Người đàn ông đang khỏe mạnh bất ngờ đột quỵ, bác sĩ cảnh báo dấu hiệu nhiều người bỏ qua

Dấu hiệu đột quỵ xuất hiện đột ngột

Đang sinh hoạt tại nhà, ông Kha bất ngờ xuất hiện các dấu hiệu đột quỵ như yếu nửa người, nói khó rồi nhanh chóng mất khả năng diễn đạt. Nhận thấy các dấu hiệu bất thường, gia đình lập tức gọi điện đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM để được hướng dẫn cấp cứu.

BS.CKI Nguyễn Văn Nhản, khoa Thần kinh, Trung tâm Khoa học Thần kinh, cho biết qua mô tả triệu chứng, bác sĩ trực nhận định người bệnh có khả năng cao bị đột quỵ não cấp. Ngay lập tức, bệnh viện kích hoạt quy trình báo động đột quỵ từ xa, đồng thời chuẩn bị sẵn êkíp cấp cứu, lối đi riêng, phòng chụp CT và thuốc điều trị.

Chỉ khoảng 5 phút, ông Kha hoàn tất chụp CT sọ não, loại trừ nguyên nhân xuất huyết não. Bác sĩ ngay lập tức chỉ định truyền thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch ngay tại phòng chụp CT nhằm tái thông mạch máu, tận dụng tối đa "thời gian vàng" điều trị đột quỵ.

"Ngay sau truyền thuốc tại phòng chụp CT, tôi cảm nhận tay bắt đầu có cảm giác, hàm cũng giãn dần ra không còn cứng", ông Kha kể lại.

Khoảng 30 phút sau truyền thuốc, ông Kha cải thiện rõ rệt các triệu chứng thần kinh, có thể vận động, giao tiếp và sinh hoạt gần như bình thường. Sau một ngày điều trị, điểm NIHSS – thang điểm đánh giá mức độ nặng của đột quỵ – giảm về 0 điểm, không còn ghi nhận dấu hiệu thiếu hụt thần kinh trên lâm sàng.

Ông Kha hồi phục tốt sau điều trị đột quỵ nhồi máu não. Ảnh: BVCC

Đột quỵ ở người cao tuổi nguy hiểm thế nào?

Bác sĩ Nhản cho biết đột quỵ ở người lớn tuổi thường có tiên lượng nặng hơn do hệ thống mạch máu đã xơ vữa, nhiều bệnh nền đi kèm và khả năng phục hồi thần kinh suy giảm. Nhiều trường hợp dù được cứu sống vẫn phải đối mặt với nguy cơ liệt, mất khả năng giao tiếp hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào người chăm sóc.

Vì vậy, trường hợp ông Kha, 80 tuổi, hồi phục nhanh và gần như không để lại di chứng sau đột quỵ là kết quả rất khả quan.

Ngoài thuốc tiêu sợi huyết, bác sĩ cho biết tùy từng trường hợp, người bệnh đột quỵ có thể được chỉ định can thiệp nội mạch lấy huyết khối, phẫu thuật lấy máu tụ, bít tắc mạch máu đang vỡ hoặc phối hợp các phương pháp điều trị cùng lúc.

Việc lựa chọn phương án điều trị phụ thuộc vào loại đột quỵ, vị trí tổn thương, thời gian khởi phát triệu chứng và tình trạng lâm sàng của người bệnh. Mục tiêu là tái thông mạch máu đang bị tắc hoặc can thiệp mạch máu đang bị vỡ càng sớm càng tốt, hạn chế tổn thương não và tối ưu khả năng hồi phục.

Nhận biết sớm dấu hiệu đột quỵ để cứu não

Bác sĩ khuyến cáo người cao tuổi, người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, rung nhĩ, béo phì hoặc từng đột quỵ cần tái khám định kỳ, tuân thủ điều trị và dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Đồng thời, nên khám sức khỏe và tầm soát đột quỵ định kỳ để phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, từ đó điều trị dự phòng hiệu quả.

Khi phát hiện người thân đột ngột méo miệng, nói khó, yếu liệt tay chân, nhìn mờ, mất thăng bằng hoặc xuất hiện các dấu hiệu thần kinh bất thường khác, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu đột quỵ gần nhất hoặc gọi cấp cứu 115.

Mỗi phút chậm trễ đều có thể khiến vùng não tổn thương lan rộng, làm giảm cơ hội phục hồi và tăng nguy cơ tàn phế lâu dài.