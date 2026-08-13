Người phụ nữ 65 tuổi chóng mặt, nôn ói tưởng rối loạn tiền đình, đi khám phát hiện đột quỵ nguy hiểm

Chóng mặt, nôn ói liên tục, phát hiện đột quỵ tuần hoàn

Bác sĩ CKI Vũ Đình Chánh, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM (cơ sở phường Tân Sơn Hòa – quận Tân Bình cũ) cho biết khi tiếp nhận, bà Tươi (65 tuổi, TP.HCM) vẫn tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không méo miệng, không nói khó, không yếu liệt tay chân. Triệu chứng nổi bật chỉ là chóng mặt và nôn ói liên tục.

Tuy nhiên, khai thác bệnh sử cho thấy bà có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch như tăng huyết áp, đái tháo đường và đặc biệt là rung nhĩ. Đây là yếu tố khiến các bác sĩ không loại trừ khả năng đột quỵ tuần hoàn sau, dù người bệnh chưa xuất hiện những dấu hiệu đột quỵ điển hình.

Theo bác sĩ Chánh, ở người bị rung nhĩ, các buồng tim co bóp không đồng bộ khiến dòng máu lưu thông chậm, dễ ứ đọng trong tim và hình thành cục máu đông. Nếu cục máu đông di chuyển theo dòng máu lên não, gây tắc mạch, người bệnh có thể bị đột quỵ thiếu máu não.

“Biểu hiện lâm sàng không điển hình nhưng cơn chóng mặt xuất hiện đột ngột, dữ dội, kéo dài, kèm nôn ói liên tục ở người có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch khiến chúng tôi không loại trừ khả năng đột quỵ tuần hoàn sau”, bác sĩ Chánh nói.

Nhận thấy tổn thương có thể nằm ở tiểu não – khu vực thường gây chóng mặt, dễ bị nhầm với rối loạn chức năng tiền đình – bác sĩ chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI) não và mạch máu não để xác định chính xác nguyên nhân.

Người phụ nữ nhồi máu não nhiều vị trí. Ảnh: BVCC

Đột quỵ tuần hoàn: Nhiều vùng não tổn thương dù biểu hiện bên ngoài không rõ ràng

Bác sĩ CKII Dương Đình Hoàn, Trưởng Đơn vị Can thiệp thần kinh, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, cho biết kết quả MRI cho thấy mức độ tổn thương nặng nề hơn rất nhiều so với biểu hiện bên ngoài.

Hình ảnh ghi nhận nhồi máu gần như toàn bộ bán cầu tiểu não trái, đồng thời xuất hiện nhiều ổ nhồi máu rải rác ở khoảng hai phần ba bán cầu tiểu não phải, cầu não, cuống não và đồi thị hai bên.

Từ kết quả hình ảnh học, các bác sĩ xác định bà Tươi bị nhồi máu não tiến triển do tắc động mạch thân nền.

Theo bác sĩ Hoàn, động mạch thân nền là mạch máu lớn được hình thành từ hai động mạch đốt sống, có nhiệm vụ cung cấp máu cho thân não, tiểu não và nhiều trung tâm sống còn liên quan đến hô hấp, tuần hoàn và ý thức.

Khi động mạch thân nền bị tắc, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào hôn mê, liệt tứ chi, suy hô hấp hoặc tử vong. Tắc động mạch thân nền được xem là một trong những thể đột quỵ tuần hoàn sau có tiên lượng nặng nề.

Lấy huyết khối, tái thông động mạch thân nền sau 45 phút

Trước nguy cơ vùng não tổn thương tiếp tục lan rộng, ê-kíp quyết định can thiệp lấy huyết khối bằng hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), nhằm tái thông mạch máu và cứu vùng mô não còn khả năng hồi phục.

Qua đường động mạch đùi, các bác sĩ đưa vi ống thông lên động mạch đốt sống trái, tiếp cận vị trí tắc ở động mạch thân nền. Kỹ thuật hút huyết khối được thực hiện, lấy ra hai mảnh huyết khối màu đen bít lòng mạch.

Chụp kiểm tra ngay sau can thiệp ghi nhận động mạch thân nền đã tái thông hoàn toàn, dòng máu lưu thông trở lại bình thường. Ca can thiệp kéo dài khoảng 45 phút.

Người bệnh hồi phục tốt theo từng giờ. Chưa đầy một ngày sau can thiệp, bà tỉnh táo và đáp ứng tốt các y lệnh của bác sĩ. Đến ngày thứ tư, bà không còn đau đầu, chóng mặt hay nôn ói, không ghi nhận yếu liệt hoặc di chứng thần kinh và được xuất viện.

Tuy nhiên, người bệnh được khuyến cáo cần tái khám định kỳ, đồng thời tuân thủ điều trị các bệnh nền, đặc biệt là những yếu tố nguy cơ có thể làm tăng khả năng hình thành huyết khối và tái phát đột quỵ.

Đột quỵ tuần hoàn sau dễ bị bỏ sót

Theo bác sĩ, đột quỵ tuần hoàn sau chiếm khoảng 20% tổng số đột quỵ thiếu máu cục bộ. Trong đó, tắc động mạch thân nền chỉ chiếm khoảng 1% nhưng là thể đột quỵ đặc biệt nghiêm trọng, có tỷ lệ biến chứng và tử vong cao.

Điểm nguy hiểm là người bệnh đột quỵ tuần hoàn sau có thể không xuất hiện các dấu hiệu thường được nhận biết như méo miệng, nói khó hay yếu liệt tay chân. Thay vào đó, các triệu chứng như chóng mặt dữ dội, mất thăng bằng, buồn nôn và nôn có thể khiến người bệnh hoặc gia đình nghĩ đến rối loạn tiền đình và trì hoãn việc cấp cứu.

Các bác sĩ khuyến cáo khi xuất hiện đột ngột tình trạng chóng mặt dữ dội, mất thăng bằng, nôn ói liên tục hoặc các triệu chứng thần kinh bất thường, đặc biệt ở người có tăng huyết áp, đái tháo đường, rung nhĩ và các bệnh lý tim mạch, cần đến ngay cơ sở y tế có khả năng cấp cứu và điều trị đột quỵ.

Việc nhận diện sớm đột quỵ tuần hoàn sau và tái thông mạch máu kịp thời có ý nghĩa quan trọng, giúp tăng cơ hội cứu sống người bệnh, hạn chế tổn thương não và giảm nguy cơ để lại di chứng nặng nề hoặc tử vong.