng hành cùng chương trình, EUGICA mang đến khu vực tư vấn chuyên biệt về chăm sóc sức khỏe hô hấp cùng các hoạt động tương tác thú vị. Tại đây, đông đảo công nhân đã được đội ngũ tư vấn chia sẻ các kiến thức về bảo vệ đường hô hấp trong môi trường tiềm ẩn như khói bụi, nhiệt độ cường độ cao để xây dựng thói quen chăm sóc sức khỏe hằng ngày cũng như tìm hiểu thêm về các giải pháp hỗ trợ từ thảo dược bảo vệ sức khỏe lâu dài cho người lao động.

Hình ảnh mọi người tham gia trải nghiệm các hoạt động minigame và nhận quà tại booth trong sự kiện.

EUGICA là nhãn hàng thuộc Công ty Mega Lifesciences, hiện phát triển hệ sinh thái các sản phẩm chăm sóc sức khỏe hô hấp có nguồn gốc thảo dược với nhiều dạng bào chế như viên nang, siro, kẹo ngậm, xịt họng, thông xoang và tinh chất thảo dược. Trải qua hơn 20 năm phát triển tại thị trường Việt Nam với hơn 30.000 nhà thuốc tư nhân và chuỗi bán lẻ dược phẩm, thương hiệu không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm và triển khai các hoạt động cộng đồng nhằm đưa những giải pháp chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người tiêu dùng.

Hình ảnh các sản phẩm EUGICA được công nhân trải nghiệm tại booth "Trao khoẻ hô hấp".

Đại diện Eugica cho biết, nỗ lực cải thiện sức khỏe của lực lượng công nhân nói riêng và các hoạt động vì cộng đồng nói chung nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe dự phòng là một phần trong định hướng phát triển bền vững của nhãn hàng.

Thông qua chương trình tại Khu công nghiệp Trà Nóc, EUGICA kỳ vọng góp phần chung tay cùng các cơ quan quản lý và các tổ chức xã hội lan tỏa thông điệp "Chủ động phòng bệnh – Vì một Việt Nam khỏe mạnh", đồng thời nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe dự phòng và hỗ trợ xây dựng một lực lượng lao động khỏe mạnh, bền vững cho tương lai.

*Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Doanh nghiệp tự giới thiệu