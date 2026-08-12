Vì sao nhiều người lớn tuổi ngủ đủ giấc nhưng vẫn buồn ngủ và mệt mỏi?

Mất ngủ có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe nhưng ngủ quá nhiều cũng không tốt cho sức khỏe. Theo ước tính có 4-6% dân số nói chung bị mắc chứng ngủ quá nhiều. Nếu bạn đã ngủ ít nhất 10-12 giờ mỗi đêm và thức dậy vẫn cảm thấy mệt mỏi, đó là lúc bạn cần đánh giá lại chu kỳ giấc ngủ của mình và đi khám bác sĩ.

Ngủ nhiều nhưng vẫn buồn ngủ, đâu là nguyên nhân?

Ảnh minh họa.

Theo bác sĩ Đào Văn Quân - Bệnh viện Phenika, tình trạng ngủ nhiều nhưng vẫn buồn ngủ có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Một người dù dành nhiều thời gian cho giấc ngủ nhưng nếu giấc ngủ không đủ sâu hoặc thường xuyên bị gián đoạn, cơ thể vẫn có thể mệt mỏi, thiếu tỉnh táo vào ngày hôm sau.

Một số rối loạn giấc ngủ như ngưng thở khi ngủ, hội chứng chân không yên hoặc mất ngủ kéo dài cũng có thể khiến chất lượng giấc ngủ suy giảm mà người bệnh không dễ nhận biết. Bên cạnh đó, thói quen sinh hoạt không đều đặn, thay đổi nhịp sinh học hoặc làm việc vào ban đêm cũng có thể khiến cơ thể khó duy trì trạng thái tỉnh táo vào ban ngày.

Ngủ nhiều nhưng vẫn buồn ngủ cũng có thể liên quan đến tình trạng thiếu hụt một số chất dinh dưỡng hoặc bệnh lý nền. Thiếu vitamin nhóm B, sắt, magiê; suy giáp, tiểu đường, thiếu máu hoặc một số bệnh lý khác đều có thể khiến cơ thể mệt mỏi, thiếu năng lượng dù đã ngủ nhiều.

Ngoài ra, căng thẳng, lo âu kéo dài và lối sống ít vận động cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, khiến người bệnh khó đạt được trạng thái nghỉ ngơi thực sự.

Ngủ nhiều nhưng vẫn buồn ngủ ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe?

Nếu kéo dài, ngủ nhiều nhưng vẫn buồn ngủ có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày, khả năng tập trung và chất lượng cuộc sống. Khi giấc ngủ không đồng bộ với nhịp sinh học, cơ thể có thể khó duy trì trạng thái tỉnh táo vào ban ngày, từ đó gây mệt mỏi và giảm hiệu quả làm việc.

Tình trạng giấc ngủ kém cũng được cho là có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe. Một số nghiên cứu cho thấy rối loạn giấc ngủ có thể liên quan đến nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa và tim mạch, trong đó có tăng huyết áp, rối loạn đường huyết và các bệnh lý tim mạch.

Không chỉ vậy, thiếu một giấc ngủ chất lượng còn có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung và trí nhớ. Người thường xuyên cảm thấy buồn ngủ vào ban ngày có thể gặp khó khăn trong việc duy trì sự tỉnh táo, từ đó ảnh hưởng đến công việc và các hoạt động thường ngày.

Về lâu dài, tình trạng mệt mỏi, thiếu năng lượng và giấc ngủ không đảm bảo cũng có thể tác động đến tâm trạng, khiến người bệnh dễ cáu gắt, căng thẳng hoặc cảm thấy tinh thần sa sút.

Ảnh minh họa.

Phải làm sao khi ngủ nhiều nhưng vẫn buồn ngủ?

Theo bác sĩ Bệnh viện Medlatec, để khắc phục tình trạng ngủ nhiều nhưng vẫn buồn ngủ, cần tìm hiểu rõ nguyên nhân gây bệnh là gì và thực hiện điều trị theo nguyên nhân.

Ngoài ra, bạn cần cải thiện chất lượng giấc ngủ bằng những cách sau:

- Không nên ngủ vào ban ngày hoặc nếu có thì chỉ ngủ trong thời gian ngắn.

- Không nên dùng những chất kích thích như cà phê, trà, thuốc lá,... để tránh dẫn đến tình trạng mất ngủ vào ban đêm. Bạn có thể dùng trà hoa cúc, trà gừng, trà hoa oải hương hay nước lá tía tô,... để giúp bạn có giấc ngủ chất lượng hơn.

- Trước giờ đi ngủ, có thể lựa chọn những bài tập nhẹ nhàng như đi dạo bộ, tập yoga,... Những bài tập này có tác dụng giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ và ngủ ngon hơn

- Vào bữa tối, không nên ăn quá no, không ăn những thực phẩm có chứa nhiều chất béo, không ăn những món ăn nhiều dầu mỡ, những món ăn khó tiêu, đặc biệt lưu ý không nên ăn quá sát giờ đi ngủ.

- Khi đã lên giường để đi ngủ thì không nên dùng điện thoại. Thay vì dùng điện thoại, bạn nên thư giãn bằng nhiều phương pháp khác như đọc sách, nghe nhạc,...

Người lớn tuổi ngủ bao lâu thì tốt?

Chúng ta đều biết, người bình thường nên ngủ đủ giấc từ 6-8 tiếng mỗi ngày. Tuy nhiên, với người cao tuổi thường gặp các vấn đề về giấc ngủ, mất ngủ. Nếu không thể đảm bảo ngủ từ 6-8 tiếng, người cao tuổi có thể ngủ 5-6 tiếng vào buổi tối và ngủ trưa từ 30 phút đến 1 tiếng.

Với những người gặp vấn đề về giấc ngủ hoặc không thể ngủ được do các yếu tố khách quan thì vẫn nên nằm nghỉ ngơi để cơ thể thư giãn, thoải mái.